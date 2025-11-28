Премия «Бриллиантовая бабочка» и выставка о Плисецкой — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве объявили победителей премии «Бриллиантовая бабочка»

27 ноября в «Мастерской “12”» Никиты Михалкова в Москве прошла церемония вручения первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщается на сайте Евразийской академии киноискусств (является учредителем премии). На конкурс было заявлено 34 картины из более десяти стран, среди которых Россия, Иран, Китай, Турция, Аргентина и другие.

Лучшие проекты выбирали в 12 номинациях. Так, лучшей картиной, по мнению жюри, стала китайская драма «Против течения» о молодом человеке, решившем стать домохозяином. Её режиссёру Сюй Чжену на сцене вручили статуэтку в виде бабочки и якутский бриллиант, его стоимость около 1 миллиона долларов. Лучшим режиссёром стал сербский мастер Горан Радованович, снявший картину «Лесной царь». Лучшим сценаристом — Кэрол Шор из ЮАР за фильм «Старый проверенный блюз».

Александр Адабашьян и Светлана Крючкова были признаны лучшим актёром и актрисой за роли в мелодраме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Они сыграли пожилую пару — мужа и жену, которые, несмотря на пережитые ужасы Великой Отечественной войны, полны оптимизма и не перестают радоваться жизни. Лучшим фильмом, не входящим в Евразийское пространство, признали венесуэльскую картину «Али Примаэра», а иранский кинорежиссёр и сценарист Маджид Маджиди получил награду за вклад в мировой кинематограф.

Выставка к 100-летию Плисецкой открылась в Пекине

В здании Федерации литераторов и художников в Пекине открылась выставка «Майя Плисецкая — полюс магии», посвящённая 100-летию со дня рождения великой примы Большого театра. Организовал её Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина. Об этом сообщается на сайте музея. Как отметила его генеральный директор Кристина Трубинова, до этого проект успешно представили в ряде российских городов, а выставка в Китае «станет ещё одним значимым шагом в развитии культурного сотрудничества двух великих держав».

© Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Экспозиция состоит из более 80 цифровых фотографий Плисецкой в разных ипостасях, эскизов костюмов, афиш спектаклей с её участием и литографий из фондов Бахрушинского музея. Посетители увидят приму в образе Одетты из «Лебединого озера», Китры из «Дон Кихота», Заремы из «Бахчисарайского фонтана». Посмотрят на фотографии с репетиций Майи Михайловны вместе с прославленными артистами балета, среди которых Морис Бежар и Роман Петикадры, кадры со спектаклей. Представлены здесь автопортреты артистки в костюмах Пьера Кардена и литографии Марка Шагала с дарственной надписью балерине.

Работать экспозиция будет до 18 января 2026 года.

Книга «Авиатор» Водолазкина возглавила рейтинг Литрес

Фантастический роман российского писателя Евгения Водолазкина «Авиатор» возглавил рейтинг книжного сервиса Литрес в категории «Современная русская литература» за предыдущую неделю (с 18 по 24 ноября), сообщается на сайте сервиса. Речь идёт об электронной и аудиоверсии романа, которые занимают два первых места в рейтинге. Третье место у электронной версии A Sinistra Виктора Пелевина. При этом в общем рейтинге сервиса электронная версия «Авиатора» занимает девятую позицию.

© Издательство АСТ

Как сообщается на сайте, выручка от продаж произведения за этот период увеличилась на 92%. А если сравнивать с тем же периодом 2024 года — рост составляет 138%. Эксперты связывают такой интерес к роману с выходом 20 ноября в российский прокат одноимённого фильма Егора Кончаловского по мотивам романа.

Сюжет разворачивается в 2026 году. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, который был заморожен более 100 лет назад. Иннокентий Платонов не помнит о своём прошлом, но чтобы нормально существовать в реальном мире, ему необходимо восстановить в памяти все подробности давних лет. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Александр Горбатов и другие. За прошедший уик-энд (20–23 ноября), по данным портала kinobusiness.com, драма заняла третье место в российском прокате с кассой в 79,2 миллиона рублей.

Неизвестную картину Ренуара продали в Париже за 1,8 миллиона евро

Картину знаменитого французского художника-импрессиониста середины XIX — начала XX века Пьера Ренуара «Ребёнок с игрушками — Габриэль и сын художника Жан», которую ранее никогда не выставляли на показ, продали на аукционе в Париже за 1,8 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте парижского аукционного дома Drouot, который проводил торги.

© piemags/www.legion-media.com

Картина датируется 1890–1895 годами. На ней изображен второй сын художника Жан в малолетнем возрасте, играющий в фигурки животных со своей няней. Полотно долгие годы хранилось в семье крёстной матери мальчика Жанны Бодо, которая была ученицей и близкой подругой Ренуара, и передавалось по наследству из поколения в поколение.

Почему шедевр решили продать, не сообщается. Однако эксперты, как значится на сайте аукционного дома, утверждают, что полотно находится практически в идеальном состоянии. И это при том, что оно никогда не реставрировалось.

Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр начнут продавать 2 декабря

2 декабря в 10 часов по московскому времени стартует продажа билетов на главную сказку страны, увидеть которую мечтают многие, — балет «Щелкунчик» Петра Чайковского на исторической сцене Большого театра. Об этом сообщают на официальном сайте театра.

© Atilano Garcia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Как говорится в сообщении, в этом году «Щелкунчик» отмечает свой 250-й сезон. Чтобы избежать ежегодных очередей, приобрести билеты можно будет только онлайн на официальном сайте. И только при уточнении своих паспортных данных (это требование с зимы прошлого года касается всех театров Москвы). При этом один человек может купить только три билета в одни руки, оформив каждый на определённого человека.

Кроме того, как уточняется на сайте Большого, из-за огромного ажиотажа часть билетов на декабрьские спектакли можно будет приобрести на аукционе, организованном торговой площадкой Сбера. Для участия в торгах необходимо заранее зарегистрироваться на сайте площадки. Здесь можно будет выкупить сразу до четырёх билетов. А вырученные средства пойдут на поддержку артистов Большого.

Начались съёмки четвёртой части франшизы «Час пик»

В США приступили к съёмкам комедийного боевика «Час пик 4», сообщает американское издание Variety. Картина станет продолжением легендарной франшизы про двух полицейских из Гонконга и Лос-Анджелеса, во время расследований попадающих в курьёзные ситуации. Главные роли в фильмах исполняли Джеки Чан и Крис Такер, которые также снимутся в продолжении. Режиссёром четвёртой части снова выступит Бретт Ратнер.

© Roger Birnbaum Productions

Подробности сюжета пока не раскрываются. Однако, как ранее сообщал американский портал Semafor со ссылкой на источник, возродить франшизу одного из владельцев Paramount Skydance уговаривал сам президент США Дональд Трамп, который хочет дать новую жизнь боевикам эпохи конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Первая часть фильма «Час пик» вышла на большие экраны в 1998 году и имела небывалый успех: при бюджете в 33 миллиона долларов фильм заработал в мировом прокате 244,3 миллиона долларов, пишет kinobusiness.com. Вторая серия вышла в 2001 году и собрала более 347,3 миллиона. А третья, выпущенная в 2007 году, — 258,1 миллиона долларов.

Названы топ-5 самых дорогих лотов на торгах в 2025 году

Аукционный дом «Литфонд» назвал пять самых дорогих лотов, ушедших с молотка в 2025 году, передаёт ТАСС со ссылкой на организацию. Первое место занимает личный альбом императрицы Александры Фёдоровны с 26 фотографиями царской семьи. Он был выставлен на юбилейных торгах в Санкт-Петербурге с начальной ценой в 10 миллионов рублей, а продан за 13 миллионов.

© Аукционный дом «Литфонд»

Личный фотоальбом императрицы Александры Федоровны

На второй позиции находится портрет сына русского живописца XX века Роберта Фалька «Портрет сына художника В. Р. Фалька», которого мастер писал часто. Первоначальная цена лота составляла 8 миллионов рублей, а продан он был за 11 миллионов. Третьим среди самых дорогих лотов стала «Советская азбука» Владимира Маяковского 1919 года выпуска — она ушла с молотка за заявленные 5 миллионов. Полный комплект Юридического словаря русского историка конца XVIII века Михаила Чулкова был продан за 3 миллиона рублей, а редкое петровское издание 1711 года немецкого военного Иоганна Бухнера «Учение и практика артиллерии или Внятное описание» ушло за 2,8 миллиона.

