В столице пройдёт выставка «От курганов до терриконов: маяки русского мира»

30 сентября в Музее современной истории России откроется выставка «От курганов до терриконов: маяки русского мира». Об этом сообщают «СМИ2». Экспозиция посвящена трёхлетию вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

© www.sovrhistory.ru

Такое название выставка носит не случайно. Как отмечается на сайте История.рф, Донецкая Народная Республика ― это одна из самых древних российских территорий, край огромных предприятий и глубоких шахт, прошедший, как говорят историки, путь «от курганов до терриконов». Экспозиция расскажет об истории ДНР и соседствующих с ней областей, важных исторических событиях, культурных и природных достопримечательностях, традициях и обычаях народов.

Свои работы на экспозиции представят современные авторы. Среди экспонатов ― картины, предметы быта, исторические артефакты и многое другое. Центральное место займут четыре монументальные инсталляции архитектурного проекта «Маяки русского мира», которые станут своеобразными символами новый регионов России в выставочном пространстве. Каждому из четырех регионов художники посвятили отдельное полотно.

Отдельное место на выставке займут работы современных художников — членов Творческого объединения «Летописец Донбасса». Они расскажут об известных государственных деятелях и исторических личностях, которые внесли большой вклад в развитие регионов. Также великим людям посвящены мультимедийные экспонаты, при помощи которых посетители смогут больше узнать о них. Отдельное место займут экспонаты и работы художника Александра Крюкова и членов Студии военных художников имени Митрофана Грекова, связанные с Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.

Главной изюминкой выставки станет иммерсивное световое шоу «Ожившие картины», отмечается на сайте музея. Зрители смогут увидеть, как при помощи графики и световых эффектов «оживают» обычные традиционные картины. Шоу создаст эффект полного погружения в атмосферу выставки.

Организаторами проекта «От курганов до терриконов: маяки русского мира» выступает АНО ДО «Центр просветительских проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Продлится экспозиция до 30 ноября.

«Курс на Север»: как северные земли вдохновляли российских и западных художников