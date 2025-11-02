На концерт или в кино: куда пойти в «Ночь искусств» — 2025 в Москве бесплатно

3 и 4 ноября в музеях, концертных залах, театрах и на других площадках Москвы пройдёт ежегодная акция «Ночь искусств». Жители и гости столицы смогут бесплатно побывать на многих концертах, выставках, мастер-классах и других тематических мероприятиях в необычное время. Как сообщала официальному порталу московского правительства mos.ru заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, в этом году в рамках «Ночи искусств» запланировано около 350 событий. Из них «Рамблер» выбрал самые интересные мероприятия, которые можно посетить бесплатно.

© vdnh.ru

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ

Экспозиция, посвящённая образу столицы в русском искусстве, находится в павильоне № 1 «Центральный». 3 ноября с 18:00 до 22:00 её можно будет посетить бесплатно, сообщает mos.ru. На выставке собраны произведения искусства из коллекции Русского музея: 104 картины и 11 скульптур. Среди работ ― полотна Василия Сурикова, Ильи Репина и Валентина Серова, иконы Андрея Рублёва.

Экспозиция состоит из четырёх тематических разделов. «Старая Москва» посвящена жизни города в дореволюционную эпоху, «Москва ― столица» ― возвращению Москве статуса столицы. «Новая Москва» рассказывает об изменениях, происходивших в мегаполисе с 1920-х по 2010-е годы. В разделе «Москва и москвичи» представлены портреты выдающихся горожан.

© Максим Денисов/mos.ru

Кинопоказы и выставки в Музее кино

3 и 4 ноября вход в Музей кино на ВДНХ будет бесплатным для всех. Гости смогут осмотреть интерактивную выставку «Последнее лето детства», центральными фильмами которой стали «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещён» Элема Климова и «Сто дней после детства» Сергея Соловьёва. В экспозицию вошли редкие архивные фотографии со съёмок, оригинальные плакаты, эскизы декораций к картинам.

Ещё одна выставка, которую можно посетить, ― «Под покровом любви». Она посвящена образу женщины тыла времён Великой Отечественной войны: актрисе фронтовых бригад, ожидающей сыновей матери, труженице и так далее. Раскрыть его помогают кадры со съёмок, эскизы декораций, плакаты фильмов о Великой Отечественной войне: «Летят журавли», «Двадцать дней без войны», «Баллада о солдате» и других.

Кроме того, в рамках «Ночи искусств» запланировано несколько кинопоказов. 3 ноября в 12:00 будут демонстрировать советские рисованные мультфильмы на историческую тему: «Сказ о Евпатии Коловрате», «Детство Ратибора» и «Лебеди Непрядвы». В 14:00 зрители смогут увидеть фильм Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера «Суворов», посвящённый жизни выдающегося полководца.

Получить бесплатные входные билеты и билеты на показы можно на официальном сайте Музея кино.

Концерт ансамбля Антона Боева в музее-заповеднике «Царицыно»

© Соцсети Антона Боева

3 ноября в 18:00 на парадном крыльце Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» начнётся концерт саксофониста Антона Боева и его ансамбля. Боев не только музыкант, но и композитор и аранжировщик. Он участвовал во множестве международных музыкальных фестивалей, например джазовом фестивале в Хартфорде (Великобритания) и фестивалях джаза в Каунасе и Клайпеде (Литва), выступал с оркестром «Виртуозы Москвы» и певцом Михаилом Шуфутинским. В программу концерта в «Царицыно» войдут всемирно известные джазовые хиты и композиции авторства самого Антона Боева.

Вход свободный.

Фестиваль «Керамания. Искусство объединяет» в Музее Москвы

В рамках «Ночи искусств» гости музея могут посетить фестиваль современной керамики, который проходит до 4 ноября. В мероприятии участвуют около 4 тысяч профессиональных мастеров и любителей гончарного дела. В программе заявлены мастер-класс по изготовлению домашнего декора, мастер-шоу по сервировке домашнего завтрака керамическими предметами, лекции по архитектурной керамике.

Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации на сайте Музея Москвы.

Выставка «Выпуск ’25» в парке «Зарядье»

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

3 ноября с 18:00 до 22:00 и 4 ноября с 18:00 до 21:00 посетители парка «Зарядье» смогут бесплатно осмотреть выставку «Выпуск ’25», которая проходит в «Паркинг Галерее». В экспозицию вошли работы более чем 300 выпускников из 27 художественных и архитектурных вузов столицы.

Здесь представлены живопись и скульптура, иллюстрации, произведения модных дизайнеров, сценографов, художников кино и анимации. Например, на выставке можно увидеть костюмы цирковых клоунов, разработанные студентами Школы-студии МХАТ по эскизам художников XIX–XX веков, или картины учеников Академии Сергея Андрияки.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте парка «Зарядье».

Концерт классической музыки в Мемориальном музее Скрябина

3 ноября в 18:00 в Мемориальном музее Скрябина начнётся концерт фортепианной музыки. В его программу войдут сочинения классических композиторов — юбиляров 2025 года: Петра Ильича Чайковского (185 лет со дня рождения), Людвига ван Бетховена (255 лет со дня рождения), Иоганна Себастьяна Баха (340 лет со дня рождения) и Фридерика Шопена (215 лет со дня рождения). Например, гости музея услышат этюды и баллады Шопена и «Хорошо темперированный клавир» Баха. Исполнять произведения классиков будут студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Оформить бесплатный билет на концерт можно на сервисе bilet.mos.ru.

Фильм «Сестра его дворецкого» в галерее «Давыдково»

3 ноября в 20:30 в галерее «Давыдково» в рамках акции состоится показ музыкальной мелодрамы Фрэнка Борзеги «Сестра его дворецкого» (1943). По сюжету начинающая певица Энн приезжает к своему брату в Нью-Йорк. Брат работает дворецким у известного музыкального продюсера. Энн хочет воспользоваться этим. Но продюсер не велит никого к себе пускать, ведь у него и так нет отбоя от желающих прославиться. Девушка начинает действовать другими методами. Главную роль в картине сыграла Дина Дурбин. В 1944 году фильм был номинирован на «Оскар» за лучший звук.

Зарегистрироваться на показ можно на сервисе bilet.mos.ru.

Музыкально-поэтическая программа к 130-летию со дня рождения Есенина

© РИА Новости

3 ноября в 16:00 в Государственном музее Пушкина начнётся музыкально-поэтическая программа, посвящённая 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Актёры Театра на Юго-Западе прочтут избранные произведения знаменитого русского поэта. В этот вечер на сцену выйдут Ксения Ефремова, Максим Гигенин, Антон Белов и Людмила Лазарева. Режиссировать программу будет артист и постановщик Максим Метельников.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сервисе bilet.mos.ru

Экскурсия «Культурное наследие окрестностей Арбата»

3 и 4 ноября музей «Дом Бурганова» устраивает экскурсии «Культурное наследие окрестностей Арбата». Участникам расскажут об основателе и директоре музея, художнике и скульпторе Александре Бурганове, объяснят отличие парковой скульптуры от остальных видов скульптур и проведут по территориям, прилегающим к музею. Одной из точек маршрута станет сквер «Экология» с работами Бурганова.

Экскурсии будут проходить с 14:00 до 15:00 и с 16:00 до 17:00. Присоединиться к ним могут все желающие, предварительная регистрация не требуется.

Лекция-концерт «В звучании времени» в Российской государственной библиотеке

3 ноября в 18:00 в Конференц-зале Российской государственной библиотеки начнётся лекция-концерт «В звучании времени». Для посетителей мероприятия прозвучат сочинения современных композиторов: Альфреда Шнитке, Даниила Хасаншина, Антона Ровнера, Александра Немтина и других.

Перед гостями выступят пианисты Мария Романенко, Ольга Табачник и Лев Чефанов, скрипачки Екатерина Губанова и Наталья Рагулина, сопрано Марина Дунаева и другие исполнители. Вести лекцию-концерт будет доктор искусствоведения, член Союза композиторов России Ольга Радзецкая.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на Timepad.

