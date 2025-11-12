Олимпийские факелы и моногорода: что смотреть на ноябрьских выставках в Москве

Новая Третьяковка вспоминает наследие художника Владимира Немухина, «ГЭС-2» развенчивает мифы о Средневековье, ММОМА исследует феномен моногородов, «Винзавод» предлагает поностальгировать, а в «Новом Манеже» изучают влияние спорта на культуру. «Рамблер» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в ноябре.

© Пресс-служба Нового Манежа

Визуализация экспозиции «Правила игры» в Новом Манеже

«Владимир Немухин. Игра в абстракцию»

Где: Новая Третьяковка.

Когда: до 9 марта 2026 года.

В Новой Третьяковке чествуют Владимира Немухина — классика второй волны русского авангарда и члена знаменитой «Лианозовской группы». Выставка, объединившая более 70 работ выдающегося художника-нонконформиста, приурочена к 100-летию со дня рождения мастера. Посетителей ждут живописные и графические работы, а также редкие образцы декоративно-прикладного искусства, включая малотиражный фарфор.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Владимир Немухин, «Прилуки. В большой комнате»

Художественная «родословная» Немухина своими корнями уходит в русский авангард 1910–1920-х годов. Своим учителем он считал Петра Соколова, который, в свою очередь, перенимал мастерство у Ильи Машкова и был ассистентом Казимира Малевича. Одним из центральных образов зрелого творчества Немухина стала игральная карта — мотив, часто встречающийся на полотнах Михаила Ларионова и других участников объединения «Бубновый валет». Посетив VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, проходивший в Москве в 1957 году и знакомивший посетителей с зарубежным искусством, Немухин особенно впечатлился американской и европейской абстракцией и вскоре стал сам создавать беспредметные композиции. Выставка в Новой Третьяковке охватывает все этапы творческого пути Немухина от ранних экспериментов до работ 2000-х годов. Среди них особое место занимают скульптурные геометрические конструкции из дерева.

«Предел эха»

Где: ММОМА (Гоголевский б-р, 10/1).

Когда: до 23 ноября.

Проект Елены Шаргановой «Предел эха» обращается к теме памяти. Художница родилась и выросла в небольшом индустриальном городке Нелидово (Тверская область). Во второй половине прошлого столетия он процветал за счёт угледобывающей промышленности. На рубеже веков шахты закрылись, а сам город стал приходить в упадок. На его примере Шарганова переосмысляет феномен моногородов, которые предопределяют культурный облик своих обитателей. Оказавшись в ситуации радикальных перемен, жители вынуждены задумываться о том, как сохранить связь с прошлым и заново переизобрести самих себя.

© Пресс-служба ММОМА

Елена Шарганова, «Терриконы памяти»

Одним из главных образов выставки стал нелидовский Дворец культуры шахтёров. В своё время он был центром местной культурной жизни: здесь проходили праздничные концерты, новогодние ёлки и молодёжные дискотеки. Преимущественно типовую архитектуру здания отличали декоративные элементы с шахтёрской символикой. Последние 15 лет ДК закрыт на непрекращающийся ремонт. Постепенно ветшающее здание напоминает о прошлом, но не позволяет к нему прикоснуться. Художница создала посвящённую ему инсталляцию, которая отчасти воспроизводит здание в технике текстильного коллажа с использованием архивных фотографий, а также снимков города. В общей сложности в экспозиции представлено более 40 работ от графики до интервью с жителями Нелидова.

«Это было со мной»

Где: ЦСИ «Винзавод».

Когда: до 11 января 2026 года.

Центр современного искусства «Винзавод» предлагает посетителям по-новому взглянуть на историю российского современного искусства последних 20 лет. Проект «Это было со мной» продолжает запущенное ровно год назад направление «НИИ Архив», в рамках которого идёт работа по систематизации и осмыслению накопленных за время работы «Винзавода» материалов. Куратор Виктор Мизиано отобрал для нового проекта 10 современных авторов, которые создали новые работы, опираясь на свой прошлый опыт взаимодействия с «Винзаводом».

© Пресс-служба ЦСИ «Винзавод»

Ян Гинзбург, «Не выбрасывай меня»

Ян Гинзбург решил воссоздать в видоизменённом и дополненном виде свою выставку 2017 года «Механический жук». Евгений Гранильщиков переснял свой фильм 2019 года, используя при монтаже кадры, не вошедшие в оригинал. Ирина Корина создала масштабную инсталляцию под названием «Коворкинг-зона “У чёрной скалы”» из фрагментов своих предыдущих проектов. Экспозиция расположилась на двух этажах. По замыслу куратора на нижнем (Цех Белого) посетителей ждут работы про память и обращение к прошлому, а на верхнем (Цех Красного) — произведения, в которых больше меланхолии.

«Нетёмные века: новеллы о Средневековье и академизмах»

Где: Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: с 13 ноября до 3 мая 2026 года.

В московском Доме культуры «ГЭС-2», перед зданием которого вместо скандально известной «Большой глины № 4» недавно появилась новая уличная скульптура, на днях откроется выставка под названием «Нетёмные века». Кураторы этого масштабного проекта ставят перед собой задачу рассказать о том, как художественное наследие Древних Греции и Рима, а также Средних веков влияет на современное искусство. В экспозиции будут соседствовать классическая живопись и графика, русские иконы, готическая скульптура и работы современных авторов.

© Пресс-служба дома культуры «ГЭС-2»

Федор Бронников, «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу»

«Античные образы преследуют художников, являясь им то в качестве недостижимого идеала, то в виде страшного сна. Но сегодня эти образы столь же далеки от своего первоисточника, сколь далеки от реальности образы динозавров в музеях — ведь учёным приходится реконструировать облик животных лишь по скелету», — объясняет куратор выставочных проектов Дома культуры «ГЭС-2» Андрей Паршиков в пресс-материалах к выставке.

Экспозиция будет разделена на две части. Секция «Академизм» позволит проследить за тем, как античные мотивы проявляются в русском искусстве от классицизма до современности, становясь объектом для подражания, критики и иронии. Раздел «Средневековье» призван развенчать стереотип о Средневековье как о Тёмных веках. Старое и новое искусство на выставке будет соседствовать друг с другом, вступая в диалог. Так, например, зрителям предложат сопоставить апокалиптическое полотно Льва Бакста «Древний ужас», написанное в конце 1900-х, с «Икаром» Бориса Орлова, созданным незадолго до распада СССР.

«Правила игры: как спорт формировал культуру»

Где: Новый Манеж.

Когда: с 27 ноября до 4 декабря.

Посетителей выставки «Правила игры» ждёт интерактивный рассказ о рыцарских турнирах, первобытных обрядах инициации, киберсоревнованиях и других спортивных практиках, которые формировали человеческую культуру на протяжении веков. Как подчёркивают организаторы, проект посвящён не отдельным видам спорта, а истории культурных представлений о человеке, теле и обществе.

© Пресс-служба Нового Манежа

Комикс Ольги Пташник

В художественную часть проекта войдут работы современных авторов от арт-объектов Оли Кройтор и Алексея Луки до авторского комикса Ольги Пташник о средневековых турнирах. Искусство дополнят уникальными артефактами, включая олимпийские факелы. Выставка, подготовленная Фондом Потанина, обещает быть перформативной: посетителей собираются вовлекать в активное взаимодействие с экспонатами: запланированы разнообразные игры, медиаторские экскурсии, лекции и перформансы. После показа в Москве часть экспозиции будет передана в дар Государственному музею спорта и обоснуется в его петербургском филиале на набережной реки Мойки.

