Нежный Дейнека и запахи столицы: шесть главных выставок июля в Москве
«ГЭС-2» сажает цветы в честь латиноамериканского архитектора, Третьяковка показывает графику Александра Дейнеки, а Пушкинский музей приглашает рассматривать гравюры Брейгеля и его современников. «Рамблер» отобрал шесть столичных выставок июля, которые нельзя пропустить.
«Александр Дейнека. Гимн жизни»
Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашевской набережной).
Когда: до 26 октября.
Для выставки «Гимн жизни» в Москву из родного для Александра Дейнеки Курска, где сегодня хранится самая представительная подборка произведений мастера, привезли около 180 работ художника, дополнив их 20 экспонатами из коллекции Третьяковки. На выставке есть и живопись, и скульптуры, и графика. Посетителей ждут как признанные шедевры, так и малоизвестные работы классика отечественного искусства первой половины ХХ века.
Удивлять зрителей выставки кураторы в первую очередь намерены подборкой графики, которой особенно богато собрание Курской картинной галереи. В 11 тематических разделах экспозиции можно найти иллюстрации к детским изданиями и сатирические зарисовки 1920-х годов на темы противостояния дореволюционного уклада и нового советского быта (например, рисунки с говорящими названиями «Нетрудовой элемент (тётя)» или «Пионеры и бывшие»).
Более детально в графике Дейнеки раскрываются и центральные для его творчества темы спорта и авиации. В секции «В воздухе» представлен выполненный гуашью эскиз мозаичного плафона для станции метро «Маяковская». По замыслу художника такое оформление должно было визуально «пробить толщу земли в 40 метров» и создать ощущение неба над головой.
Неожиданно нежные работы Дейнеки собраны в разделе «Красота и гармония». Здесь можно увидеть виртуозный рисунок «Натурщица со скакалкой», как будто выполненный единым росчерком пера, или картину «Натурщица», которую сам автор называл «моя веласкезочка» из-за композиционного сходства с шедевром Веласкеса «Венера с зеркалом», хранящимся в мадридском Музее Прадо.
Выставка «Александр Дейнека. Гимн жизни»
«Не только Брейгель»
Где: Пушкинский музей.
Когда: до 12 октября.
В одном из залов Главного здания Пушкинского музея собраны гравюры по рисункам выдающихся европейских художников, в том числе Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля Старшего. В середине XVI века на их основе создавались гравюры первого в своем роде европейского издательства «На четырёх ветрах». По словам организаторов выставки, на излёте Средневековья эти изображения выполняли сразу множество задач: рассказывали об устройстве мира, знакомили с дальними краями и выдающимися людьми, учили морали и иллюстрировали библейские сюжеты.
Просуществовавшее всего 20 лет издательство «На четырёх ветрах» успело выпустить около 1400 эстампов на разные темы. Руководил этим процессом художник и гравёр Иероним Кок, чьи собственные рисунки тоже можно увидеть на выставке. Например, он проиллюстрировал античный миф о влюблённых друг в друга юноше Леандре и жрице богини Афродиты Геро. В трактовке Кока первостепенное внимание уделяется скалистому пейзажу. Лишь присмотревшись, можно разглядеть крохотную фигурку плывущего Леандра, который наперекор стихии стремится к своей возлюбленной. Центральный раздел экспозиции посвящён работам Питера Брейгеля Старшего, включая листы из серии «Семь смертных грехов».
Heyden P., гравер Брейгель П., автор композиции «Гордость» из серии «Семь смертных грехов»
«Красная Москва. Женщина в большом городе»
Где: Центр «Зотов».
Когда: с 11 июля до 19 октября.
Обычно ароматам на выставках отводится второстепенная роль: чаще всего они передают настроение той или иной картины. Новый проект в Центре «Зотов» будет полностью посвящён парфюмерной индустрии в России 1920–1930-х, так что на этой выставке запахи выходят на первый план. Экспозицию из более чем 200 образцов дополнят работами известных художников и артефактами эпохи. Посетителей ждут ольфакторные инсталляции, картины и графика Игоря Грабаря и Аристарха Лентулова, а также парфюмерные флаконы, подарочные коробки, пудреницы, этикетки и многое другое.
В 1920–1930-е годы Москва переживала второе рождение: это было время резких перемен, когда женщины становились всё более активными членами общества, появлялись дома-коммуны и зарождалась советская парфюмерия. Буквально сгладить резкие углы эпохи призвано архитектурное решение выставки, за которое отвечают Юлия Наполова и бюро PSCulture. «Мы предлагаем несколько иной, более женский подход, поэтому на выставке не будет прямых углов и линий: все пространства перетекают из одного в другое, — рассказала Наполова в беседе с “Рамблером”. — Женское желание обустроить окружающий мир, сделать его более понятным и уютным реализуется в плавной, но при этом очень чётко структурированной планировке». Этому решению будут способствовать и неожиданные отделочные материалы, включая как нежный бархат и кисею, так и прозрачный поликарбонат. «Мы пытались нащупать гармонию между чётким и плавным, нежным и жёстким, чтобы передать противоречивый характер эпохи», — добавляет Наполова.
Иосиф Гурвич, Арест Дзержинским спекулянтов при НЭПе» (ГМО «Художественная культура Русского севера»)
«Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее»
Где: Музей-заповедник «Царицыно».
Когда: до 8 марта 2026 года.
Работы современных художников для проекта «Я иду искать!» складываются в тотальную инсталляцию из нескольких пространств. Пройдя через них, посетители смогут по-новому взглянуть на традиционную культуру. Участники проекта во многом вдохновлялись предметами народного творчества из собрания музея-заповедника «Царицыно». Результаты получились необычные: кинетические картины, светозвуковая инсталляция, арт-видеоигра и многое другое.
По замыслу организаторов выставка переосмысляет «обряды перехода» из одного состояния в другое, через которые проходят все люди. К таковым можно отнести рождение, свадьбу, проводы в последний путь и другие знаковые моменты, знакомые большинству из нас. Например, свадебному обряду посвящён зал с экстравагантными костюмами Андрея Бартенева, а масштабная инсталляция «Пир-гора» творческого союза «Планетянин» воссоздаёт атмосферу праздничного застолья.
Выставка «Я иду искать!»
«Августейший хозяин Москвы»
Где: Музей Москвы.
Когда: до 21 сентября.
Выставка «Августейший хозяин Москвы» знакомит с жизнью московского генерал-губернатора и члена императорской фамилии Романовых, великого князя Сергея Александровича (1857–1905). Рассказ о его судьбе, вкладе в развитие городской инфраструктуры и благотворительных начинаниях ведётся на основе глубоких документальных исследований.
Великий князь был назначен на пост московского генерал-губернатора императором Александром III, который приходился ему родным братом, в 1891 году. Сергей Александрович руководил Первопрестольной до января 1905 года. Эту должность он оставил всего за месяц до своей смерти от бомбы, брошенной революционером Иваном Каляевым. Во время его губернаторства в Москве были обновлены системы водопровода и канализации, продолжилось освещение улиц, расширилась транспортная сеть. Под попечительством Сергея Александровича и его супруги находились более 100 благотворительных обществ и объединений.
В экспозиции собрано свыше 500 предметов: книги из библиотеки великого князя, письма, фотографии, портреты представителей императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы, военная форма, модели оружия и многое другое. Специально для выставки воссоздан фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13.
Великий Князь Сергей Александрович во время парада на Театральной площади (ГА РФ)
«Если бы стены стали водой. Лина Бо Барди»
Где: Дом культуры «ГЭС-2».
Когда: с 10 июля до 19 октября.
В этом месяце рядом с Домом культуры «ГЭС-2» будут цвести растения, воспроизводящие тропическую флору и яркие цвета Бразилии. Поводом для этого послужила готовящаяся российско-бразильская выставка «Если бы стены стали водой». Новый проект посвящён классику латиноамериканского модернизма, знаменитому архитектору Лине Бо Барди (1914–1992).
Проект в «ГЭС-2» будет состоять из двух частей. Одна из них — инсталляция, созданная как дань уважения городскому культурному, спортивному и досуговому центру Sesc Pompéia в Сан-Паулу, который считается одной из жемчужин архитектурного наследия Бо Барди. Частью инсталляции станет импровизированная река с тысячами открыток с изображениями животных и птиц. Все они повторяют карточки из популярной бразильской игры «Звериное лото» из коллекции Лины Бо Барди.
Вторая часть проекта — выставка в галерее на втором этаже ДК. В экспозицию обещают включить фотографии, видеозаписи, эскизы и чертежи, которые позволят проникнуть в творческую лабораторию знаменитого архитектора.
Лина Бо Барди, Центр Sesc Pompéia в Сан-Паулу (Нельсон Кон)
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