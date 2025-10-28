«Московский Монмартр»: что показывают в новом музее на Верхней Масловке

В Москве в конце сентября открылся Музейный центр «Масловка. Городок художников». До 15 января в нём проходит первая выставка, рассказывающая об истории уникальной арт-коммуны и её обитателей.

© Алексей Народницкий

Новый музейный центр появился в одном из домов близ Петровского парка, где в 1930-е годы открылась первая в мире арт-коммуна. Ансамбль из пяти зданий составлял целый квартал, где жили и работали десятки знаменитых художников: Владимир Татлин и Александр Лабас, Александр Тышлер и Юрий Пименов, Игорь Грабарь и Эрнст Неизвестный и многие другие. Сегодня их работы украшают ведущие музеи страны. Здесь искусство существует в родном контексте, а не оторвано от него, как это часто происходит в больших музеях. Картины, графику и скульптуры на Масловке дополняют бытовые предметы из мастерских художников.

Музей на месте детского сада: как устроено выставочное пространство

Первый дом будущего архитектурного комплекса для художников появился на Верхней Масловке в 1930 году. Тогда же в него заселились жильцы, хотя строительство и продолжалось вплоть до 1950-х. Новый музейный центр занимает пространство бывшего детского садика на третьем этаже одного из домов. Под выставочные нужды пространство было бережно отреставрировано. Был открыт оригинальный потолок из бетонных плит, текстура которого прослеживается во всех залах. Посетители могут ходить по аутентичному паркету, а кое-где их ждёт оригинальная напольная плитка (точно такую же можно заметить на представленной в экспозиции картине Эдуарда Браговского).

© Алексей Народницкий

Планировка была полностью сохранена и переосмыслена как череда тематических залов, в которых можно видеть оригинальные артефакты: стул Макса Бирштейна или пять моделей скульптур «Марабу» Мейера Айзенштадта, одна из которых появляется в фильме «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Бывший санузел переделан в одну из небольших выставочных комнат-«шкатулок», как их называют создатели музея. Её центральным экспонатом стал портрет классика соцреализма Бориса Иогансона кисти Василия Нечитайло. Его окружают глиняные таблички работы внука художника, Игоря Иогансона, что лишь подчёркивает династийность художественного ремесла, которым всегда отличался Городок художников. На открытии музея его основатель Василий Демин полушутя говорил о том, что у детей обитателей Масловки было лишь два пути: стать либо художником, либо дворником.

Бюст Чернышевского и пивная «Радимовка»: про экспозицию

Музейный центр открылся выставкой «(Не)видимый Город М.», которая объединила более 130 работ около полусотни авторов разных поколений. Экспозиция заняла все залы музея, которые носят необычные названия, такие как «Зал репутаций» или «Комната призраков». Например, в «Библиотеке» можно увидеть бюст Чернышевского работы Георгия Народы. «Мы его очень ценим, — рассказывает в разговоре с “Рамблером” научный руководитель нового музея Кирилл Светляков. — Так получилось, что теперь это библиотека Чернышевского. Что неплохо, ведь и он, и Лев Толстой настаивали на том, что искусство не должно быть элитарным, что разницы между высоким искусством и низким не существует, а если её создать, то исчезнет и то и другое». Этот же принцип распространяется и на всю экспозицию, в которой уживаются шедевры музейного уровня, работы пока что малоизвестных авторов, эскизы и бытовые предметы вроде холстяной палитры Юрия Пименова.

© Алексей Народницкий

В том же кабинете демонстрируются негативы Нины Нисс-Гольдман. По словам Кирилла Светлякова, именно ей Масловка отчасти обязана прозвищу «Московский Монмартр». Художница в своё время жила в Париже, общалась с итальянским художником и скульптором Амедео Модильяни и другими обитателями знаменитой французской резиденции художников «Улей». Под названием «Московский Монмартр» недавно были переизданы воспоминания художницы Татьяны Хвостенко, которая подробно рассказывает о жизни Городка художников. Отдельную главу она посвящает существовавшей здесь легендарной пивной «Радимовка», «…названной так потому, что [художник] Павел Радимов как-то устроил в ней свою персональную выставку для “пьяниц” нашего района».

В экспозиции «Радимовку» можно увидеть на мрачной картине Гелия Коржева, которая стала центром «Комнаты призраков». По задумке куратора представленные здесь работы могли быть созданы художниками в не самые благоприятные периоды их жизни.

Шедевр Юрия Пименова и гипсовый шарж на Игоря Грабаря

Главной жемчужиной постоянной коллекции стал «Портрет Натальи Пименовой» Самуила Адливанкина, написанный в тот же самый год, когда художник-живописец Юрий Пименов увековечил свою жену на знаменитой картине «Новая Москва». Он представлен в большом «Зале репутаций», который должен наглядно продемонстрировать посетителям, что Городок художников — это не только соцреализм. В расположенных здесь работах прослеживается влияние импрессионизма, постимпрессионизма и других направлений.

© Алексей Народницкий

Тему «отцов и детей» на выставке продолжают работы Фёдора и Дмитрия Богородских. Отец был классиком соцреализма, прославившимся своими портретами беспризорников ещё в 1920-е. А его сын Дмитрий стал театральным художником. На выставке есть его картина к фильму «Усатый нянь» (1978). Гипсовый шарж на Игоря Грабаря — одна из работ на выставке, которой особенно гордится искусствовед Кирилл Светляков. По его словам, создавший его Фёдор Решетников был гениальным скульптором-шаржистом, а его знаменитая картина «Опять двойка» — лишь один, пусть и самый известный, этап его многогранного творчества.

В зале «Лица Масловки» Городок художников буквально оживает, здесь собраны портреты и автопортреты его обитателей за многие годы. Здесь можно увидеть автопортрет Нины Ватолиной, который лёг в основу её плаката «Не болтай!», и «размытый» портрет Сергея Герасимова. По словам Светлякова, такие мутные образы, которые только начинают формироваться или уже стираются, были одной из отличительных черт искусства 1920-х годов.

© Алексей Народницкий

Выставочная программа музейного центра на сезон 2025–2026 годов будет состоять из трёх проектов. Один из них — «Год путешествий» — будет посвящён поездкам советских художников в 1920–1950-е годы по всему миру и привезённому из этих поездок наследию. Он объединит фотографии и негативы, которые публиковались более 70 лет.

