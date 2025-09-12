Найденная работа Рубенса и новая книга Дэна Брауна — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

В Париже нашли утерянную работу Рубенса

Редкая картина кисти известного фламандского художника XVII века Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которую с 1613 года считали утраченной, была найдена в одном из парижских особняков. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP со ссылкой на главу аукционного дома Osenat Жан-Пьера Осена. По его словам, шедевр был обнаружен ещё в конце 2024 года во время подготовки к продаже парижского особняка, хозяин которого скончался. Осена проводил оценку инвентаря для аукциона и увидел произведение, которое показалось ему «чрезвычайно редкой и невероятной находкой».

Глава Osenat обратился за помощью к экспертам. Историк искусства Нил Буттнер подтвердил, что картина действительно является оригиналом и написана именитым художником. По мнению специалистов, скорее всего, Рубенс создал её для частной коллекции. Жан-Пьер Осена отметил, что произведение находится «в очень хорошем состоянии» и будет выставлено на аукционе 30 ноября. Начальную цену лота он не назвал.

Писатель Дэн Браун выпустил новую книгу

Автор мировых бестселлеров «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны» Дэн Браун выпустил новую книгу «Тайна из тайн». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Писатель отметил, что новый роман создавался им в течение восьми лет. Речь в книге идёт о новых приключениях героя предыдущих книг Брауна, профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона. На этот раз Лэнгдон отправится в Прагу, чтобы спасти пропавшую учёную и её работу, которая способна изменить понимание человеческого разума.

В конце мая американское издание Deadline сообщало, что стриминговый сервис Netflix планирует выпустить по «Тайне из тайн» сериал. Сценаристом и исполнительным продюсером экранизации, вместе с самим Брауном, выступит Карлтон Кьюз («Остаться в живых», «Лок и ключ»). Имя режиссёра и актёрский состав проекта пока не раскрываются.

Триллер «Вниз» с Егором Кридом возглавил российский прокат

Российский психологический триллер «Вниз», где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид, стал самым кассовым в России и странах СНГ за прошедший уик-энд. По данным платформы kinobusiness.com, с 4 по 7 сентября картина заработала 47,4 миллиона рублей. По сюжету главный герой (Крид) женится на своей возлюбленной (Анфиса Черных). Они должны отправиться в свадебное путешествие, но застревают в лифте с мрачным незнакомцем, который в процессе обвиняет их в том, что те отняли его жизнь, и угрожает отомстить.

Вторую строчку в рейтинге самых кассовых за прошедший уик-энд картин занял мультфильм «Доктор Динозавтор» о школьнике, который открыл портал в мезозойскую эру. Проект собрал 32,011 миллиона рублей. На третьем месте оказался японский триллер «Выход 8» с 29,6 миллиона рублей.

В Москве открылась ярмарка молодого современного искусства blazar

Шестая ярмарка молодого современного искусства blazar-2025 открылась в Музее Москвы, сообщается на сайте мероприятия. Здесь представлено свыше двух тысяч работ художников, дизайнеров и дизайнерских агентств, а также стенды 32 галерей.

Пространство поделено на несколько залов-секций. В разделе цифрового искусства можно увидеть произведения авторов, которые работают с новыми медиа, современными технологиями и искусственным интеллектом. В секции дизайна представлены работы, связанные с предметами интерьера и посудой: например, стул-лампочка и кресло, напоминающее советский стол-книжку. Стенд «Регион года» в этом году заняли художники из Нижнего Новгорода, которые в своих работах переосмыслили традиционные художественные промыслы. Ключевой частью выставки стала секция искусства, где выставлены работы 40 независимых художников и 26 галерей. Ярмарка работает до 14 сентября.

Первый в России музей Фаины Раневской появится в Таганроге

Власти Таганрога планируют создать первый в России музей знаменитой советской актрисы Фаины Раневской. Его откроют в мемориальном здании, где родилась артистка. Об этом в своём телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам рабочей поездки. Он отметил, что ранее дом был передан в государственную собственность и закреплён за Таганрогским музеем-заповедником.

Директор музея-заповедника Елизавета Липовенко в ходе осмотра дома с Юрием Слюсарем рассказала, что основой будущей экспозиции станут личные вещи актрисы, которые сегодня хранятся в нескольких таганрогских музеях, передаёт ТАСС. Как отметил Слюсарь, прежде всего власти займутся капитальным ремонтом объекта, который здесь никогда не проводился. «Можно также рассмотреть возможность обустроить уютный дворик в стиле того времени, когда здесь жила Фаина Георгиевна», — написал он в телеграм-канале.

