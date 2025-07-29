Николай II в детстве и шахтёры: что покажут на фотовыставке в «Манеже»?

В петербургском «Манеже» до 5 октября проходит выставка «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта». Из Москвы в Северную столицу привезли около 600 снимков, которые иллюстрируют почти 200-летнюю историю фотографии.

© Пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

Все 600 экспонатов новой выставки, за одним-единственным исключением, происходят из коллекции московского Центра визуальной культуры Béton (ЦВК). За три года с момента его основания в 2022 году было сформировано собрание, которое сегодня насчитывает около 10 000 работ. Специально для выставки в петербургском «Манеже» у Российской академии художеств был позаимствован редчайший авторский дагеротип (изображение, полученное с помощью раннего фотоаппарата, работа которого основана на светочувствительности йодистого серебра — прим. «Рамблера»), подаренный Луи Дагером императору Николаю I.

В целом же список из 178 представленных на выставке авторов — это перечень «кто есть кто» в мировом и российском фотоискусстве. Посетителей ждут работы Николая Свищова-Паолы, Эль Лисицкого, Евгения Халдея, Бориса Игнатовича, Сергея Борисова, Владислава Мамышева-Монро, Ольги Чернышёвой и многих других авторов.

Сам проект — всеохватная и объёмная панорама от первых экспериментов отцов — основателей фотоискусства до снимков классиков советского конструктивизма вроде Александра Родченко и современных работ, созданных с применением ИИ-технологий. Выставка в «Манеже» позволяет охватить единым взором почти 200-летнюю историю фотографии и ключевые этапы её развития.

Не репродукции, а авторские отпечатки

Экспозиция, занявшая два этажа, выстроена как визуальное путешествие по главным вехам истории фотоискусства. Притом что сопроводительные тексты на выставке почти отсутствуют, логика развития считывается безошибочно. По словам сооснователя ЦВК Béton, коллекционера и историка Алексея Логинова, главное отличие новой выставки от других похожих проектов заключается в том, что посетителям предлагается оценить «не картинки, а авторский замысел».

В экспозиции есть немало знаковых работ, включая «Знамя Победы над рейхстагом» Евгения Халдея, которые прекрасно знакомы большинству зрителей. Все они, как и малоизвестные раритеты, представлены в формате авторских отпечатков, из которых и состоит коллекция ЦВК Béton. Это не современные репродукции, а снимки, напечатанные или самими авторами, или под их непосредственным руководством в том размере и на той бумаге, которые помогают лучше всего раскрыть художественный замысел.

«Этой выставкой мы хотим подчеркнуть, что фотография — серьёзный вид искусства, который развивается по своим законам и в котором есть свои громкие имена сродни великим художникам», — подчёркивает Алексей Логинов в разговоре с «Рамблером».

© Пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

Виктор Руйкович. Первая Spidola (1960)

Зарождение фотографии: портреты Льва Толстого и Николая II в детстве

Открывает выставку отдельный мини-павильон, посвящённый дагеротипам конца 1830-х годов. Изобретение французского художника и химика Луи Дагера, позволяющее закреплять изображение на медной пластине, оказалось зарёй современной фотографии. Жемчужиной подборки стал тройной авторский дагеротип, лично преподнесённый Луи Дагером императору Николаю I в 1839 году. Дагер сознательно дарил свои работы европейским монархам, чтобы популяризировать своё изобретение. Представленный на выставке дагеротип по степени его значимости для истории фотографии Алексей Логинов сравнивает с «Джокондой» Леонардо для мировой живописи.

В подборке ранних фотопортретов второй половины XIX века любопытно наблюдать за тем, как менялось отношение фотографов к фигуре человека. Изначально для мужских портретов атрибуты статуса и социального положения были даже более значимыми, чем собственно лицо изображаемого героя. Психологический портрет появится заметно позднее. Например, единственный вручную раскрашенный элемент на портрете обер-офицера в должности адъютанта (1855) работы Иосифа Венингера — это эполеты (погоны).

В этом же разделе зрители могут увидеть детский портрет будущего императора Николая II или портрет молодого Льва Толстого, сделанный в 1856 году. Неподалёку представлен результат одного из первых в истории фотоискусства монтажа: Александр Эйхов снимал членов императорской семьи по отдельности, а потом составил из них многофигурную композицию.

От снимков заключённых до фотографий Александра Родченко и Ильи Ильфа

© Пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

Александр Родченко. Шеренга (1936)

Весь первый этаж экспозиции полностью посвящён чёрно-белой фотографии. В самом начале собраны архитектурные виды Москвы и Петербурга и работы с изображением разных народностей, населявших Российскую империю во второй половине XIX века, включая работы Вильяма Каррика из серии «Русские типы».

К концу столетия начинают появляться более психологические индивидуальные портреты, в том числе знаменитых деятелей культуры вроде Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Ильи Репина и других. Рядом с ними висит подборка желатиновых отпечатков с изображениями тюремных заключённых. По словам Алексея Логинова, сегодня такого рода полицейские снимки — один из самых малоизученных пластов ранней фотографии.

«История фотографии демонстрирует яркую и наглядную картину того, как представления человечества о мире и о нём самом менялись на протяжении почти двух столетий, где практически каждое событие так или иначе сводилось к фундаментальным вопросам: что считать реальностью и как к соответствующей реальности относиться. Расширяя точность и размеры своей модели действительности, человек всё глубже погружался в потёмки собственной загадочной души», — пишет в каталоге выставки искусствовед Артём Логинов.

К концу XIX века фотография взяла на себя функцию фиксации важных исторических событий, одновременно с этим появился пикториализм, представители которого старались подражать живописи. Чёткие репортажные кадры Карла Буллы, например его снимок с изображением демонстрации на Невском проспекте в 1917 году, резко контрастируют с размытыми, как бы подёрнутыми дымкой лирическими работами Николая Свищова-Паолы. Его фотография начала ХХ века «Перед грозой. Снопы в поле» так и напрашивается на сравнение с полотнами Клода Моне или Исаака Левитана. А «Сказка» Евгения Пиотрковского (1916) практически дублирует композицию знаменитой «Алёнушки» (1881) Виктора Васнецова.

Совершенно другой фотография становится в период 1920–1930-х годов, когда сформировался советский фотоавангард. Окончательно «встав на ноги», фотография начинает всё смелее экспериментировать с изобразительным языком: искать необычные ракурсы, активно использовать фотомонтаж. На смену авангарду приходит соцреализм (Александр Родченко, Эль Лисицкий, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет). Отдельного упоминания заслуживает снимок Ильи Ильфа «Смычка Турксиба». Смычка северного и южного участков Туркестано-Сибирской железной дороги произошла в апреле 1930 года. Соавтор «Золотого телёнка» присутствовал на торжественном открытии как фоторепортёр, запечатлев главных участников этого знакового события. Впоследствии в «Золотом телёнке» оно стало историческим фоном финальной части романа.

От Бальтерманца к экспериментам с ИИ

© Пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

Арт-группа ГрОМ. Перекресток мультивселенной (2025)

Отдельный раздел выставки отведён под фотографию периода Великой Отечественной войны, повлиявшей на дальнейшее развитие фоторепортажа. На этом этапе фотографы достигли пика своего мастерства и впервые начали создавать работы, которые могли бы претендовать на статус глобальных культурных символов. Ярким примером может служить созданный в 1942 году снимок Дмитрия Бальтерманца «Горе. Керчь», ставший олицетворением ужасов войны. Документальный кадр с расстрелянными людьми смонтирован с изображением грозового неба, которое усиливает производимый эффект. Впоследствии Бальтерманцу поступило предложение продать авторские права на это изображение Ватикану, который хотел поместить его в свою духовную энциклопедию как иллюстрацию человеческого горя.

Весь второй этаж выставки занимают современные фотоработы, созданные в период с 2000-х годов, когда появляются цифровые технологии. Здесь преобладают масштабные кадры, например выполненные Глебом Косоруковым портреты шахтёров из серии «Герои труда». Лица мужчин покрыты толстым слоем угольной крошки. По словам Косорукова, в таком виде шахтёры ощущают свою причастность единому классу, но стоит им выйти после смены из душа, как каждый из них возвращается к своей индивидуальной жизни.

Завершается экспозиция подборкой экспериментов с цифровым монтажом и нейросетевыми изображениями. Здесь произведения арт-группы AES+F соседствуют с работами коллектива «ГрОМ». «Сегодня вокруг фоторабот, полученных с применением искусственного интеллекта, ведётся очень много споров, — объясняет Алексей Логинов. — При этом люди очень плохо разбираются, как именно создаются такие вещи. ИИ сегодня — это своего рода аналог фотоаппарата, инструмент, который помогает авторам лучше раскрыть собственные творческие возможности».

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