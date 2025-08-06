Что посмотреть в Третьяковке в августе: выставка произведений Ильи Машкова

В новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной до 26 октября проходит выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика». Масштабная ретроспектива главного русского художника-колориста начала ХХ века позволяет проследить полную историю его творческого пути.

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Илья Машков — выдающийся представитель русского авангарда, последовательный поклонник французского живописца Поля Сезанна и сооснователь объединения «Бубновый валет». Его ранние работы шокировали критиков и зрителей, а поздние творения обвиняли в вопиющем безвкусии. На выставке в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной собрали вместе примерно две сотни произведений мастера, которые помогают детально проследить весь его творческий путь.

Картины-подносы и «Бубновый валет»

Азы профессии Машков постигал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями среди прочих были художники Валентин Серов и Константин Коровин. Но спустя несколько лет обучения молодого художника отчислили. Официально — за то, что он опоздал с оплатой, а по словам самого Машкова, за слишком новаторский дух его работ.

Посетителей выставки встречает подборка ранних натюрмортов художника, которые отличаются изобретательными композиционными решениями и яркими, сочными цветами. Некоторые из них выполнены на овальных холстах, так что почти напоминают подносы, а сами фрукты написаны так объёмно, как будто готовы вот-вот выпрыгнуть на зрителя. Один из них — «Натюрморт. Фрукты на блюде» — подписан художником на французском языке, так как в 1910 году экспонировался на Осеннем салоне в Париже.

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Эффект объёма прослеживается и в другой подборке, расположенной по соседству. В случае с полотном «Натюрморт. Камелия» (1913) он подчёркивается скруглённым верхом холста и зарифмованным с ним изображением калача. Схожие формы можно заметить и на висящем рядом «Портрете Н.М. Усовой» (1915). Похожие очертания возникают на месте изгиба женской руки и спинки стула. Подборку завершает «Тыква» 1914 года, которая вскоре после своего создания вошла в собрание Третьяковской галереи. Коллеги-современники художника по мастерству исполнения сравнивали этот натюрморт с работами великих мастеров прошлого вроде Питера Пауля Рубенса.

Зимой 1910 года Машков вместе с Михаилом Ларионовым, Наталией Гончаровой, Петром Кончаловским и другими художниками открыл выставку с провокационным названием «Бубновый валет», которое шло вразрез с более благозвучными названиями других художественных объединений той поры: «Голубая роза» или «Мир искусства». Инициаторы выставки стирали грань между низким и высоким искусством. В своих работах они ориентировались на русский лубок (вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов, который зародился как народное творчество — прим. «Рамблера») или торговые вывески. На выставке можно увидеть несколько пейзажей Машкова с орнаментальными мотивами, характерными для расписных подносов.

Влияние Сезанна и портреты-«пугачи»

Для сформированного после одноимённой выставки объединения «Бубновый валет» главным ориентиром во французском искусстве служил Поль Сезанн. Особый интерес к его творчеству проявлял Машков. Французская критика часто писала о том, что Сезанн уделял много внимания цвету и форме, но остаётся совершенно равнодушен к изображаемым им людям и предметам. Не избежал подобных обвинений и Машков. Больше всего возмущений на выставках «валетов» вызывали его портреты, которые сам художник в шутку называл «пугачами».

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Как и Сезанн, при изображении людей Машков старался передать настроение и эмоции не позой и выражением лица, а в первую очередь цветом. Поэтому на лицах его героев можно встретить яркие краски, которые даже можно принять за следы кожной болезни. Особое внимание художник уделяет фону. Например, на выставке можно увидеть знаменитую картину «Дама с китаянкой» (1910), на которой изображена ученица Машкова, Евгения Киркальди. Фигура китаянки на жёлтом заднике как будто оживает и вступает в немой диалог с главной героиней картины.

После революции 1917 года Машков с головой уходит в преподавание. Он учил начинающих художников буквально слышать цвет. Выставляя перед учениками предметы разных форм и фактур, он демонстративно стучал по ним и настаивал на том, что если разницу можно услышать, то она должна быть передана и в цвете. Одним из главных шедевров самого Машкова той поры считается масштабное полотно 1918 года «Интерьер», на котором в зеркале можно рассмотреть автопортрет художника.

Бюсты вождей и ягодные натюрморты: советская пора

Раннесоветская живопись Машкова становится более реалистичной, но при этом он всё равно хранит верность принципам сезаннизма. В то же время он всё больше увлекается искусством старых мастеров. Одной из вершин своего творчества художник считал написанный в 1922 году «Натюрморт с фарфоровыми статуэтками». Это постановочная композиция, в которой художник уделяет пристальное внимание фактуре стола из красного дерева, миниатюрных фигурок и выведенных на передний план фруктов и одного огурца. Не менее пристально Машков выписывает картину «Хлебы» из серии «Снедь московская» (1924). Кажется, что каждый бублик или булка, купленные художником в Елисеевском магазине, играет свою важную роль в этой сложносоставной композиции.

К 1930-м годам овощи и фрукты на полотнах художника становились всё реалистичнее, а место фарфоровых статуэток заменили бюсты советских вождей, как на картине «Привет XVII съезду ВКП(б)» (1934). Машков пишет крымские санатории, а потом на несколько лет уезжает в родную станицу Михайловскую, где пытается привить любовь к искусству местным жителям. Свои последние годы художник в основном проводил на даче в Ново-Абрамцеве, создавая небольшие натюрморты с ягодами. Слабым эхом его ранних экспериментов в них можно заметить лишь овальные блюда, напоминающие о картинах-подносах 1910-х годов.

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