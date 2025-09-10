Куинджи и атомное искусство: какие выставки посмотреть за пределами Москвы

В Северной столице готовят ретроспективу русского живописца греческого происхождения Архипа Куинджи и показывают панораму петербургского искусства ХХ века. В Нижнем Новгороде художники и учёные создали проект об атомной энергетике. А в Красноярске скоро откроют выставку советского художника Михаила Рогинского. «Рамблер» рассказывает, какие арт-проекты стоит посетить за пределами Москвы в сентябре.

«Архип Куинджи. Иллюзия света»

Где: Санкт-Петербург, Русский музей.

Когда: с 12 сентября 2025 года до 30 марта 2026 года.

Ретроспектива одного из самых узнаваемых русских пейзажистов — Архипа Куинджи — объединит более 200 работ мастера. Костяк экспозиции составят произведения из собственного собрания Русского музея, включая хрестоматийные шедевры вроде «Лунной ночи на Днепре» или «Ладожского озера». Также ожидаются полотна из коллекций других ведущих российский музеев, которые ранее не выставлялись в Санкт-Петербурге.

Как художник Куинджи в первую очередь прославился своими экспериментами с передачей световых эффектов: его полотна как будто светятся изнутри. Этой особенности предстоящая выставка и обязана своим названием. Илья Репин отмечал, что Куинджи не было равных в достижении этого «чуда живописи». Выставка в корпусе Бенуа Русского музея позволит проследить весь творческий путь удивительного мастера, которого современники называли «гением-изобретателем».

«Фрагменты эпох»

Где: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков.

Когда: с 10 сентября 2025 года до 11 января 2026 года.

Выставка «Фрагменты эпох» открывает для посетителей новую площадку, которой Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХ обзавёлся в конце прошлого года. В бывшем особняке купца Ивана Алафузова, парадные залы которого переоборудовали под выставочное пространство, собрали более 100 работ. Это своего рода срез всего собрания музея, чьи фонды насчитывают около 12 000 единиц хранения.

В экспозиции нашлось место живописи и скульптуре, инсталляциям и предметам декоративно-прикладного искусства, видам петербургских достопримечательностей и произведениям андерграундных авторов, классиков и совсем молодых художников. Все вместе они складываются в панораму искусства Санкт-Петербурга всего ХХ века.

Два зала оформлены как тотальные инсталляции. Один из них воссоздаёт мастерскую художника и скульптора Виктора Данилова, одного из ведущих мастеров озерковско-шуваловской группы, который в своём творчестве разрабатывал бытовые и фольклорные мотивы. Отдельно представлена живописно-скульптурная инсталляция «Триумф победителя» Марии Кулагиной, которая сочетает в своих работах разные материалы вроде дерева, гофрокартона, фанеры и других.

«Атом. Будущее»

Где: Нижний Новгород, Выставочный Пакгауз.

Когда: до 4 ноября.

В выставочном Пакгаузе на нижегородской Стрелке показывают проект «Атом. Будущее» на стыке искусства и науки. Посетителей ждут самые разные экспонаты от макетов атомных ледоколов и марсианского скафандра до работ современных художников, вдохновлённых научными достижениями в области ядерной энергетики. Проект приурочен к 80-летию госкорпорации «Росатом».

Посетителей Пакгауза встречает расположенная на улице масштабная неваляшка, которая оформлена чёрно-белым узором в стилистике хохломской росписи, при этом получившийся орнамент одновременно напоминает причудливые цветы и всполохи энергии. Сама экспозиция поделена на три раздела. Первый из них представляет собой тотальную мультимедийную инсталляцию «Вглубь материи». Название полностью оправдывает себя: зритель как будто погружается в свето-звуковую вселенную, позволяющую визуализировать процессы, происходящие на микроуровне. Сердце выставки — раздел «Галерея будущего», в котором наряду с достижениями техники представлено более 50 арт-произведений от картин и графики до объектов и инсталляций. Третий раздел посвящён образовательным инициативам «Росатома».

«Страна происхождения. Михаил Рогинский»

Где: Красноярск, Музейный центр «Площадь Мира».

Когда: с 25 сентября до 7 января.

Ретроспектива советского художника Михаила Рогинского, одного из главных советских художников-нонконформистов, откроется в Музейном центре «Площадь Мира» в рамках XVI Красноярской музейной биеннале. Её комиссар Сергей Ковалевский в аннотации к вставке на официальном сайте центра пишет, что если про современную русскую литературу принято говорить, что она вся вышла из гоголевской «Шинели», то для современного искусства такой точкой «выхода» стало серое пальто Рогинского.

Художник действительно уделял в своём творчестве особое внимание самым неприметным вещам советского быта: эмалированной посуде, кафельной плитке, висящему на гвозде пальто. Все эти образы он преимущественно писал в приглушённых серо-охристых тонах. Эти монохромные работы одновременно отражали неприглядность быта, но вместе с тем в них сквозит надежда на что-то лучшее.

