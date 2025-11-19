«Нетёмные века»: чем удивит выставка в «ГЭС-2» об Античности и Средневековье

В Доме культуры «ГЭС-2» до 3 мая следующего года проходит выставка «Нетёмные века». Проект рассказывает о влиянии, которое античная и средневековая культуры оказывают на современное искусство.

Экспозиция «Нетёмные времена» — первая платная выставка Дома культуры «ГЭС-2» с момента его открытия в конце 2021 года. Теперь проекты на минус первом и втором этажах можно будет бесплатно посетить только в первую среду каждого месяца. Вход в само здание остаётся свободным по предварительной регистрации. Опробовать эти нововведения администрация «ГЭС-2» решила на проекте с пугающе сложным подзаголовком «Новеллы о Средневековье и академизмах». На самом деле за ним скрывается одна из самых внятных и увлекательных выставок «ГЭС-2» за последнее время.

«Нетёмные времена» — рассказ о том, как художественное наследие Античности и Средних веков влияет на актуальное искусство. По словам кураторов, даже заимствуя разные образы прошлого, современные авторы, равно как и зрители, далеки от их точного понимания и скорее оперируют сложившимися вокруг них мифами. Выставка пытается ответить на вопрос, действительно ли Древняя Греция подарила нам безоговорочный эстетический идеал, а Средние века были временем культурного упадка.

«Сломанная колонна» и «Торс Афродиты»

При входе на выставку зритель первым делом видит эффектную «Сломанную колонну» российской художницы Александры Паперно. В 2018 году она была центральным экспонатом персональной выставки художницы во флигеле московского Музея архитектуры. Тот проект, посвящённый тоске по золотому веку мировой культуры, иронично назывался «Любовь к себе среди руин». В контексте новой выставки объект приобретает несколько иное звучание. Образ колонны, который мы привыкли считать синонимом гармонии и постоянства, распадается на отдельные блоки. Точно так же и образ Античности — это не цельная картина, а набор осколков некогда единого зеркала, в которых можно увидеть лишь искажённые фрагменты прошлого.

Всё пространство экспозиции поделено на две равновеликие зоны, одна из которых залита ярким светом («Академизмы»), а вторая погружена во мрак («Средневековье»). «Сломанная колонна» открывает собой первую из них. Она позволяет проследить за тем, как античные мотивы проявляются в русском искусстве от классицизма до современности, становясь объектом для подражания, критики и иронии. Здесь на соседних стенах висят совершенно разные работы, будь то серьёзные полотна классиков русского академизма Александра Иванова и Фёдора Бронникова или совсем новая картина Владимира Дубосарского «Когда проснулся утром и не знаешь, что делать», на которой советский культурист сидит рядом со статуей Венеры Милосской.

В пространстве, стилизованном под внутренний дворик античного дома, можно увидеть произведения самых разных жанров и эпох. Например, неподалёку от реконструкции статуи «Дорифор (Копьеносец)» Поликлета экспонируется бронзовый эскиз знаменитой «Девушки с веслом» Ивана Шадра, копии которой в прошлом веке украшали множество советских парков. Выставленный в отдельной витрине терракотовый сосуд в форме женской головы по ошибке можно принять за древних артефакт, хотя на самом деле его создала современная художница Надя Лихогруд. Один из самых ироничных экспонатов — напечатанный на 3D-принтере «Торс Афродиты» работы российского художника и скульптора Александра Повзнера. По форме он напоминает античный образец, но выкрашен в неестественно зелёный цвет и помещён в кашпо, из которого «растёт» как цветок.

Смысловой точкой раздела стала пара из двух созданных в разное время работ, которые вступают друг с другом в немой диалог. Апокалиптическое полотно Льва Бакста «Древний ужас» было написано в конце 1900-х, а «Икар» Бориса Орлова датирован 1991 годом. Сквозной темой и той и другой работы становится мотив крушения. Написанное после Русско-японской войны и революции 1905–1907 годов полотно изображает гибель древнегреческого города, а «Икар» Орлова относится к масштабному циклу художника под названием «Гибель богов», посвящённому мифу о конце истории.

Фанерные чудища и замок без входа

Второй раздел выставки призван развенчать стереотип о Средневековье как о Тёмных веках. Несмотря на царящий здесь полумрак, эта часть экспозиции получилась даже более игривой и ироничной, чем первая, а среди экспонатов преобладают новые работы, созданные специально для проекта. Происходит это неспроста: отголоски средневековой эстетики сегодня в первую очередь встречаются именно в массовой популярной культуре от компьютерных игр и фэнтези-романов до модных показов.

Раздел открывает подборка из нескольких икон XVI–XIX веков, ещё более ранний рельеф «Мадонна с младенцем» и мультимедийная витрина, рассказывающая о средневековых манускриптах. На этом оригинальный исторический материал заканчивается, уступая место современным работам. Совсем рядом с иконами расположились мимикрирующие под старину объекты: «Реликварий» Марии Сафроновой и подборка вещей из её совместного с Антоном Кузнецовым проекта «Зона пчёл». По замыслу художников он иллюстрирует мир, в котором в силу природного катаклизма единственными живыми существами на Земле остались пчёлы.

По аналогии с первым разделом во втором тоже есть своя главная визуальная рифма. Это «осада» старинного замка сонмом страшных чудовищ. «Башня из слоновой кости» — внушительная инсталляция художника Алексея Громова, в общих чертах воспроизводящая архитектуру средневековой цитадели. Объект дополнен собственным саундтреком, воспроизводящим искажённые звуки человеческих голосов, песнопений и шагов.

Кажущуюся угрозу замку представляет расположившаяся неподалёку работа Дани Пирогова под названием «Подкоп». Это выполненная из окрашенной в чёрный цвет фанеры группа сросшихся друг с другом чудовищ, которые как бы прорываются в зал из-за экспозиционной стены. Исходя из общего контекста выставки, их можно трактовать как потаённые страхи. При этом укрыться от них в замке, символизирующем собой прошлое, зрителю вряд ли удастся, так как он лишён важного элемента: у него нет входа.

