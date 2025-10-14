Царская Москва и шедевры Масловки: что покажут галереи и музеи столицы в октябре

Новый музейный центр на Масловке знакомит посетителей с работами обитателей Городка художников, в «Царицыно» воссоздают атмосферу Москвы эпохи Николая I, а Музей русского импрессионизма готовит выставку о «короле репортёров» Владимире Гиляровском. «Рамблер» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в октябре.

© Алексей Народницкий

Музейный центр «Масловка. Городок художников»

«Выбор Марины Бессоновой»

Где: Пушкинский музей.

Когда: до 18 января 2026 года.

Новая выставка в ГМИИ имени Пушкина — дань уважения искусствоведу Марине Бессоновой, которой в этом году могло бы исполниться 80 лет. В музее она занимала должность хранителя французской живописи XIX–XX веков. Благодаря ей в тематическом разделе постоянной экспозиции появился целый ряд новых имён и работ от символистской живописи Одилона Редона и Мориса Дени до скульптур Аристида Майоля. По настоянию Бессоновой кубистические шедевры Пикассо экспонировались рядом с африканскими скульптурами из коллекции Сергея Щукина. Кроме того, Марина Бессонова изменила отношение Пушкинского музея к современному искусству, создав фонд «Объекты и инсталляции».

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

На выставке, посвящённой памяти Бессоновой, можно увидеть работы выдающихся художников ХХ века, включая произведения таких представителей неофициального советского искусства, как Иван Чуйков, Леонид Соков или Борис Орлов. Их дополняют фотографии, архивные документы и афиши проектов, которые курировала Бессонова. Её вклад в исследование отдельных работ Фернана Леже, Марка Шагала и других художников отмечен специальными табличками в постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Где: Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре.

Когда: до 30 ноября.

В залах площадки ММОМА на Гоголевском бульваре проходит масштабная ретроспектива художницы Ирины Затуловской, которая уже не первое десятилетие идёт своим особым творческим путём. В её работах образы, отсылающие к народному творчеству и примитивистскому направлению русского авангарда, сочетаются с цитатами из мировой культуры, будь то евангельские сюжеты или античные фаюмские портреты.

© Пресс-служба ММОМА

Ирина Затуловская. Хлеб и сыр. 2010

Сюжетное разнообразие и кажущаяся простота изображаемых образов — не единственные отличительные черты творчества Затуловской. Чаще всего она использует материалы, которые принято считать «бедными»: это найденные листы кровельного железа, пришедшие в негодность стиральные доски, куски дерева или картона. На них, как будто «вырастая» из самой уникальной фактуры этих предметов, проявляются лист лопуха, маковые поля или сцена застолья. Самым ярким примером может служить образ оплакивания Богоматерью снятого с креста Иисуса, выполненный на ржавом листе железа. Сам материал настолько ветхий, что по соседству с изображением в нём образовалась прореха, очертания которой эффектно рифмуются с центральным образом.

За проектировку пространства отвечали кураторы Кирилл Асс и Надежда Корбут, давно сотрудничающие с художницей. Сердцем экспозиции стал огромный стол, позволяющий взглянуть на творческий метод Затуловской как на своего рода археологическую работу.

«Москва и москвичи в эпоху Николая I»

Где: «Царицыно» (Большой дворец).

Когда: с 11 октября до 1 февраля 2026 года.

Побывать на коронационном балу, заглянуть в купеческую гостиную и посидеть за столиком московского трактира позволит новая выставка в музее-заповеднике «Царицыно». Она задумана как визуальное воссоздание главных примет Москвы времён правления Николая I. При нём завершилось строительство Большого и Малого театров, было запущено железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом, появились салоны для интеллектуалов и трактиры, где готовили блюда русской кухни.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Тимофей Мягков, «Семейный портрет» (ГТГ)

В экспозицию вошло более 400 предметов из музейных и частных собраний, а также фондов Российской государственной библиотеки. Посетители увидят картины и раскрашенные литографии с видами Москвы, портреты знати, купцов и столичных барышень, редкие книги, аутентичные предметы быта, красочные меню знаменитых московских ресторанов и многое другое.

«(Не)видимый Город М.»

Где: Музейный центр «Масловка. Городок художников».

Когда: до 7 января 2026 года.

Новый Музейный центр «Масловка. Городок художников» открылся в одном из домов близ Петровского парка, где в 1920–1930-е годы появилась первая в мире арт-коммуна. Ансамбль из пяти зданий составлял целый квартал, где жили и работали десятки знаменитых художников, чьи работы сегодня украшают ведущие музеи страны. Владимир Татлин и Александр Лабас, Александр Тышлер и Юрий Пименов, Игорь Грабарь и Эрнст Неизвестный — вот лишь некоторые из имён, чья судьба неразрывно связана с Городком художников на Масловке.

© Алексей Народницкий

Музейный центр «Масловка. Городок художников»

Музейный центр занял пространство, которое раньше принадлежало детскому саду. Здесь искусство существует в родном контексте, а не оторвано от него, как это часто происходит в больших музеях. Картины, графику и скульптуры на Масловке дополняют бытовые предметы из мастерских: стул Макса Бирштейна, холстяная палитра Юрия Пименова или пять моделей «Марабу» Мейера Айзенштадта, одна из которых появляется в фильме «Берегись автомобиля!» Эльдара Рязанова. Главной жемчужиной постоянной коллекции стал «Портрет Натальи Пименовой» Самуила Адливанкина, написанный в тот же самый год, когда Юрий Пименов увековечил свою жену на знаменитой картине «Новая Москва».

Где: Музей русского импрессионизма.

Когда: с 16 октября до 25 января 2026 года.

Музей русского импрессионизма готовит выставку, приуроченную к 170-летию со дня рождения Владимира Гиляровского — легендарного журналиста и писателя, известного под псевдонимом Дядя Гиляй. По замыслу куратора Анастасии Винокуровой проект «Свой человек» делится на два раздела. Первый из них посвящён разным образам самого Гиляровского, а второй — старой и новой Москве.

© Пресс-служба музея русского импрессионизма

Сергей Малютин. Портрет Владимира Гиляровского. 1915

Картины Владимира Маковского, Абрама Архипова, Василия Верещагина и других художников позволят проследить, какой путь — от бурлака на Волге до автора сенсационных репортажей — прошёл Гиляровский, прежде чем стать «королем репортёров». Экспозицию дополнит галерея портретов его знаменитых друзей и современников — Фёдора Шаляпина, Антона Чехова, Максима Горького и многих других.

Второй героиней выставки станет Москва, которая на протяжении жизни Гиляровского стремительно менялась. Полотна Ильи Репина, Василия Кандинского и Константина Коровина дополнят экспонаты Политехнического музея, ставшие немыми свидетелями эпохи технических новинок вроде ламп накаливания или оригинальных фонографов.

Фантазии Якова Чернихова: какой получилась выставка об архитекторе-провидце