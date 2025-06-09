Шедевры метро и «дикие русские»: какие выставки посетить в июне в Москве

«Рамблер» отобрал четыре главные июньские выставки Москвы. Новая Третьяковка празднует юбилей живописца Карла Брюллова, Музей Москвы собрал шедевры столичного метро, в Московском музее современного искусства чествуют театрального художника Бориса Мессерера, а Музей русского импрессионизма готовится показать искусство «русских диких».

© Пресс-служба музея Москвы

«Высоко под землёй»

Где: Музей Москвы.

Когда: до 24 августа.

Столичное метро отмечает в этом году своё 90-летие. По этому случаю выставка «Высоко под землёй» предлагает взглянуть на его пространство как на крупнейший подземный музей. В экспозицию вошло свыше 350 объектов из более чем 25 государственных и частных собраний. Зрители увидят произведения Веры Мухиной, Павла Корина, Андрея Кузнецова, а также других художников и архитекторов, сформировавших облик Московского метрополитена. Выставка позволит узнать, как создавались мозаичные плафоны для станции «Маяковская» и как отливались барельефы для «Театральной».

© Пресс-служба музея Москвы

Исторические эскизы и макеты, уникальную фото- и видеохронику на выставке дополняет богатая мультимедийная составляющая. Центральное пространство экспозиции занимает инсталляция из объёмных экранов, на которых оживают знаменитые статуи, парашютисты и колхозницы с плафонов Дейнеки и другие произведения искусства, украшающие московское метро. С особой изобретательностью экспонируется видео с изображением скульптурного фриза Петра Митковицера для надземного вестибюля станции «Сокольники»: благодаря стилизованным витринам и движущемуся изображению создаётся впечатление, что зритель наблюдает за героями фриза из окон вагона метро.

Выставка позволит узнать о самых разных аспектах того, как создавалось оформление станций, будь то барельеф из серии «Воины Советской армии» Веры Мухиной начала 1940-х годов или флорентийская мозаика по мотивам «Братьев Карамазовых» на станции «Достоевская» 2000-х годов. В целом экспозиция состоит из четырёх тематических блоков. Например, в разделе «Знакомое» представлены оригиналы и цифровые копии самых узнаваемых работ, включая подлинный эскиз Алексея Душкина к станции «Маяковская», выигравший гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Разделы «Забытое» и «Невоплощённое» посвящены утраченным или нереализованным проектам. Завершает выставку секция «Грядущее», в которой облик будущих станций визуализируется с помощью нейросетей.

«Борис Мессерер. Калейдоскоп времени»

Где: ММОМА (Московский музей современного искусства, площадка на Гоголевском бульваре).

Когда: до 31 августа.

Борис Мессерер ― живой классик, который вот уже 70 лет не прекращает свои творческие поиски в самых разных жанрах. На выставке в Московском музее современного искусства собрали полторы сотни его работ: живопись и рисунки, макеты театральных постановок и книжные иллюстрации, а также многое другое. Творческая самобытность Мессерера во многом сформировалась под влиянием его семьи и круга общения. Поэтому главный интерес на выставке представляют созданные им портреты, на которых можно узнать двоюродную сестру, балерину Майю Плисецкую, или его вторую жену, поэта Беллу Ахмадулину. Представленные на выставке работы охватывают всю вторую половину ХХ века и последние два с половиной десятилетия.

© Пресс-служба Московского музея современного искусства

Борис Мессерер «Портрет Беллы Ахмадулиной. (красный портрет Беллы)». 1974 — 1980

Центральную часть экспозиции занимают работы, так или иначе связанные с театром: свой первый спектакль Мессерер оформил в 1960 году, а уже три года спустя он дебютировал как сценограф Большого театра. Зрители увидят созданные им макеты декораций, холсты со сценами из постановок (балет Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок» или «Спартак» Арама Хачатуряна), серию работ с изображением балерин, которые дополняют архивные фотографии и специально снятый фильм-интервью. Офорты, акварели и рисунки, равно как и живопись мастера, демонстрируют уникальный стиль и поразительную насмотренность: в каждой второй работе безошибочно угадываются цитаты из сокровищницы мирового искусства.

«Карл Брюллов. Рим ― Москва ― Петербург»

Где: Новая Третьяковка.

Когда: с 10 июня по 18 января.

Новая Третьяковка предлагает взглянуть на творчество Карла Брюллова через призму его отношений с тремя городами: Петербургом, Москвой и Римом. На выставке, приуроченной к 225-летию со дня рождения мастера, обещают собрать свыше 170 живописных, графических и скульптурных работ. Отдельный раздел планируют посвятить незавершённым произведениям и наброскам Брюллова. Он позволит лучше понять, как художник создавал свои главные шедевры и как по ходу работы менялся их замысел.

Самый известный шедевр Брюллова — картина 1833 года «Последний день Помпеи» — станет центром раздела, посвящённого Риму. В Италии художник провёл большую часть жизни, здесь же он обрёл славу крупного европейского живописца. В Москве Брюллов гостил шесть первых месяцев 1836 года. Несмотря на столь короткий срок, этот период его жизни был наполнен знаковыми встречами и незабываемыми впечатлениями. Например, художник успел познакомиться с Александром Пушкиным, который раздумывал о том, чтобы заказать ему портрет своей жены, Натальи Гончаровой.

© Пресс-служба Новой Третьяковки

Самым обширным обещает стать петербургский раздел выставки. В Северной столице Брюллов вырос, получил художественное образование, сформировался как личность и художник. В этой секции зрители увидят его ученические произведения и зрелые работы, включая монументальное полотно, посвящённое осаде Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году.

«Русские дикие»

Где: Музей русского импрессионизма.

Когда: с 18 июня по 28 сентября.

Новая выставка в Музее русского импрессионизма — своеобразное продолжение только что отшумевшего проекта «Изображая воздух». После разговора об отечественных художниках-впечатленцах зрителям предлагается изучить наследие «русских диких» (этот термин организаторы позаимствовали у художника-футуриста Давида Бурлюка). Во Франции критика начала ХХ века окрестила словом «дикие» художников-фовистов: Анри Матисса, Андре Дерена, Альбера Марке и других. Это прозвище они получили благодаря шокировавшим публику нарочито грубым формам и неестественно ярким цветам.

«Мы хорошо понимаем, что русского фовизма не существовало никогда, это очень французское явление», — признаётся сокуратор проекта Вера Рябинина в разговоре с «Рамблером». При этом экспозиция позволит найти точки пересечения между работами французских мастеров и русских художников, включая Наталию Гончарову, Илью Машкова, Петра Кончаловского, Бориса Григорьева и многих других. Всего на выставке соберут более 110 работ из полусотни частных и музейных коллекций со всей России. Помимо признанных мастеров русского авангарда, на выставке будут представлены и малознакомые широкой публике имена.

© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Пётр Кончаловский, «Наташа на стуле» (портрет Н.П. Кончаловской в детстве), 1910

Своего рода эпиграфом к выставке станет совместная работа Жан-Мишеля Баския и Энди Уорхола из собрания Русского музея. «Сегодня любовь к Гончаровой, Ларионову, Машкову — это почти что общее место, — объясняет Вера Рябинина. — Но все эти художники были настоящими бунтарями, ломающими все нормы и приличия своего времени. Им хотелось громко заявить о себе, чтобы о них все говорили. Мы решили поместить сегодняшнего зрителя в похожий эмоциональный контекст. Без работы Баския и Уорхола этот проект не получился бы таким хлёстким». Параллели с современностью продолжатся на третьем этаже музея, где зрители увидят работы ныне живущих авторов, которые ведут диалог с наследием «русских диких».

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