Физики-ядерщики, море и готика: семь выставок августа в Москве и за её пределами

В Москве рассказывают другую историю российской фотографии, создают портрет Ямала и показывают шедевры художников-классиков. В Петербурге проходит выставка про море, а в Нижнем Новгороде гравюры старых мастеров сравнивают с современным искусством. «Рамблер» отобрал семь выставок августа в столице и за её пределами, которые стоит посмотреть.

Экспозиция «Энергия мечты» («Росатом»)

«А. В. Ступин и его ученики»

Где: Москва, Третьяковская галерея.

Когда: с 22 августа до 16 ноября.

Александр Ступин — выдающийся русский художник XIX века и создатель арзамасской школы живописи. К числу её воспитанников относился, например, Василий Перов. О самом Ступине в своих «Записных книжках» писал поэт Пётр Вяземский, а прозаик и драматург Владимир Соллогуб запечатлел его в повести «Тарантас». С принципами школы Ступина перекликались и убеждения членов литературного кружка «Арзамас», в котором состоял Александр Пушкин.

В историческом здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке соберут более 30 работ (живописи и графики) как самого Ступина, так и его учеников. Многие из них, включая произведения малоизвестных выпускников школы, будут показаны широкой публике впервые. Одной из жемчужин выставки обещает стать альбом с рисунками Василия Раева, часть из которых создавались непосредственно в Арзамасе.

Василий Раев, «Рим вечером»

«Сообщение — другая история российской фотографии»

Где: Москва, Фонд Ruarts.

Когда: до 19 октября.

Основанный коллекционером и меценатом Марианной Сардаровой в 2003 году, фонд Ruarts давно и плотно занимается отечественной фотографией. Для новой выставки работы из собственного собрания фонда дополнили редкими снимками из Мультимедиа Арт Музея, суздальского МИРА Центра и других коллекций.

Раскинувшаяся на три этажа экспозиция включает произведения более 40 российских фотохудожников. Посетители увидят как работы классиков вроде Дмитрия Бальтерманца, так и творения современных художников: Игоря Самолёта, Полины Рукавичкиной и других.

Подзаголовок выставки — «Другая история российской фотографии» — раскрывает замысел куратора Дарьи Панайотти. Вместо того чтобы создавать очередную антологию, раскрывающую историю фотографии как медиума, она пошла другим путём. Проект «Сообщение» относится к фотографии как к социальному жесту: мы смотрим на людей и ситуации глазами другого человека и пытаемся поставить себя на их место, будь то участники советских парадов или семейные пары во время ковидного карантина.

Вита Буйвид, из серии «Семейный портрет в интерьере»

«Ямальский хронотоп»

Где: Москва, Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: до 1 декабря.

Дом культуры «ГЭС‑2» продолжает серию проектов, посвящённых российским городам и регионам. Новая выставка рассказывает о жизни сибирского Ямала и его художественной среде. По словам кураторов, главная особенность этого региона — прерывность, то есть неравномерное расположение на полуострове жилых массивов, которые разделяют безлюдные пространства.

Центральным образом выставки стал сувенир во всём многообразии этого термина. В таком качестве 20 участников проекта рассматривают изделия традиционных промыслов, памятные находки, различные свидетельства и документы. Экспозиция построена как диалог между авторами и экспертами, родившимися или живущими в Ямало-Ненецком автономном округе, и художниками из разных частей России и стран бывшего СССР.

Например, группа «Агентство сингулярных исследований» предлагает свою версию происхождения легенд о мифическом народе сихиртя из ненецких сказаний, а инсталляция Алексея Рюмина, созданная совместно с учёными и исследователями, переосмысляет традиционные ямальские орнаменты.

Экспозиция выставки «Ямальский хронотоп»

«Энергия мечты»

Где: Москва, «Паркинг Галерея» парка «Зарядье».

Когда: до 15 сентября.

Формально выставка «Энергия мечты» приурочена к 80-летию российской атомной промышленности. По факту же проект в целом отражает возможности того, как в искусстве могут переосмысляться великие научные открытия, связанные с ними изменения в обществе и настроения людей. Посетителей ждут работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Павла Филонова, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и многих других художников.

Все работы на выставке поделены между тремя тематическими разделами. Секция «Предчувствие будущего» посвящена исследованию художниками энергии и окружающего пространства. В ней собраны произведения, создававшиеся в 1910–1940-е годы. Второй раздел под названием «Энергия созидания» рассматривает энергию как силу, способную менять жизни людей. В работах второй половины ХХ века раскрываются образы учёных-ядерщиков и других представителей атомной промышленности. Третий блок — «Великая мечта» — объединил искусство, воспевающее современные научные достижения.

«Айвазовский, Верещагин, Нестеров, Поленов — выбор коллекционера»

Где: Москва, Российский национальный музей музыки.

Когда: с 13 августа до 30 ноября.

Новая выставка в московском Музее музыки целиком посвящена произведениям великих русских художников из коллекции выдающегося дирижёра и композитора Николая Голованова, который в середине прошлого века возглавлял Большой симфонический оркестр Всесоюзного радиокомитета и был главным дирижёром Большого театра.

Из сотен работ, собранных Головановым, на выставке показывают редкие творения Василия Поленова, Михаила Нестерова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина и других художников. Например, посетители смогут впервые увидеть «Этюд. Летний пейзаж» кисти Исаака Левитана, этюд к картине «В весенний праздник» Абрама Архипова или «Золотого тельца» Виктора Васнецова. При помощи искусственного интеллекта организаторам выставки удалось озвучить голосом самого Голованова тексты о представленных работах. Все они взяты из его дневников и воспоминаний современников.

Иван Айвазовский, «Берег моря»

«О, море, море!»

Где: Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

Когда: до 27 октября.

В Корпусе Бенуа Русского музея собрали около 120 работ, посвящённых морской теме в русском искусстве. Она раскрывается на примере знаковых картин и скульптур таких выдающихся мастеров, как Иван Айвазовский, Лев Лагорио, Руфин Судковский, и многих других. Созданные в XVIII–XX веках произведения поражают разнообразием сюжетов, техник и настроений: море предстаёт как суровой стихией, так и умиротворяющей гладью.

Особое внимание кураторы решили уделить теме Севера, которую русские художники особенно активно разрабатывали в первой половине XX века. В этом разделе, например, представлены монументальные панно Константина Коровина и Николая Клодта для павильона Русских окраин на Всемирной выставке в Париже 1900 года.

Иван Айвазовский, «Девятый вал»

«Готический ампир. От гравюры к гризайли»

Где: Нижний Новгород, НГХМ.

Когда: до 5 октября.

На кремлёвской площадке Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) приглашённый искусствовед и куратор Сергей Хачатуров представил выставку, которая согласно подзаголовку проекта сопоставляет мистические образы старины с современным искусством. За вторую часть замысла отвечают работы московского художника Егора Кошелева, активно развивающего направление неоклассической живописи. На сегодня произведения 45-летнего автора уже представлены в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства и частных коллекциях.

На выставке «Готический ампир» 12 новых работ Кошелева в технике гризайль (монохромная живопись) объединены с полусотней гравюр известных западноевропейских мастеров XVII–XIX веков из фондов НГХМ и собственной коллекции Сергея Хачатурова. Причудливые, местами фантасмагорические образы Кошелева вроде горгоны Медузы с растущим у неё на голове готическим храмом отлично сочетаются с детально проработанными гравюрами старых мастеров, позволяя зрителям искать переклички тем и сюжетов между старым и новым искусством.

Экспозиция «Готический ампир. От гравюры к гризайли»

