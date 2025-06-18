«Русский Роден» и пермские боги: главные выставки июня за пределами Москвы

Петербургский Музей Фаберже знакомит посетителей с культурой Пермского края. Липецкая галерея «Буксир» делится результатами своей арт-резиденции. В Нижнем Новгороде показывают работы «русского Родена», а в Серпухове — картины отечественных мастеров, посвящённые морской тематике. «Рамблер» отобрал шесть июньских выставок, которые стоит посетить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России.

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«Открытый мир. Современное искусство Пермского края»

Где: Санкт-Петербург, Музей Фаберже.

Когда: до 13 июля.

Петербургский Музей Фаберже продолжает выставочную серию «Открытый мир», посвящённую российским регионам. В начале года посетителей знакомили с искусством Екатеринбурга, теперь настала очередь Перми. В северную столицу на время переехали полсотни экспонатов Пермской художественной галереи. Их дополнили картинами, графикой и скульптурами из других собраний, включая Пермский краеведческий музей, музей-заповедник «Пермь-36» и частные коллекции. В общей сложности зрителей ждёт более 100 работ, раскрывающих культурный код Пермского края во всём его разнообразии.

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Экспозиция охватывает широкий временной период. За эпоху древности на выставке отвечают деревянные «пермские боги» (уникальные храмовые скульптуры) и образцы так называемого пермского звериного стиля (литые объекты с причудливыми изображениями животных и птиц с человеческими чертами).

Живопись ХХ века представлена первыми именами вроде знаменитого авангардиста, коми-пермяцкого художника Петра Субботина-Пермяка и его выдающихся современников. В их работах любопытнее всего наблюдать за тем, как в наиболее революционном искусстве начала ХХ века преломляется народная традиция. К примеру, сам Субботин-Пермяк совмещал приемы кубофутуризма и яркую цветовую палитру с образами, на которые он обращал внимание при изучении коми-пермяцкого прикладного искусства.

Большое внимание организаторы выставки уделили фигурам создателя знаменитой антрепризы «Русские сезоны» Сергея Дягилева и писателя Бориса Пастернака, чьи биографии тесно связаны с Пермским краем: Дягилев вырос в Перми, Пастернак некоторое время жил в Пермской губернии. Экспозицию дополняет яркая подборка современного искусства, в которой можно встретить как выполненные из искусственного меха и металла причудливые объекты Аси Маракулиной, так и брутальные панно Вадима Михайлова в авторской технике процарапывания изображения.

«Русская традиция»

Где: Ростовский кремль.

Когда: до 14 сентября.

В выставочном пространстве Конюшенного двора Ростовского кремля знакомят с русскими традициями на примере более сотни экспонатов. На выставке объединены предметы из собственного ростовского собрания и работы, приехавшие из петербургского Русского музея. Вместе они охватывают 200 лет русской художественной культуры — от картин Алексея Венецианова и Василия Тропинина до образцов народного творчества XX века. Проект рассказывает о ремёслах и обрядах, особенностях быта и праздничных обычаях.

© Пресс-служба выставки

Грузинский П.П., «Масленица»

Шедевры живописи в экспозиции органично сочетаются с предметами декоративно-прикладного искусства, выгодно дополняя друг друга. Картина Венецианова «Крестьянские дети в поле» висит над витриной со старинными детскими игрушками, а женские манекены в национальных костюмах стоят рядом с картиной Алексея Корзухина «Девичник». Шедевры русской живописи соседствуют с кружевными скатертями, ярко-красными рушниками и расписными подносами.

«Ни мая ли горь, атцова»

Где: Липецк, галерея «Буксир».

Когда: до 20 августа.

Этой весной липецкая галерея «Буксир» и фонд поддержки современного искусства «Сфера» провели арт-резиденцию для 10 молодых художников из разных российских городов. Две недели авторы знакомились с культурной идентичностью региона: ходили по музеям, общались с местными жителями, перенимали их обычаи, искали керамические черепки и ракушки и наблюдали, как плетут знаменитое елецкое кружево. На осмысление полученного опыта художникам дали ещё пару месяцев, после чего в пространстве галереи открылась выставка по результатам резиденции. В качестве названия проекта была выбрана строчка из липецкого фольклора, а точнее — из народных песнопений, которые раньше называли «страданиями».

© Пресс-служба выставки

Борис Макаров, «Собиратель воспоминаний»

По замыслу куратора экспозиции Дарьи Эпин проект исследует разные аспекты реальной и фантомной памяти, суть традиции и её хрупкость. Например, в основу работы Полины Шилкините лёг найденный фотоальбом семьи из Ельца. Образы из него художница воспроизвела в довольно необычном материале — её объекты из металла украшены резным орнаментом, отсылающим к елецкому кружеву и ручному труду. С кружевом решил поработать и Владимир Абих, который создал работу-сувенир «Всё переплетено». На изготовление ажурной салфетки с этой надписью по эскизу художника у работниц фабрики «Елецкие кружева» ушло 113 часов.

Проект Анастасии Антиповой создавался совместно с семьёй Матюхиных, создателей Центра и мастерской по изготовлению и реконструкции Елецкой рояльной гармоники. На выставке художница представила переосмысленные модели этого традиционного инструмента и старые гармоники, превращённые в причудливые арт-объекты, напоминающие советские таксофоны.

«Сергей Конёнков. ХХ век»

Где: Нижний Новгород, выставочный пакгауз.

Когда: до 22 июля.

Нижегородский государственный художественный музей совместно с РОСИЗО рассказывает о яркой судьбе и многогранном творчестве выдающегося скульптора ХХ века Сергея Конёнкова. В выставочном пакгаузе на Стрелке собрали около 40 работ мастера. Относительно скромное число экспонатов с лихвой компенсируется размахом творческого гения самого Конёнкова. Он работал с бронзой, гипсом, мрамором, деревом и другими материалами, снискав славу «русского Родена». Творения мастера, который ставил искусство превыше всего, часто вызывали противоречивые отзывы, но точно не оставляли равнодушными зрителей ни в дореволюционной России, ни в Америке начала ХХ века, ни в СССР сталинской поры.

© artmuseumnn.ru

Выставка поделена на три раздела, посвящённые главным темам творчества Конёнкова: религии, власти и язычеству. Костяк экспозиции составляют скульптуры: приехавший из Смоленска масштабный «Пророк» и одолженный у Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан «Демон», в котором узнаются черты Никколо Паганини, бюсты Сталина и Ленина, образ страдающего Христа и «Матрос с крейсера “Громобой”». Скульптуры дополняют космогонические картины-карты, эскиз оформления главного входа павильона «Шестигранник» для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года и другие работы мастера.

«Кожа Земли»

Где: Нижний Новгород, Мытный рынок и гостиница Ермолаевых.

Когда: до 1 октября.

Первая Международная биеннале экологического искусства стартовала в Нижнем Новгороде ещё в апреле: отдельные выставки на разных городских площадках открывались постепенно. В нижегородском кремле показывают совместный проект Антона Кузнецова и Марии Сафроновой «Зона пчёл» (некоторые работы разместили в залах постоянной экспозиции, например рядом с «Пасекой» Исаака Левитана), а в «ЦЕХе» делают акцент на произведениях, созданных с использованием ультрасовременных технологий (искусственного интеллекта, VR-шлемов и так далее), которые помогают подсветить экологические проблемы.

© ecobiennale.ru

Кристина Флорес Пескоран, «Сад из сметанных яблок растет между моим сердцем и кожей»

Главный проект биеннале, получивший название «Кожа Земли», открылся в последний день мая сразу на двух городских площадках: в историческом здании гостиницы Ермолаевых и на Мытном рынке. Большинство представленных работ созданы с использованием природных материалов и исследуют возможные сценарии отношений человека с окружающим миром: от самых крохотных микроорганизмов до тропических экосистем.

К примеру, проект Марии Мичи «Микробное тело» был создан на стыке искусства и науки. Художница наблюдает за ростом микробов, а затем имитирует присущую им цветовую палитру в своих работах. Алексей Булдаков вместо холста или бумаги создаёт свои работы с использованием листов чайного гриба (комбучи). В биеннале, помимо русских художников, принимают участие авторы из Китая, Японии, Вьетнама, Перу, Италии, Аргентины и других стран.

«Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

Где: Серпуховский историко-художественный музей.

Когда: до 11 января 2026 года.

Новая выставка в серпуховской галерее «Каретный сарай» полностью посвящена морской тематике. В экспозицию вошло более 70 картин из девяти российских музеев (Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея и других) и частных коллекций. Посетители увидят полотна Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина и других русских живописцев.

© Пресс-служба выставки

Лагорио Лев Феликсович, «У моря», 1884

Помимо работ признанных мастеров, на выставке будет представлено творчество малоизвестных широкой публике авторов, которые в своём творчестве также воспевали красоту морской стихии. Например, говоря о Руфине Судковском, признанный мастер-маринист Айвазовский признавался: «Он превзошёл меня в умении писать море».

Организаторы выставки обещают зрителям увлекательное путешествие по Средиземноморью, к берегам Бретани и Нормандии или ко льдам Баренцева моря. Экспозиция дополнена мультимедийной частью, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением: к некоторым картинам подобраны ароматы, отражающие сюжет и настроение работ.

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