Шедевры Поленова и летающие привидения: какие выставки посмотреть не в Москве

Названная в честь буддийской мантры выставка проходит в Петербурге, в Суздале собрали шедевры Поленова и его учеников, в Нижнем вспоминают Боспорскую экспедицию, а в Пермь приехала инсталляция с привидениями. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в ноябре за пределами Москвы.

«Поленов и ученики»

Где: Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник (Суздаль).

Когда: до 15 марта.

Исаак Левитан, Абрам Архипов, Константин Коровин — вот лишь некоторые из художников, которые в конце XIX века учились у Василия Поленова. Именно об этом аспекте его творческого наследия в первую очередь рассказывает новая выставка в Суздальском Кремле. В экспозицию вошло более 100 произведений самого Поленова и его именитых учеников, а также архивные документы и памятные вещи, многие из которых ранее никогда не экспонировались.

Первая картина, которую видят посетители выставки, — полотно 1900 года под названием «За кого меня почитают люди?». Оно относится к циклу из более чем 70 работ Поленова на евангельские сюжеты. Педагогической эту картину можно считать с разных точек зрения. Лев Толстой был уверен, что вся живописная серия Поленова может наглядно рассказать детям о жизни Христа. Конкретно эта картина посвящена сцене общения Иисуса с учениками.

За этим эпиграфом следует восемь разделов выставки, которые с разных углов показывают творческий путь как самого мастера, так и его современников, коллег и единомышленников. Один из разделов объединяет лирические пейзажи Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова и Аполлинария Васнецова.

«Драгоценность в лотосе»

Где: Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Когда: до 2 февраля 2026 года.

Посвящённая искусству тибетского буддизма выставка в Эрмитаже приурочена к 110-летию первого буддийского храма Петербурга «Дацан Гунзэчойнэй», построенного в 1909–1915 годы. В то же время художественная жизнь России испытывала заметное влияние восточной культуры, будь то живопись Николая Рериха с изображением гималайских вершин или поэзия Николая Гумилёва.

Название выставки — это перевод священной мантры «Ом мани падме хум». Она обращена к бодхисаттве Авалокитешваре, символу бесконечного милосердия и сострадания. В экспозицию вошло более 500 произведений — бронзовые скульптуры, яркие живописные свитки-тангка, деревянные ксилографические доски, миниатюрные рельефные изображения цаца. Особое место занимает подборка ритуальных предметов, связанных с мистерией Цам — древнего танцевально-музыкального ритуала, исполняемого в монастырях Тибета, Монголии и Бурятии. Их дополняют редкие фотографии, рисунки и скульптуры из частной коллекции Игоря Михайловского.

«Афинская школа»

Где: Центр городской культуры (Пермь).

Когда: до 21 декабря.

Собрание коллекционера Антона Козлова на сегодня насчитывает более тысячи произведений современных авторов и классиков нонконформизма. При этом сам владелец охотно показывает принадлежащие ему работы не только в Москве (этим летом часть коллекции демонстрировалась на двух этажах Мультимедиа Арт Музея), но и в регионах. Очередной передвижной проект — инсталляцию художника-концептуалиста Романа Сакина «Афинская школа» — сейчас принимают в Перми.

Созданное в 2015 году масштабное произведение предлагает зрителям окунуться в атмосферу Золотого века — времени, когда представления о гуманизме и высших ценностях казались незыблемыми. Афинская школа представляет собой проект-мистификацию — воображаемый «филиал» античной академии, расположившийся в трёх пространствах: учебном классе, столовой и спальне. Вместо парт — песочницы, на стенах — причудливые формулы, в столовой — скульптуры из костей, а в спальне — летающие привидения из простыней. Проходя из одного пространства в другое, зритель участвует в своеобразном арт-эксперименте, пытаясь прикоснуться к мифическому идеалу познания.

«Пантикапей. Из прошлого в будущее»

Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина (Нижний Новгород).

Когда: с 16 ноября до 1 марта 2026 года.

В Волго-Вятском филиале Пушкинского музея вспоминают Боспорскую экспедицию, благодаря которой сегодня мы обладаем уникальными сведениями о жизни древнего города Пантикапея, располагавшегося на территории современной России. Раньше он был столицей Боспорского царства. Оно просуществовало около тысячи лет, было одним из главных поставщиков зерна для всего античного мира, а также обладало богатой культурой и развитыми технологиями. Например, в Пантикапее чеканили золотые монеты.

Выставка в Нижнем Новгороде не только отдаёт дань памяти основателям экспедиции, но и показывает, как её открытия изменили представление об античном наследии Боспора. Почти все сведения о Пантикапее — результат восьмидесятилетней работы Пушкинского музея и его сотрудников.

Куратор выставки — Владимир Толстиков, бессменный руководитель экспедиции на протяжении почти полувека. Под его началом были сделаны важнейшие открытия, определившие современное понимание истории города. В экспозиции представлены редчайшие артефакты, многие из которых показываются впервые, будь то торс статуи Геракла II века до н. э. или фрагменты надгробного рельефа V века до н. э. Важной частью экспозиции стала реконструкция главного храма Пантикапея, посвящённого Аполлону Врачу. Его модель создана по результатам новейших исследований и археологических находок.

«Сны Сибири»

Где: Новосибирский государственный художественный музей.

Когда: с 27 ноября до 1 мая 2026 года.

Проект «Сны Сибири», объединяющий историю, археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, готовятся показать в Новосибирске. Он был запущен Фондом развития науки и культуры «Таволга» в 2022 году. Сначала выставку показали в московском Государственном историческом музее, после чего она колесит по России, при этом экспозиция меняется город от города, учитывая местные особенности.

В Новосибирском акцент обещают сделать на культуру и искусство древних народов лесной и лесостепной зон от Приуралья до Западной Сибири. Экспозиция объединит более 100 артефактов, многие из которых посетители увидят впервые, будь то тесинская погребальная маска с сохранившимся орнаментом и парадная секира раннего железного века. Зрителей ждут культовые изображения, ритуальное оружие и копии тысячелетних стел в натуральную величину. С ними в немой диалог вступают произведения современного сибирского скульптора Даши Намдакова.

Особое внимание будет уделено созданию эффекта «полного погружения»: необычная архитектура, световые инсталляции, аутентичная музыка и ольфакторное сопровождение помогут посетителям пройти сквозь леса и степи, открывая для себя образы, в которых древние мастера воплотили своё видение мира. Практически каждый экспонат дублирован в натуральном и уменьшенном размерах — с возможностью буквально прикоснуться к истории.

