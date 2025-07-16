Сказки, авангард и фотоистория: шесть выставок июля за пределами Москвы

В Калининграде Третьяковка знакомит посетителей с пятью веками русского искусства, в Петербурге составили гид по истории фотографии, а в Туле открывается выставка современного искусства, которая помогает осмыслить феномен города. «Рамблер» отобрал шесть июльских выставок за пределами столицы, которые нельзя пропустить.

© Пресс служба пространства «Барн»

Выставка «После сказки. Сопротивление очарованию» в калининградском арт-пространстве «Барн»

«Наш авангард»

Где: Санкт-Петербург, Русский музей (Корпус Бенуа).

Когда: до 1 декабря.

Новая выставка стала для Русского музея отличным поводом «расправить плечи» и в полной мере продемонстрировать всё богатство своей коллекции русского авангарда. По формату экспозиция стала настоящей энциклопедией «измов», проиллюстрированной работами именитых мастеров отечественного искусства. Например, здесь представлены супрематические композиции Казимира Малевича, лучистские абстракции Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, аналитические эксперименты Павла Филонова и многое другое.

© Пресс-служба Русского музея

Марк Шагал, «Прогулка»

Первый раздел выставки называется «Действующие лица». Это своего рода портретная галерея, в которой заявлены главные герои русского авангарда. Дальше их работы можно увидеть в тематических блоках, посвящённых конкретным направлениям от импрессионизма до конструктивизма. Под работы самых звёздных авторов вроде Малевича, Филонова и Татлина выделили отдельные именные залы. Завершает знакомство с русским авангардом рассказ о постановке футуристической оперы «Победа над Солнцем» (1913). Музыку для неё писал Михаил Матюшин, тексты — Велимир Хлебников и Алексей Кручёных, а оформлением занимался Казимир Малевич. В общей сложности на выставке «Наш авангард» собрано более 400 работ, включая произведения Василия Кандинского, Марка Шагала, Ольги Розановой и Давида Бурлюка.

«Пять веков русского искусства»

Где: филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

Когда: до 31 января 2026 года.

По случаю недавнего запуска калининградского филиала Третьяковки, который открыл свои двери 12 июня, в самый западный город России из Москвы привезли более 300 работ. По составу имён — Илья Репин, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Исаак Левитан, Василий Серов и другие — проект «Пять веков русского искусства» стал впечатляющим посольством. Транспортировка шедевров заняла несколько месяцев, а получившийся результат отлично передаёт дух самой знаменитой столичной коллекции.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Владислав Рожнев, «Красная площадь»

Экспозицию открывают яркие образцы древнерусской иконописи. После знакомства с шедеврами классицизма и романтизма, включая парадные портреты Петра I и Елизаветы Петровны, а также картины кисти живописца Владимира Боровиковского, посетителей приглашают в раздел, посвящённый наследию передвижников. Среди картин-высказываний на острые социальные проблемы в этой подборке есть творения Владимира Маковского, Ивана Крамского, Василия Перова и многих других художников.

Секцию искусства рубежа XIX–XX веков замыкает группа работ представителей знакового для раннего авангарда художественного объединения «Бубновый валет», от которого переброшен мостик в следующий, самый масштабный по своему объёму раздел, посвящённый искусству ХХ века. Хотя спектр представленных здесь работ достаточно широк (от авангарда до соцреализма и шестидесятников), главной жемчужиной раздела, безусловно, стал «Чёрный квадрат» Казимира Малевича как самый радикальный художественный жест прошлого столетия. По своему составу и энциклопедическому охвату калининградская выставка полностью оправдывает своё название.

«После сказки. Сопротивление очарованию»

Где: Калининград, пространство «Барн».

Когда: до 3 августа.

Феномену сверхъестественного и всплеску интереса к Таро, астрологии и НЛО посвящена новая выставка в калининградском арт-пространстве «Барн». Проект «После сказки» подготовлен Фондом поддержки современного искусства «СФЕРА» и кураторским объединением másla lissé (Слава Нестеров и Сергей Гуськов). Для выставки они отобрали работы 11 авторов, которые по-своему переосмыслили самые разные мифы.

© Masla Lisse

Pastor Train, «Духи и Сэр Артур»

Например, скульптура Зухры Салаховой «Галстук» заставляет задуматься о том, почему мы рассматриваем кусок повязанной на шею ткани как символический атрибут успеха. А масштабный тканевый объект Вики Хаданки под названием «Пнище» помогает нащупать потенциал странного существа, которое едва выбралось из мира деревьев, но пока что не превратилось в Буратино.

«Если раньше мистика маргинализировалась как суеверие, теперь она встроена в цифровую эстетику и психологию потребления, — пишут кураторы выставки в сопроводительном тексте. — Теперь представить мир без невероятного довольно сложно». Как жить в мире, где сверхъестественное снова считается нормальной темой в разговоре как об устройстве вселенной, так и социальных отношениях? Как взаимодействовать в таких обстоятельствах с людьми и вещами? Выставка в «Барне» пытается ответить на эти и другие вопросы.

«Путевые заметки. Перекрёсток»

Где: Выкса, Музей истории Выксунского металлургического завода.

Когда: до 8 марта 2026 года.

Жителей и гостей Выксы (Нижегородская область) продолжают знакомить с частной коллекцией четы Седых. Анатолий Седых возглавляет Объединённую металлургическую компанию, один из заводов которой находится в Выксе, а его жена Ирина руководит благотворительным фондом «ОМК-Участие», который в том числе проводит ежегодный «Выкса-фестиваль». Четырёхчастный проект «Путевые заметки» — это размышление о пути коллекционера через метафору дороги. Слово «Перекрёсток», вынесенное в подзаголовок второй части выставки, которая сейчас проходит в Музее истории ВМЗ, намекает на этап, когда любому коллекционеру нужно принять важное решение о дальнейшей судьбе своего собрания. Не зря экспозиция открывается с двух «Маяков» Антона Чумака (один живописный, второй из стали). Для семьи Седых таким решением стало намерение хотя бы на время поделиться принадлежащим им искусством с другими людьми.

© Пресс-служба музея истории Выксунского металлургического завода

Эрик Булатов, «Земля – Небо»

В экспозицию вошли работы Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Ивана Чуйкова, Евгения Михнова-Войтенко, Ирины Затуловской, Ирины Кориной и других знаковых художников второй половины ХХ века и наших дней. Несмотря на обилие в этом списке знаковых для отечественного концептуализма имён, на выставке очень много чувственных вещей.

Например, неподалёку от «Маяков» Чумака висит пронзительная картина Николая Касаткина под названием «Начало». «Работа с коллекцией позволяет узнавать невероятные вещи, — рассказывает “Рамблеру” куратор выставочного цикла Моника Норс. — Для меня стало открытием, что это последняя работа художника, который на протяжении 30 лет жил в деревне в Смоленской области. Когда начались проблемы со здоровьем, он переехал в Москву. Он уже не мог стоять, поэтому для него создали специальную конструкцию, позволяющую двигать холст. Эта прощальная работа с изображением одинокого мальчишки, затерянного посреди бескрайнего поля, — его размышление о том, где наше место в этом мире».

«Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта»

Где: Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж».

Когда: до 5 октября.

Московский Центр визуальной культуры Béton показывает в петербургском «Манеже» 600 знаковых фоторабот. Список из 178 представленных в экспозиции авторов — это перечень «кто есть кто» в мировом и российском фотоискусстве. Сам проект — всеохватная и объёмная панорама от первых экспериментов отца-основателя фотографии Луи Дагера до снимков классиков советского конструктивизма вроде Александра Родченко и современных работ, созданных с применением ИИ-технологий.

© Пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

Николай Орлов, «Татары» (Béton)

«В нашей коллекции и на петербургской выставке есть работы, стоимость которых исчисляется десятками тысяч долларов, — рассказывает в разговоре с “Рамблером” соосновательница Центра визуальной культуры Béton Ольга Мичи. — А если взять какую-то отдельную серию фотографий, которую зрители должны воспринимать как единое произведение, то в этом случае цена может достигать и более $100 000. Но при этом настоящий проект мы создавали, чтобы зритель оценил художественную ценность произведений, а не их коммерческий потенциал».

Выставка в «Манеже» позволяет охватить единым взором почти 200-летнюю историю фотографии и ключевые этапы её развития. Посетителей ждёт увлекательное путешествие от зарождения дагеротипов до появления самых передовых визуальных практик XXI века, включая цифровой монтаж и нейросетевые изображения.

«Город. Среда. Код»

Где: Тула, творческий индустриальный кластер «Октава».

Когда: с 25 июля по 17 ноября.

Осмыслению городской повседневности через современное искусство будет посвящена выставка, которая скоро откроется в творческом индустриальном кластере «Октава» (Тула) при участии петербургского «Стрит-арт хранения» (институция нового формата, где коллекционируют, изучают и знакомят посетителей с искусством «уличной волны» — прим. «Рамблера»). В работах участников проекта город предстаёт эклектичным, многослойным, уязвимым пространством, которое вместе с тем наполнено потенциалом для творческого диалога.

© Пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава»

Роман Добро, «Писаницы» (коллекция «Стрит-арт хранения»)

По задумке куратора выставки, художника и исследователя городской среды Игоря Поносова, экспозиция включает в себя работы на холсте, графику и фотографии, а также видео, раскрывающие разные аспекты российских городов. «Идея была в том, чтобы показать разный характер города, где социальный аспект переплетается с архитектурой и многослойностью среды, где город предстаёт как одушевлённый персонаж, требующий заботы и внимания, — объясняет Поносов в разговоре с “Рамблером”. — Едва узнаваемые образы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону на выставке сознательно перемешиваются и создают некий собирательный образ, где зрителю предлагается возможность найти общие черты с Тулой или другим российским городом, почувствовать принадлежность к месту».

По словам куратора, одной из самых необычных работ на выставке стала серия петербургской художницы Анны Мартыненко, которая пытается уловить звуковую материю города, превращая шумы и акустические случайности в графические партитуры. Выходя на своеобразные пленэры в Петербурге, художница составляет карты невидимого — те самые слои городской среды, которые мы ощущаем, но редко осознаём.

Нежный Дейнека и запахи столицы: шесть главных выставок июля в Москве