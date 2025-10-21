Часы Петра I и история советских панелек: какие выставки посетить в октябре

Музей Фаберже показывает нижегородское искусство, в Выксе знакомят с историей панельного строительства, в Казани чествуют советского художника Юрия Купера, петербургский «Манеж» делает архитектуру понятной, а в Челябинске собрали редкие вещи русских царей и патриархов. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в октябре за пределами Москвы.

«Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области»

Где: Музей Фаберже (Санкт-Петербург).

Когда: до 23 ноября.

Петербургский Музей Фаберже продолжает знакомить посетителей с искусством российских регионов. В отличие от предыдущих проектов цикла, посвящённых Пермскому краю и Уралу, новая выставка делает гораздо больший акцент на работы современных авторов. Есть в экспозиции и классика от полотен Константина Юона до работ соцреалистов, но весь второй этаж музея отведён под актуальное искусство. В общей сложности проект объединил 120 произведений, включая живопись, графику, арт-фотографию, скульптуру и объекты.

На втором этаже среди экспонатов можно увидеть подборку работ авторов, которых представляет нижегородская галерея «9Б». Среди них эффектные фотографии арт-группы «Провмыза», которая совсем недавно была названа «Художником года» престижной ярмарки Cosmoscow, и живописные полотна уличных художников Сёмы Bomse и Evsti Bomse, и яркие объекты, выполненные в авторской технике папье-маше Юрия Отинова. В организации выставки также принимала участие нижегородская студия «Тихая», благодаря чему в экспозиции, помимо прочих работ, можно увидеть выполненные в фотореалистичной манере фантазийные картины Андрея Оленева.

Фестиваль «Архитектон»

Где: ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург).

Когда: с 24 октября по 2 ноября.

Петербургский фестиваль «Архитектон» проходит уже во второй раз. Его главная задача — сделать язык архитектуры ближе и понятнее для обычного человека. Для этого выставочные проекты обычно сопровождают десятки лекций, дискуссий, медиаций и событий для детей. В этом году программу, помимо прочего, дополняют интерактивная образовательная зона «Игра» для взрослых и детей и паблик-арт-проект «Столпы» на площади у «Манежа».

Центральный выставочный проект фестиваля в этом году посвящён архитектуре Ленинграда — Санкт-Петербурга 1980–1990-х годов. Экспозиция под названием «Стройка и перестройка» займёт весь второй этаж «Манежа». Посетители узнают о том, какими изменениями в архитектуре сопровождались кризис и крушение советской системы. Уникальные макеты и редкие эскизы нереализованных проектов дополнят произведениями искусства, включая работы Тимура Новикова, Михаила Шемякина, Андрея Крисанова и многих других.

«Сфумато»

Где: Казанский кремль.

Когда: до 15 марта 2026 года.

Персональная выставка Юрия Купера в выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский кремль» приурочена к 85-летнему юбилею мастера. В экспозицию, куратором которой выступила Полина Аскери, вошло более 20 монументальных полотен, несколько скульптур, эскизы театральных и архитектурных проектов. Юрий Купер — человек удивительной судьбы: он дружил с Иосифом Бродским, общался с Марком Шагалом, жил и творил в самых разных городах мира. Его произведения хранятся в московской Третьяковской галерее, петербургском Эрмитаже, нью-йоркском Метрополитен-музее и во множестве других собраний.

В название выставки вынесено слово «сфумато» — художественный приём, которым часто пользовались великие мастера прошлого, включая Леонардо да Винчи. Сам термин переводится на русский язык как «затуманенный» или «дымчатый». В творчестве Купера этот приём позволяет создать как бы дышащую особым волшебным воздухом атмосферу загадочности. В совершенстве владея этой техникой, он ведёт со зрителем разговор о времени, памяти и хрупкости бытия.

«Царь и патриарх»

Где: Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск).

Когда: с 22 октября по 11 января 2026 года.

Часы Петра I, нательный крест родоначальника династии Романовых, посох патриарха Филарета — на примере этих и многих других уникальных артефактов в челябинском музее рассказывают о взаимоотношениях церковной и светской власти. Подлинные реликвии XVI–XVIII веков иллюстрируют одни из самых увлекательных страниц российской истории от Смутного времени до начала петровских реформ.

Один из главных экспонатов связан с судьбой сразу трёх царей. В XVII веке Михаил Фёдорович получил в дар от Константинопольского патриарха несколько даров, включая кафтан из драгоценного турецкого золотного атласа. Впоследствии его перешили в наряд для сына царя, Алексея Михайловича. Ближе к концу столетия тот передал его своему сыну, Фёдору Алексеевичу. По приказу последнего наряд передали в Успенский собор Московского Кремля для изготовления покрова на «Гроб Господень».

«Счастливая жизнь в квадрате» и третья часть цикла «Путевые заметки»

Где: Музей истории ВМЗ (Выкса).

Когда: до января-февраля 2026 года.

В Выксе по случаю переноса Шуховской башни с территории закрытого завода ОМК в центр строящегося «Шухов-парка» недавно открылись две выставки. Одна из них называется «Счастливая жизнь в квадрате» (до 18 января 2026 года). Она посвящена ещё одному уникальному выксунскому феномену — построенному в 1958 году первому экспериментальному крупнопанельному дому. История, которой положила начало эта первая «панелька», обернулась одной из самых амбициозных утопий XX века — программой индустриального домостроения.

Выставка связывает крупнопанельное строительство с искусством русского авангарда и конструктивизма. Эту преемственность иллюстрируют работы советского живописца Александра Родченко, целого ряда художников и архитекторов ХХ века, а также нескольких современных авторов. Убедиться в верности кураторских построений можно при посещении самого экспериментального дома, одну из квартир которого на время превратили в часть выставки.

Ещё одна выставка в залах ВМЗ продолжает собой цикл «Путевые заметки», который знакомит посетителей с частной коллекцией Анатолия и Ирины Седых. В экспозицию вошли как произведения признанных мастеров вроде Роберта Фалька и Давида Бурлюка, так и молодых художников, включая Асю Заславскую, Саяна Байгалиева, Насти Миро и других.

