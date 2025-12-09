Шагал, Татлин и психологический арт-тест: что посмотреть в Москве в декабре

В столице открылся музей «ЗИЛАРТ», Пушкинский и Центр «Зотов» представляют ретроспективы Марка Шагала и Владимира Татлина, Третьяковка предлагает пройти арт-тест, Музей AZ и «Гараж» работают в формате открытого хранения. «Рамблер» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в декабре.

«Марк Шагал. Радость земного притяжения»

Где: Пушкинский музей.

Когда: с 11 декабря до 15 марта 2026 года.

Пушкинский готовит к открытию выставку, посвящённую «русскому периоду» творчества Марка Шагала. В экспозицию войдут ранние шедевры мастера из музейных и частных собраний. Их дополнят цитатами из книги художника «Моя жизнь», которые станут ключом к лучшему пониманию центральных для произведений этого периода образов: летящих возлюбленных, извилистых витебских улочек и населяющих их персонажей. Посреди Белого зала выставки организаторы обещают разместить реконструкцию зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого художник создал девять панно в 1920 году.

Помимо хрестоматийных работ Шагала, таких как «Над городом» и «Прогулка», посетителей будут ждать полотна из «витебской серии», на которых Шагал запечатлел виды родного города и близких ему людей, а также инсталляция «Комната семьи Шагал» — воссозданный интерьер с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске. В экспозицию также войдут работы, которые никогда прежде не выставлялись или десятилетиями не покидали запасники музеев. К их числу, например, относится цикл рисунков Шагала, посвящённых Первой мировой войне.

«Архетипы авангарда»

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашёвской набережной).

Когда: с 24 декабря по 11 мая 2026 года.

Третьяковская галерея предлагает посетителям принять участие в необычном арт-эксперименте. Выставка «Архетипы авангарда» станет для зрителя своего рода тестом. Разглядывая полотна классиков русского авангарда, вы сможете понять, какой из 12 психологических архетипов вам ближе: Дитя или Опекун, Бунтарь или Эстет. В экспозицию войдут произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Ильи Машкова и других выдающихся мастеров начала ХХ века.

В своём творчестве авангардисты не признавали общепринятых рамок и условностей, лихо экспериментируя с формой и цветовой палитрой. То же стремление к полноте самовыражения они исповедовали и в жизни. Заглянув в этот мир через архетипы, мы проникаем в саму суть творческого процесса, начинаем видеть, какие скрытые силы управляли авторами. Для зрителя эта выставка станет возможностью понять, что стояло за этими художественными жестами, и, возможно, найти в них отголоски собственной души.

Три новые выставки в музее «ЗИЛАРТ»

© Юрий Пальмин

Где: Музей «ЗИЛАРТ».

Когда: до осени 2026 года.

Новый московский музей «ЗИЛАРТ» открылся тремя масштабными выставочными проектами. Первый из них под названием «Шаг с пьедестала» раскинулся на два этажа, сочетая скульптуру второй половины ХХ — начала XXI века с преимущественно абстрактной живописью. Пластические эксперименты скульптора Дмитрия Каминкера здесь соседствуют с монументальным «Спортсменом» скульптора Михаила Аникушина, созданным для Олимпиады-80. Рядом представлены полотна художников Эрика Булатова и Ильи Кабакова, графика Юрия Злотникова и многое другое.

Отдельный проект посвящён подборке из более тысячи образцов традиционного искусства Западной и Центральной Африки, которые часто становились источником вдохновения для классиков искусства ХХ века от Пабло Пикассо до Анри Матисса. Последний этаж музея заняла тотальная инсталляция Гриши Брускина Dies Illa, ставшая драматическим размышлением о человеческом присутствии в мире.

Сам музей, в основу которого легла частная коллекция российского миллиардера, основателя строительного холдинга «Группа ЛСР» Андрея Молчанова и его супруги Елизаветы, открылся на территории одноимённого жилого комплекса. Он разместился в уникальном здании-кубе, фасады и интерьеры которого облицованы медью. По замыслу архитектора Сергея Чобана это позволит музею взрослеть вместе с посетителями: в результате окисления со временем на материале будут проявляться следы, которые оставляют зрители.

«Анатолий Зверев. Открытое хранение»

© Василий Буланов

Где: Музей AZ.

Когда: до 4 октября 2026 года.

Московский Музей AZ празднует своё 10-летие проектом «Анатолий Зверев. Открытое хранение». После длительного ремонта пространство на 2-й Тверской-Ямской можно не узнать. Графика и живопись знаменитого художника-нонконформиста на всех трёх этажах музея теперь экспонируется не на стенах, а на подвижных решётчатых конструкциях. По задумке куратора Кати Бочавар посетители могут свободно с ними взаимодействовать, тем самым видоизменяя экспозицию по своему желанию. На интерактивный лад настраивают и участники танцевального видеоперформанса, который сняли специально для проекта. Перформеры на экранах тоже двигают стены-решётки, подавая пример посетителям.

Сама обновлённая экспозиция поделена на три части, каждая — на своём этаже. На первом представлено 88 работ из собрания Георгия Костаки — знаменитого коллекционера и покровителя Зверева, который считал его русским Ван Гогом и первым русским экспрессионистом. На втором этаже посетителей ждут 65 зверевских автопортретов. Каждый из них — самостоятельный фантазийный образ, в котором художник пытался разгадать тайну своей личности. Картины Зверева на последнем этаже служат фоном для многофункционального пространства, где в течение ближайшего года будут показывать фильмы, читать лекции и устраивать перформансы.

«Татлин. Конструкция мира»

© Пресс-служба Центра «Зотов»

Где: Центр «Зотов».

Когда: до 22 марта 2026 года.

В первые годы советской власти Владимир Татлин призывал «изъять из своей среды людей, декларирующих лозунги, не подтверждённые вещами». Это одна из его цитат, которая встречает посетителей ретроспективы художника в Центре «Зотов». Татлин был знаковой для русского авангарда фигурой, но вместе с тем очень непростым и неоднозначным человеком. Он перевернул художественный язык своей эпохи, искренне веря в идеалы революции и роль художника в строительстве новой жизни.

Приуроченная к 140-летию со дня рождения Татлина выставка объединила более 220 экспонатов: оригинальные живописные и редко экспонируемые графические работы, эскизы, чертежи, фотографии и реконструкции. Это самая масштабная ретроспектива художника за последние 30 лет, которая позволяет проследить его творческий путь от первых экспериментов до появления проекта Памятника III Интернационалу и знаменитого «Летатлина» (безмоторного индивидуального летательного аппарата). Экспозиция поделена на семь разделов, посвящённых разным граням творческого наследия Татлина: «Плаватель», «Певец», «Управник», «Вестник», «Учитель», «Летатель» и «Делатель».

Новый сезон открытого хранения Музея «Гараж»

© Алексей Народицкий

Где: Музей «Гараж».

Когда: до апреля 2026 года.

Музей «Гараж» продолжает знакомить посетителей со своей коллекцией в формате открытого хранения. В ближайшие месяцы посетители могут увидеть работы, совсем недавно пополнившие институциональное собрание, а также ознакомиться с планируемыми приобретениями.

Текущий сезон открытого хранения посвящён преимущественно искусству 1990–2020-х годов и включает в себя более 30 художественных проектов. В числе прочих в экспозицию вошли фотороман «Как я люблю» и видео Happy End Людмилы Горловой, яркая графика Нины Котёл, фотосерия Анастасии Цайдер с безлюдными интерьерами советского научно-исследовательского института и многое другое. На втором этаже расположилась масштабная работа на бумаге уличного художника 0331с, созданная непосредственно в здании музея с помощью огнетушителей, распыляющих краску.

