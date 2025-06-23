Шедевры из метро: чем удивит выставка «Высоко под землёй» в Музее Москвы

В начале июня в Музее Москвы открылась выставка «Высоко под землёй», которая будет работать до 24 августа. «Рамблер» рассказывает, как она меняет взгляд на украшающие столичное метро произведения искусства.

© Сергей Лукьянов

«При выходе из вагона не забывайте о прекрасном» и «Не придираться к себе» — эти ироничные надписи, обыгрывающие стандартные объявления в метро, сопровождают посетителей новой выставки в Музее Москвы. Проект «Высоко под землёй» приурочен к 90-летию столичного метрополитена. Экспозиция объединила более 350 объектов из полутора сотен музейных собраний — от Третьяковки до Русского музея — и частных коллекций.

Зрители увидят произведения Александра Дейнеки, Веры Мухиной и других художников, а также узнают, как создавались флорентийская мозаика по мотивам «Братьев Карамазовых» на станции «Достоевская» или мозаичные плафоны для «Маяковской». Исторические эскизы и макеты, уникальную фото- и видеохронику на выставке дополняет богатая мультимедийная составляющая. Центральное пространство экспозиции занимает инсталляция из объёмных экранов, на которых оживают знаменитые статуи и барельефы.

Второе знакомство с подземными шедеврами

Одна из целей выставки — обратить внимание посетителей на украшающие столичное метро работы, мимо которых пассажиры часто пробегают в суете. Эти произведения создают общую атмосферу станций и переходов и, казалось бы, хорошо знакомы всем москвичам, но это обманчивое чувство. Чаще всего люди не могут вспомнить, что же именно изображено на барельефах и мозаичных панно, даже если видят их каждый день. Раздел «Знакомое» призван исправить эту ситуацию. Он поделён на несколько микросюжетов, которые иллюстрируются конкретными примерами.

© Сергей Лукьянов

Разговор о витражах, получивших в советской архитектуре второе рождение, начинается с истории станции «Новослободская». В 1951 году здесь, на глубине 40 метров, появился ансамбль, автором которого выступил художник Павел Корин. На шести из 32 орнаментальных витражей изображены представители разных профессий: агронома, музыканта, художника, энергетика, географа и архитектора. На рижском комбинате их вручную собирали из десятков тысяч фрагментов цветного стекла.

Помимо макетов оформления отдельных станций, которые были созданы в этом году специально для будущей постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, каждый мини-раздел дополнен оригинальными историческими артефактами. В зоне, где рассказывается о станции «Семёновская», это барельеф 1943 года из серии «Воины Советской армии». На выставку он попал из частного собрания. Авторами серии были знаменитая скульптор Вера Мухина, её ученица Надежда Вентцель и художник Владимир Ахметьев. По их задумке лаконичные фронтальные силуэты должны были выгодно дополнять строгую архитектуру самой станции.

Самой яркой иллюстрацией к истории про подземные мозаики стал проект станции «Маяковская». Замысел архитектора Алексея Душкина состоял в следующем: пассажирам должно было казаться, что над их головами вместо 30-метровой толщи земли светится открытое небо. Для этого были созданы эффектно подсвеченные кессоны (своего рода потолочные «окна»). Их украсили мозаичные плафоны со сценами из повседневной советской жизни, созданные по эскизам знаменитого художника Александра Дейнеки.

Кадки с пальмами и профиль Сталина

В разделе «Забытое» собраны макеты и эскизы элементов, которые были утрачены по тем или иным причинам. Одни изнашивались, другие устаревали морально и не вписывались в обновлённые после реконструкций ансамбли, а третьи становились жертвами смены политической конъюнктуры. К примеру, проект открывшейся зимой 1952 года станции «Ботанический сад» (сегодня «Проспект Мира») предполагал, что на торцевой стене центрального зала вскоре появится керамическое панно с профилем Сталина. Его установили в 1953 году, но после смерти вождя оно просуществовало недолго, его убрали пять лет спустя.

© Сергей Лукьянов

Раздел «Забытое»

На представленных фотографиях можно заметить, что одни из самых первых станций украшались кадками с пальмами (они, например, были на «Кропоткинской»). Впоследствии пальмы из метро полностью исчезли. На отдельной витрине представлена «эволюция» подземных светильников — самого переменчивого элемента интерьеров метрополитена. Например, с середины 1980-х годов центральный зал «Серпуховской» освещал уникальный 60-метровый светопровод, который пришлось демонтировать уже в 2000-е из-за износа. В разделе «Забытое» также можно увидеть оригинальные проекты утраченного вестибюля «Охотного Ряда» в здании гостиницы «Москва» и макет встроенного сегодня в здание Павелецкого вокзала павильона станции «Павелецкая».

«Бумажное метро» и взгляд в будущее

Раздел «Невоплощённое» представлен в виде тотальной инсталляции, расположившейся на фоне красного занавеса. Она составлена из эскизов, которые так и остались на бумаге. Здесь, к примеру, можно увидеть, как мог бы выглядеть наземный вестибюль «Бауманской», если бы его украсили скульптурные композиции, задуманные знаменитым архитектором-визионером Борисом Иофаном.

© Стас Кузнецов

Раздел «Невоплощенное»

Заглянуть в будущее московской подземки посетителям выставки помогают нейросети и компьютерная графика. Ожидается, что к 2030 году в столице появится 31 новая станция метро. Представить, как они будут выглядеть, можно благодаря трёхчастной футуристичной видеокомпозиции, которая завершает собой всю выставку. При этом новые технологии используются и при оформлении станций, открывающихся сейчас. Например, обновлённый в 2012 году дизайн «Вавиловской» включает в себя отражающие элементы на стенах, которые создают эффект мерцания. Это дань уважения основателю советской школы физической оптики Сергею Вавилову.

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