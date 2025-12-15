Рерих, нонконформисты и ожившие фотографии: какие выставки смотреть не в Москве

Рерих в Звенигороде, импрессионисты в Омске, нонконформисты в Казани, современное искусство в Зарайске. А также ожившие фотографии городских ландшафтов в Туле и диалог Чехова с Левитаном в Мелихове. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в декабре за пределами Москвы.

«Рерих. В поисках «небесного Звенигорода»

Где: Звенигородский государственный музей-заповедник.

Когда: до 24 мая 2026 года.

Около 40 знаковых работ русского художника, философа и путешественника Николая Рериха собрали в звенигородском Манеже. С местом проведения выставка связана и на смысловом уровне: творческий путь художника и его «духовное восхождение» началось в конце XIX века с археологических раскопок в русских провинциях, в том числе и в Звенигороде.

Посетителей выставки ждут ранние работы мастера, вдохновлённые древнерусской историей, его более зрелые шедевры вроде «Весны священной» и «Единоборства Мстислава с Редедей», а также знаменитые гималайские пейзажи и эскизы к театральным постановкам. Экспозицию дополняют цитаты из дневников художника и мультимедийная инсталляция, посвящённая мечте Рериха о «небесном Звенигороде» — идеальном городе знаний и культуры будущего.

Фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка»

Где: арт-пространство «ЦЕХЪ» и Дом Мачтета (Зарайск).

Когда: до 9 января 2026 года.

В подмосковном Зарайске проходит третий Фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка». Программа этого года готовилась организаторами совместно с Московской школой современного искусства (MSCA). При её участии была реализована первая городская арт-резиденция, объединившая восемь художников. Здесь работы приглашённых авторов, которые уже привычно работают с найденными материалами вроде пластиковых бутылок, органично соседствуют с произведениями местных художников, для которых погружение в контекст современного искусства, очевидно, было серьёзным вызовом. Несмотря на эти различия, итоговая выставка в Доме Мачтета получилась очень целостной и интересной.

Она объединила восемь арт-проектов, предлагающих разные взгляды на историю и культуру Зарайска. «Мы хотели не привезти искусство в город, а вырастить его из самого города — из памяти мест, звуков улиц и голосов жителей», — объясняет в сопроводительном тексте к выставке куратор и директор MSCA Михаил Левин.

В арт-пространстве «ЦЕХЪ» в рамках фестиваля проходит групповая выставка «Дом от погреба до чердака», исследующая феномен дома во всём его разнообразии. В экспозицию вошли по преимуществу яркие и впечатляющие объекты в виде переосмысленных ковров, тканевых инсталляций в виде громадного торта или телевизора с перепридуманной нейросетями «видеоначинкой».

«Опередившие время»

Где: галерея БИЗОN (Казань).

Когда: с 13 декабря до 1 февраля 2026 года.

Первая масштабная выставка неофициального советского искусства за пределами столицы пройдёт этой зимой в Казани. Её готовят местная галерея БИЗОN и московская галерея pop/off/art. В экспозицию обещают включить работы таких знаковых художников второй половины ХХ века, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Юрий Злотников, Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Немухин и Михаил Рогинский. Их дополнят произведениями второй волны казанского авангарда.

Проект «Опередившие время» сосредоточится на главных направлениях неофициального советского искусства 1950–1980-х годов — абстракции и концептуализме. По словам организаторов, подборку работ, которые представят посетителям, роднят не только прогрессивные творческие идеи, но и параллели внутри художественного языка трёх разных городов: Москвы, Ленинграда и Казани.

«Импрессионисты в Сибири»

Где: Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Когда: с 16 декабря до 8 февраля 2026 года.

Коллекция импрессионистов Пушкинского музея впервые отправится в турне по российским городам. Проект, подготовленный совместно с государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО и получивший название «Импрессионисты в Сибири», продлится до конца следующего года. Начать организаторы решили с Омска, который выбран «Культурной столицей России — 2026».

Посетители омского музея увидят 30 жемчужин из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина, включая шедевры Поля Сезанна, Анри Матисса, Альбера Марке и других художников, изменивших историю мирового искусства. Экспозиция будет поделена на три тематических раздела: «Предыстория импрессионизма», «Импрессионизм и его время» и «Уроки импрессионизма». В 2026 году выставочное турне продолжится в Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске.

«Левитан и Чехов: поэтика пейзажа»

Где: Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

Когда: с 17 декабря до 4 июня 2026 года.

В Мелихове готовится к открытию выставка, приуроченная к 165-летию со дня рождения Антона Чехова и Исаака Левитана. Проект с подзаголовком «Поэтика пейзажа» объединит 24 подлинных этюда Исаака Левитана на новой выставочной площадке, появившейся в одном из исторических объектов бывшей чеховской усадьбы «Мелихово».

При жизни Левитан и Чехов были очень дружны, художник нередко бывал в Мелихове и писал этюды здешних пейзажей. По задумке кураторов новая выставка должна стать своеобразным диалогом великих современников, сопоставить их уникальные творческие методы, у Левитана — в живописи, у Чехова — в литературе. Посетителей ждут как признанные шедевры, так и редко показываемые работы.

«Звуковой ландшафт. Новые симфонии»

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава» (Тула).

Когда: с 18 декабря по 30 марта 2026 года.

В тульском Музее станка скоро откроется выставка о том, как звучат индустриальные города. Фотохудожник Сергей Потеряев подвергает свои снимки цифровой обработке по принципу спектрограммы: изображение «деформируется» под воздействием звука, а запечатлённый в кадре ландшафт буквально меняет свои очертания.

Основой экспозиции станут полевые записи разных городов, включая Тулу. Они включают в себя фабричные гудки, шумы улиц, маршруты машин и людей, которые складываются в своеобразную музыкальную «партитуру» городской среды. Посетители выставки смогут в режиме реального времени наблюдать за тем, как звук оживляет визуальный образ, превращая его в самостоятельную художественную структуру.

