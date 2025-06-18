«Русский Роден» и пермские боги: главные выставки июня за пределами Москвы
Петербургский Музей Фаберже знакомит посетителей с культурой Пермского края. Липецкая галерея «Буксир» делится результатами своей арт-резиденции. В Нижнем Новгороде показывают работы «русского Родена», а в Серпухове — картины отечественных мастеров, посвящённые морской тематике. «Рамблер» отобрал шесть июньских выставок, которые стоит посетить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России.
«Открытый мир. Современное искусство Пермского края»
Где: Санкт-Петербург, Музей Фаберже.
Когда: до 13 июля.
Петербургский Музей Фаберже продолжает выставочную серию «Открытый мир», посвящённую российским регионам. В начале года посетителей знакомили с искусством Екатеринбурга, теперь настала очередь Перми. В северную столицу на время переехали полсотни экспонатов Пермской художественной галереи. Их дополнили картинами, графикой и скульптурами из других собраний, включая Пермский краеведческий музей, музей-заповедник «Пермь-36» и частные коллекции. В общей сложности зрителей ждёт более 100 работ, раскрывающих культурный код Пермского края во всём его разнообразии.
Экспозиция охватывает широкий временной период. За эпоху древности на выставке отвечают деревянные «пермские боги» (уникальные храмовые скульптуры) и образцы так называемого пермского звериного стиля (литые объекты с причудливыми изображениями животных и птиц с человеческими чертами).
Живопись ХХ века представлена первыми именами вроде знаменитого авангардиста, коми-пермяцкого художника Петра Субботина-Пермяка и его выдающихся современников. В их работах любопытнее всего наблюдать за тем, как в наиболее революционном искусстве начала ХХ века преломляется народная традиция. К примеру, сам Субботин-Пермяк совмещал приемы кубофутуризма и яркую цветовую палитру с образами, на которые он обращал внимание при изучении коми-пермяцкого прикладного искусства.
Большое внимание организаторы выставки уделили фигурам создателя знаменитой антрепризы «Русские сезоны» Сергея Дягилева и писателя Бориса Пастернака, чьи биографии тесно связаны с Пермским краем: Дягилев вырос в Перми, Пастернак некоторое время жил в Пермской губернии. Экспозицию дополняет яркая подборка современного искусства, в которой можно встретить как выполненные из искусственного меха и металла причудливые объекты Аси Маракулиной, так и брутальные панно Вадима Михайлова в авторской технике процарапывания изображения.
«Русская традиция»
Где: Ростовский кремль.
Когда: до 14 сентября.
В выставочном пространстве Конюшенного двора Ростовского кремля знакомят с русскими традициями на примере более сотни экспонатов. На выставке объединены предметы из собственного ростовского собрания и работы, приехавшие из петербургского Русского музея. Вместе они охватывают 200 лет русской художественной культуры — от картин Алексея Венецианова и Василия Тропинина до образцов народного творчества XX века. Проект рассказывает о ремёслах и обрядах, особенностях быта и праздничных обычаях.
Грузинский П.П., «Масленица»
Шедевры живописи в экспозиции органично сочетаются с предметами декоративно-прикладного искусства, выгодно дополняя друг друга. Картина Венецианова «Крестьянские дети в поле» висит над витриной со старинными детскими игрушками, а женские манекены в национальных костюмах стоят рядом с картиной Алексея Корзухина «Девичник». Шедевры русской живописи соседствуют с кружевными скатертями, ярко-красными рушниками и расписными подносами.
«Ни мая ли горь, атцова»
Где: Липецк, галерея «Буксир».
Когда: до 20 августа.
Этой весной липецкая галерея «Буксир» и фонд поддержки современного искусства «Сфера» провели арт-резиденцию для 10 молодых художников из разных российских городов. Две недели авторы знакомились с культурной идентичностью региона: ходили по музеям, общались с местными жителями, перенимали их обычаи, искали керамические черепки и ракушки и наблюдали, как плетут знаменитое елецкое кружево. На осмысление полученного опыта художникам дали ещё пару месяцев, после чего в пространстве галереи открылась выставка по результатам резиденции. В качестве названия проекта была выбрана строчка из липецкого фольклора, а точнее — из народных песнопений, которые раньше называли «страданиями».
Борис Макаров, «Собиратель воспоминаний»
По замыслу куратора экспозиции Дарьи Эпин проект исследует разные аспекты реальной и фантомной памяти, суть традиции и её хрупкость. Например, в основу работы Полины Шилкините лёг найденный фотоальбом семьи из Ельца. Образы из него художница воспроизвела в довольно необычном материале — её объекты из металла украшены резным орнаментом, отсылающим к елецкому кружеву и ручному труду. С кружевом решил поработать и Владимир Абих, который создал работу-сувенир «Всё переплетено». На изготовление ажурной салфетки с этой надписью по эскизу художника у работниц фабрики «Елецкие кружева» ушло 113 часов.
Проект Анастасии Антиповой создавался совместно с семьёй Матюхиных, создателей Центра и мастерской по изготовлению и реконструкции Елецкой рояльной гармоники. На выставке художница представила переосмысленные модели этого традиционного инструмента и старые гармоники, превращённые в причудливые арт-объекты, напоминающие советские таксофоны.
«Сергей Конёнков. ХХ век»
Где: Нижний Новгород, выставочный пакгауз.
Когда: до 22 июля.
Нижегородский государственный художественный музей совместно с РОСИЗО рассказывает о яркой судьбе и многогранном творчестве выдающегося скульптора ХХ века Сергея Конёнкова. В выставочном пакгаузе на Стрелке собрали около 40 работ мастера. Относительно скромное число экспонатов с лихвой компенсируется размахом творческого гения самого Конёнкова. Он работал с бронзой, гипсом, мрамором, деревом и другими материалами, снискав славу «русского Родена». Творения мастера, который ставил искусство превыше всего, часто вызывали противоречивые отзывы, но точно не оставляли равнодушными зрителей ни в дореволюционной России, ни в Америке начала ХХ века, ни в СССР сталинской поры.
Выставка поделена на три раздела, посвящённые главным темам творчества Конёнкова: религии, власти и язычеству. Костяк экспозиции составляют скульптуры: приехавший из Смоленска масштабный «Пророк» и одолженный у Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан «Демон», в котором узнаются черты Никколо Паганини, бюсты Сталина и Ленина, образ страдающего Христа и «Матрос с крейсера “Громобой”». Скульптуры дополняют космогонические картины-карты, эскиз оформления главного входа павильона «Шестигранник» для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года и другие работы мастера.
«Кожа Земли»
Где: Нижний Новгород, Мытный рынок и гостиница Ермолаевых.
Когда: до 1 октября.
Первая Международная биеннале экологического искусства стартовала в Нижнем Новгороде ещё в апреле: отдельные выставки на разных городских площадках открывались постепенно. В нижегородском кремле показывают совместный проект Антона Кузнецова и Марии Сафроновой «Зона пчёл» (некоторые работы разместили в залах постоянной экспозиции, например рядом с «Пасекой» Исаака Левитана), а в «ЦЕХе» делают акцент на произведениях, созданных с использованием ультрасовременных технологий (искусственного интеллекта, VR-шлемов и так далее), которые помогают подсветить экологические проблемы.
Кристина Флорес Пескоран, «Сад из сметанных яблок растет между моим сердцем и кожей»
Главный проект биеннале, получивший название «Кожа Земли», открылся в последний день мая сразу на двух городских площадках: в историческом здании гостиницы Ермолаевых и на Мытном рынке. Большинство представленных работ созданы с использованием природных материалов и исследуют возможные сценарии отношений человека с окружающим миром: от самых крохотных микроорганизмов до тропических экосистем.
К примеру, проект Марии Мичи «Микробное тело» был создан на стыке искусства и науки. Художница наблюдает за ростом микробов, а затем имитирует присущую им цветовую палитру в своих работах. Алексей Булдаков вместо холста или бумаги создаёт свои работы с использованием листов чайного гриба (комбучи). В биеннале, помимо русских художников, принимают участие авторы из Китая, Японии, Вьетнама, Перу, Италии, Аргентины и других стран.
«Море великих. От Айвазовского до Кандинского»
Где: Серпуховский историко-художественный музей.
Когда: до 11 января 2026 года.
Новая выставка в серпуховской галерее «Каретный сарай» полностью посвящена морской тематике. В экспозицию вошло более 70 картин из девяти российских музеев (Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея и других) и частных коллекций. Посетители увидят полотна Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина и других русских живописцев.
Лагорио Лев Феликсович, «У моря», 1884
Помимо работ признанных мастеров, на выставке будет представлено творчество малоизвестных широкой публике авторов, которые в своём творчестве также воспевали красоту морской стихии. Например, говоря о Руфине Судковском, признанный мастер-маринист Айвазовский признавался: «Он превзошёл меня в умении писать море».
Организаторы выставки обещают зрителям увлекательное путешествие по Средиземноморью, к берегам Бретани и Нормандии или ко льдам Баренцева моря. Экспозиция дополнена мультимедийной частью, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением: к некоторым картинам подобраны ароматы, отражающие сюжет и настроение работ.
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