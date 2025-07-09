Нежный Дейнека и запахи столицы: шесть главных выставок июля в Москве

«ГЭС-2» сажает цветы в честь латиноамериканского архитектора, Третьяковка показывает графику Александра Дейнеки, а Пушкинский музей приглашает рассматривать гравюры Брейгеля и его современников. «Рамблер» отобрал шесть столичных выставок июля, которые нельзя пропустить.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

«Александр Дейнека. Гимн жизни»

Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашевской набережной).

Когда: до 26 октября.

Для выставки «Гимн жизни» в Москву из родного для Александра Дейнеки Курска, где сегодня хранится самая представительная подборка произведений мастера, привезли около 180 работ художника, дополнив их 20 экспонатами из коллекции Третьяковки. На выставке есть и живопись, и скульптуры, и графика. Посетителей ждут как признанные шедевры, так и малоизвестные работы классика отечественного искусства первой половины ХХ века.

Удивлять зрителей выставки кураторы в первую очередь намерены подборкой графики, которой особенно богато собрание Курской картинной галереи. В 11 тематических разделах экспозиции можно найти иллюстрации к детским изданиями и сатирические зарисовки 1920-х годов на темы противостояния дореволюционного уклада и нового советского быта (например, рисунки с говорящими названиями «Нетрудовой элемент (тётя)» или «Пионеры и бывшие»).

Более детально в графике Дейнеки раскрываются и центральные для его творчества темы спорта и авиации. В секции «В воздухе» представлен выполненный гуашью эскиз мозаичного плафона для станции метро «Маяковская». По замыслу художника такое оформление должно было визуально «пробить толщу земли в 40 метров» и создать ощущение неба над головой.

Неожиданно нежные работы Дейнеки собраны в разделе «Красота и гармония». Здесь можно увидеть виртуозный рисунок «Натурщица со скакалкой», как будто выполненный единым росчерком пера, или картину «Натурщица», которую сам автор называл «моя веласкезочка» из-за композиционного сходства с шедевром Веласкеса «Венера с зеркалом», хранящимся в мадридском Музее Прадо.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Выставка «Александр Дейнека. Гимн жизни»

«Не только Брейгель»

Где: Пушкинский музей.

Когда: до 12 октября.

В одном из залов Главного здания Пушкинского музея собраны гравюры по рисункам выдающихся европейских художников, в том числе Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля Старшего. В середине XVI века на их основе создавались гравюры первого в своем роде европейского издательства «На четырёх ветрах». По словам организаторов выставки, на излёте Средневековья эти изображения выполняли сразу множество задач: рассказывали об устройстве мира, знакомили с дальними краями и выдающимися людьми, учили морали и иллюстрировали библейские сюжеты.

Просуществовавшее всего 20 лет издательство «На четырёх ветрах» успело выпустить около 1400 эстампов на разные темы. Руководил этим процессом художник и гравёр Иероним Кок, чьи собственные рисунки тоже можно увидеть на выставке. Например, он проиллюстрировал античный миф о влюблённых друг в друга юноше Леандре и жрице богини Афродиты Геро. В трактовке Кока первостепенное внимание уделяется скалистому пейзажу. Лишь присмотревшись, можно разглядеть крохотную фигурку плывущего Леандра, который наперекор стихии стремится к своей возлюбленной. Центральный раздел экспозиции посвящён работам Питера Брейгеля Старшего, включая листы из серии «Семь смертных грехов».

© Пресс-служба Пушкинского музея

Heyden P., гравер Брейгель П., автор композиции «Гордость» из серии «Семь смертных грехов»

«Красная Москва. Женщина в большом городе»

Где: Центр «Зотов».

Когда: с 11 июля до 19 октября.

Обычно ароматам на выставках отводится второстепенная роль: чаще всего они передают настроение той или иной картины. Новый проект в Центре «Зотов» будет полностью посвящён парфюмерной индустрии в России 1920–1930-х, так что на этой выставке запахи выходят на первый план. Экспозицию из более чем 200 образцов дополнят работами известных художников и артефактами эпохи. Посетителей ждут ольфакторные инсталляции, картины и графика Игоря Грабаря и Аристарха Лентулова, а также парфюмерные флаконы, подарочные коробки, пудреницы, этикетки и многое другое.

В 1920–1930-е годы Москва переживала второе рождение: это было время резких перемен, когда женщины становились всё более активными членами общества, появлялись дома-коммуны и зарождалась советская парфюмерия. Буквально сгладить резкие углы эпохи призвано архитектурное решение выставки, за которое отвечают Юлия Наполова и бюро PSCulture. «Мы предлагаем несколько иной, более женский подход, поэтому на выставке не будет прямых углов и линий: все пространства перетекают из одного в другое, — рассказала Наполова в беседе с “Рамблером”. — Женское желание обустроить окружающий мир, сделать его более понятным и уютным реализуется в плавной, но при этом очень чётко структурированной планировке». Этому решению будут способствовать и неожиданные отделочные материалы, включая как нежный бархат и кисею, так и прозрачный поликарбонат. «Мы пытались нащупать гармонию между чётким и плавным, нежным и жёстким, чтобы передать противоречивый характер эпохи», — добавляет Наполова.

© Пресс-служба центра «Зотов»

Иосиф Гурвич, Арест Дзержинским спекулянтов при НЭПе» (ГМО «Художественная культура Русского севера»)

«Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее»

Где: Музей-заповедник «Царицыно».

Когда: до 8 марта 2026 года.

Работы современных художников для проекта «Я иду искать!» складываются в тотальную инсталляцию из нескольких пространств. Пройдя через них, посетители смогут по-новому взглянуть на традиционную культуру. Участники проекта во многом вдохновлялись предметами народного творчества из собрания музея-заповедника «Царицыно». Результаты получились необычные: кинетические картины, светозвуковая инсталляция, арт-видеоигра и многое другое.

По замыслу организаторов выставка переосмысляет «обряды перехода» из одного состояния в другое, через которые проходят все люди. К таковым можно отнести рождение, свадьбу, проводы в последний путь и другие знаковые моменты, знакомые большинству из нас. Например, свадебному обряду посвящён зал с экстравагантными костюмами Андрея Бартенева, а масштабная инсталляция «Пир-гора» творческого союза «Планетянин» воссоздаёт атмосферу праздничного застолья.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Выставка «Я иду искать!»

«Августейший хозяин Москвы»

Где: Музей Москвы.

Когда: до 21 сентября.

Выставка «Августейший хозяин Москвы» знакомит с жизнью московского генерал-губернатора и члена императорской фамилии Романовых, великого князя Сергея Александровича (1857–1905). Рассказ о его судьбе, вкладе в развитие городской инфраструктуры и благотворительных начинаниях ведётся на основе глубоких документальных исследований.

Великий князь был назначен на пост московского генерал-губернатора императором Александром III, который приходился ему родным братом, в 1891 году. Сергей Александрович руководил Первопрестольной до января 1905 года. Эту должность он оставил всего за месяц до своей смерти от бомбы, брошенной революционером Иваном Каляевым. Во время его губернаторства в Москве были обновлены системы водопровода и канализации, продолжилось освещение улиц, расширилась транспортная сеть. Под попечительством Сергея Александровича и его супруги находились более 100 благотворительных обществ и объединений.

В экспозиции собрано свыше 500 предметов: книги из библиотеки великого князя, письма, фотографии, портреты представителей императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы, военная форма, модели оружия и многое другое. Специально для выставки воссоздан фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13.

© Пресс-служба Музея Москвы

Великий Князь Сергей Александрович во время парада на Театральной площади (ГА РФ)

«Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди»

Где: Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: с 10 июля до 19 октября.

В этом месяце рядом с Домом культуры «ГЭС-2» будут цвести растения, воспроизводящие тропическую флору и яркие цвета Бразилии. Поводом для этого послужила готовящаяся российско-бразильская выставка «Если бы стены стали водой». Новый проект посвящён классику латиноамериканского модернизма, знаменитому архитектору Лине Бо Барди (1914–1992).

Проект в «ГЭС-2» будет состоять из двух частей. Одна из них — инсталляция, созданная как дань уважения городскому культурному, спортивному и досуговому центру Sesc Pompéia в Сан-Паулу, который считается одной из жемчужин архитектурного наследия Бо Барди. Частью инсталляции станет импровизированная река с тысячами открыток с изображениями животных и птиц. Все они повторяют карточки из популярной бразильской игры «Звериное лото» из коллекции Лины Бо Барди.

Вторая часть проекта — выставка в галерее на втором этаже ДК. В экспозицию обещают включить фотографии, видеозаписи, эскизы и чертежи, которые позволят проникнуть в творческую лабораторию знаменитого архитектора.

© Пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2»

Лина Бо Барди, Центр Sesc Pompéia в Сан-Паулу (Нельсон Кон)

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