«Курс на Север»: как северные земли вдохновляли российских и западных художников

В Пушкинском музее до 12 октября проходит выставка «Курс на Север». Этот атмосферный проект знакомит посетителей с тем, как суровые северные земли вдохновляли художников, меняли стилистику их работ и влияли на мировоззрение человека в целом. Автор «Рамблера» посетил выставку и рассказал о самых интересных её экспонатах.

© Антон Баклыков

Далёкие северные земли на протяжении веков вдохновляли путешественников и художников на новые открытия. По словам кураторов, они попытались собрать работы, которые отражают разные взгляды на Крайний Север. Выставка объединила произведения последних четырёх веков. Первые шаги человека по освоению этих земель запечатлены в детально проработанных гравюрах. На картине Валентина Серова можно разглядеть не только оснастку судов, ходивших в дальние плавания, но и полюбоваться неповторимыми оттенками архангельского неба. Удивительные пейзажи Гренландии запечатлены на полотнах американского художника-путешественника Рокуэлла Кента.

Груды камней и медитативное искусство

© Антон Баклыков

Входная зона экспозиции исчерпывающе характеризует весь проект. Посетителей встречают две небольшие литографии: полуабстрактный «Северный пейзаж» Марка Уилсона и иллюстрация неизвестного гравёра к изданию конца XVIII века, посвящённому путешествию российского купца Григория Шелихова из Охотска по Восточному океану к Американским берегам.

Буквально с порога зрителю предлагается смириться с тем, что от выставки не стоит ждать кричаще-ярких картин и громких имён. Из второго правила будет всего несколько исключений: работы Валентина Серова и Александра Маковского в следующем зале, а также внушительная подборка картин американского художника-путешественника Рокуэлла Кента.

Чтобы восхищаться виртуозной штриховкой крохотных гравюр и находить еле заметные отличия оттенков преобладающего на выставке серого цвета, нужно войти в своего рода медитативное состояние. В этом отчасти помогают особенности экспозиции. Рядом с полотном Кента 1919 года «Аляска. Вид с Лисьего острова зимой» во входной зоне вдоль всей стены высится груда белёсых камней. Северные артефакты от оленьих рогов до россыпи необычных ракушек рассредоточены по всему пространству. Выставка с самого начала настраивает на неспешный и вдумчивый ритм.

Перламутровая живопись и офорт с камчатской собачьей упряжкой

© Антон Баклыков

Первый раздел экспозиции под названием «Путешествие Коровина и Серова» рассказывает о том, как в конце XIX века эти два художника сформировали новый взгляд на северную природу. Главным вдохновителем их поездки стал промышленник и меценат Савва Мамонтов. Он вынашивал идею строительства железной дороги, которая связала бы Москву с портами на Белом море.

В 1894 году Мамонтов отправил в арктическое путешествие Коровина и Серова. Сначала они плыли до Архангельска, а потом пароходом по Белому и Баренцеву морям в Лапландию. По ходу поездки они создавали наброски приглянувшихся им пейзажей. На протяжении следующих двух лет Коровин совершит ещё несколько северных экспедиций — одну самостоятельно, а вторую снова с Серовым.

Результатом этих путешествий стали работы, которые наполнены необычными для русской живописи той поры красками. Сдержанная жемчужно-серая палитра, как перламутр, играет множеством оттенков и как будто мерцает загадочным светом. Особенно хорошо это заметно на картине Серова «Поморские суда в Архангельске» и на полотне Александра Маковского «Антониево-Сийский монастырь».

В этом же разделе можно найти и другие интересные работы вроде крохотного офорта XVIII века с изображением камчатской собачьей упряжки или акварель французского художника Жана Балтазара де ла Траверса с изображением Соловецкого монастыря.

Арктическая одиссея Рокуэлла Кента, советские экспедиции и яркий финал

© Пресс-служба Пушкинского музея

Отдельный раздел выставки посвящён наследию американского художника-путешественника Рокуэлла Кента. Подборка его работ на выставке впечатляет объёмом и разнообразием: посетителей ждут напоминающие полотна Рериха гренландские пейзажи, сцены долгожданного прибытия почты или быта эскимосов, акварельная зарисовка полярного медведя и многое другое.

Свои гренландские путешествия начала 1930-х годов Кент считал одним из своих главных достижений. Впервые он оказался в этих краях в 1929 году. Тогда же был написан и представленный на выставке автопортрет «Художник в Гренландии», на котором Кент изобразил самого себя собирающегося на северные этюды. В середине прошлого века он передал в дар СССР подборку своих произведений, включая часть работ из гренландского цикла.

Соседний, преимущественно чёрно-белый раздел выставки отдан под работы авторов, которые участвовали в советских арктических экспедициях и полярных стройках. Их работы стали своего рода летописью освоения Севера, где научный интерес соседствовал с романтикой первопроходцев. С этой секцией контрастирует раздел с говорящим названием «Север. Свет и цвет», где можно встретить как неожиданно яркую гуашь Эрика Булатова «Солнце. Остров Анзер», так и абстрактный живописный «Пейзаж» Алёны Кировой, созданный в 2010 году.

Эффектным финалом экспозиции стал проект «Мангазейский морской ход». В 2023 году его участники повторили путь русских первопроходцев XVII века на поморском карбасе (распространённое у северных жителей парусное судно), построенном без единого гвоздя по старинным технологиям. На нём экспедиция преодолела путь в 3000 километров от Архангельска до сибирской Мангазеи.

