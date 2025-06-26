Шедевры в полумраке: русские и итальянские работы Брюллова в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке до 18 января следующего года проходит выставка живописца Карла Брюллова. Шедевры вроде «Последнего дня Помпеи» дополнены знаковыми работами мастера, написанными в Риме, Москве и Петербурге.

© Иван Новиков-Двинский

Выставка на Крымском Валу — проект, приуроченный к 225-летию Карла Брюллова. На творчество едва ли не главного русского художника первой половины XIX века организаторы предлагают взглянуть через призму его отношений с тремя городами. Римские, московские и петербургские работы мастера показаны вместе с его графикой, эскизами и неоконченными произведениями.

В Новой Третьяковке собрано свыше 170 экспонатов, включая живопись, графику и скульптуру из российских музеев и частных коллекций, а также из Национальной галереи Армении. Все они погружены в величественную атмосферу: выставочное пространство поделено на тематические разделы колоннадами, а сами полотна выхватывает из полумрака точечное освещение.

«Последний день Помпеи» и другие итальянские работы

В Италии художник провёл большую часть своей жизни, здесь же он обрёл славу крупного европейского живописца. В посвящённом этому периоду разделе центральным экспонатом стало масштабное полотно «Последний день Помпеи» (1833 год) из петербургской коллекции Русского музея, которое показывается в Москве впервые за последнюю четверть века.

Над своим главным шедевром Брюллов работал шесть лет. За это время у работы даже успел смениться заказчик. В итоге им стал Анатолий Демидов, представитель знаменитой промышленной династии. Именно он организовал транспортировку полотна из Италии в Россию, после чего преподнёс в дар Николаю I. Император в свою очередь подарил Брюллову бриллиантовый перстень и удостоил ордена Святой Анны 3-й степени.

© Ирина Анисина

На выставке отдельно представлена подборка подготовительных эскизов к «Последнему дню Помпеи», которые позволяют проследить за тем, как развивался творческий замысел Брюллова. Он неоднократно менял композицию: переставлял архитектурные элементы, по-разному группировал героев. На одном из набросков можно увидеть, как мастер впервые решил вписать в картину фигуру христианина, спасающего церковную утварь. Рядом Брюллов изобразил самого себя в образе художника с ящиком красок.

Римский раздел на выставке дополняет подборка сцен из жизни итальянских простолюдинов и серия ярких портретов, включая образы адвоката Франческо Аскани и оперной примадонны Фанни Таккинарди Персиани. На родину Брюллов приехал в 1836 году, чтобы принять должность профессора Академии художеств. В любимую Италию он вернётся лишь 15 лет спустя, где умрёт в 1852 году и будет похоронен на кладбище Тестаччо.

© Иван Новиков-Двинский

Брюллов, Пушкин и Москва

По пути из Италии в Петербург Брюллов провёл в Москве первую половину 1836 года. Несмотря на столь короткий срок, этот период его жизни был наполнен знаковыми встречами и незабываемыми впечатлениями. Приветствовать знаменитого живописца собралась вся московская знать. «Великий художник, оставя знойное небо Италии, нашёл и в холодном севере своей родины истинный, неподдельный жар чувства», — писал автор журнала «Молва».

Василий Тропинин успел написать портрет Брюллова, представленный на выставке в Новой Третьяковке, а сам художник познакомился с Александром Пушкиным, который даже собирался заказать ему портрет своей жены, Натальи Гончаровой. «Он очень мне понравился... он настоящий художник, добрый малый и готов на всё», — писал поэт жене. В подборке московских работ мастера выделяется полотно «Гадающая Светлана», написанное по мотивам популярной тогда баллады Василия Жуковского. Любопытную группу на выставке составляют два гипсовых бюста работа скульптора Ивана Витали (один — Пушкина, второй — Брюллова), между которыми висит портрет Витали кисти Брюллова.

Петербургские шедевры и «Мастер неоконченной картины»

В Северной столице Брюллов вырос, получил художественное образование, сформировался как личность и художник. В этой секции зрители увидят его ранние произведения и зрелые работы. Из ученических произведений мастера обращает на себя внимание ранняя композиция «Нарцисс, смотрящийся в воду» (1819), за которую он получил золотую медаль.

В подборке петербургских портретов мастера стоит приглядеться к портрету Алексея Перовского, автора знаменитой сказки «Чёрная курица, или Подземные жители» (она была издана под псевдонимом Антоний Погорельский). Сказку он писал для своего племянника, чей портрет кисти Брюллова представлен на выставке рядом.

Незавершённым осталось монументальное полотно, посвящённое осаде Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году (рядом с картиной из собственного собрания Третьяковки на выставке висит приехавший из Петербурга эскиз). Картина была заказана императором Николаем I, но со временем художник охладел к этому замыслу и к 1843 году оставил любые попытки его улучшить. А ещё шесть лет спустя, в связи с обострением болезни, Брюллов уехал на лечение за границу.

Образ перфекциониста, часто не доводящего свои замыслы до конца, на выставке дополняет раздел «Мастер неоконченной картины». «Для меня скучен процесс писания красками», — признавался художник. Он быстро загорался новыми идеями, но мог так же скоро к ним охладеть. За всю свою жизнь Брюллов не довёл до конца ни одного императорского заказа. В 1837 году он начал писать портреты императрицы Александры Фёдоровны и великих княжон. Подолгу позировать им было скучно, поэтому они часто заставляли художника ждать их часами. Когда Брюллову это надоело, он просто собрал краски с кистями и уехал. На выставке можно увидеть этюд к портрету великой княжны Марии Николаевны.

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