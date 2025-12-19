Семья и война: о чём расскажет выставка в Пушкинском музее, посвящённая Шагалу

В Пушкинском музее до 15 марта следующего года проходит выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Зрителям предлагают сопоставить свои впечатления от работ со словами самого Шагала, приведёнными в его мемуарах.

© Пресс-служба Пушкинского музея

Новый проект в Пушкинском музее — первая за последние 40 лет масштабная панорама русского периода творчества Марка Шагала. Художник родился в Витебске. В 19 лет он переехал в Санкт-Петербург, чтобы получить профессиональное художественное образование. С 1911 по 1914 год Шагал жил и работал в парижском «Улье», легендарном общежитии для художников на Монпарнасе. Там он обитал бок о бок с поэтом-новатором Гийомом Аполлинером, постимпрессионистом Робером Делоне и другими авангардистами.

© Пресс-служба Пушкинского музея

Выставка «Радость земного притяжения» в основном посвящена работам Шагала, созданным в России в период с начала 1910-х до 1922 года, когда художник окончательно переехал в Париж. На первый взгляд название проекта противоречит самой сути «парящей» живописи Шагала: его герои — и люди, и животные — непринуждённо взмывают в воздух, как будто никакого притяжения не существует вовсе. Это несоответствие способны развеять слова самого художника. «Неправда, что моё искусство фантастично! Наоборот, я реалист. Я люблю землю», — признаётся он в книге своих воспоминаний под названием «Моя жизнь». Шагал писал её ровно в тот период, когда создавались представленные на выставке работы. Цитаты из книги можно увидеть в этикетаже (подписях под экспонатами), они помогают зрителям взглянуть на работы глазами самого художника.

© Пресс-служба Пушкинского музея

Портреты родных, виды Витебска и комната-инсталляция

«Если моё искусство не играло никакой роли в жизни моих родных, то их жизнь и их поступки, напротив, сильно повлияли на моё искусство», — писал Шагал, вернувшийся в родной Витебск после трёх лет, проведённых в Париже. Витебские улочки, образы родителей, братьев и сестёр (Шагал был старшим из девяти детей) — им посвящены работы, представленные в колоннаде главного здания Пушкинского музея. Среди них можно увидеть приехавшую из петербургского Русского музея трогательную работу 1914 года под названием «Отец и бабушка». Образ отца художника, который зарабатывал на хлеб тем, что переворачивал бочки в лавке по продаже селёдки, полностью соответствует словесным воспоминаниям самого Шагала: «Он представляется мне загадочным и грустным. Каким-то непостижимым. Всегда утомлённый, озабоченный, только глаза светятся тихим, серо-голубым светом».

© Пресс-служба Пушкинского музея

Отдельное место в этом разделе экспозиции занимает подборка рисунков и акварелей, которые были подарены Пушкинскому музею дочерью Марка Шагала Идой в 1990–1991 годах. Это сделанные на скорую руку, но при этом представляющие самостоятельную художественную ценность зарисовки витебского быта, часть из которых впоследствии легла в основу живописных работ мастера. Рядом расположилась инсталляция «Комната семьи Шагал» — воссозданный интерьер с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске. Эти вещи были переданы Русскому музею одной из сестёр Шагала в 1996 году, в Москве они демонстрируются впервые.

© Пресс-служба Пушкинского музея

В отдельный зал вынесен впервые столь масштабно представленный цикл рисунков Шагала, посвящённый Первой мировой войне. Сам художник приехал в Витебск из Парижа незадолго до её начала и в силу обстоятельств оставался в России вплоть до 1922 года. В представленных на выставке рисунках видно, как война полностью изменила атмосферу в его родном городе. Изображения привокзальной площади, забитые солдатами вагоны поездов, раненые и беженцы — всё это художник запечатлел при помощи аскетичных художественных приёмов и преимущественно в чёрно-белых тонах.

Уникальные иллюстрации и масштабные театральные панно

Периметр Белого зала украшают более масштабные живописные работы Шагала. Среди них нет произведений, написанных в Париже, но отпечаток проведённых там лет на них, несомненно, лежит. «Должно быть, моя тогдашняя манера казалась французам диковатой, в то время как я взирал на них с благоговением, — пишет Шагал. — Это было мучительно. Зато, думал я, моё искусство не рассуждает, оно — расплавленный свинец, лазурь души, изливающаяся на холст». Эти слова в первую очередь применимы к изображениям самого Шагала и его жены Беллы, включая хрестоматийное полотно «Над городом», законченное в 1918 году, и написанное тогда же «Венчание». Экспозицию дополняют графические работы, в том числе иллюстрации к «Мёртвым душам» Николая Гоголя и к сборнику еврейских сказок, который был опубликован всего один раз, в 1917 году.

© Пресс-служба Пушкинского музея

В самом центре Белого зала представлена реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого художник в 1920 году расписал девять панно. В экспозицию вошли семь из них, на время переехавшие сюда из Третьяковской галереи. Сам художник настаивал на том, чтобы попасть в театр и увидеть его масштабные росписи могли все желающие. Это же стремление отличало и его отношение к своим работам так называемого русского периода. Покидая Россию в 1922 году, Шагал очень переживал за судьбу своих произведений, остающихся на родине. Именно для того, чтобы зрители лучше их поняли, он и написал «Мою жизнь». К сожалению, эти мемуары изначально увидели свет лишь на французском языке. На русском они были переведены и опубликованы уже ближе к концу ХХ века. До весны следующего года у зрителей есть уникальная возможность сопоставить видение Шагала с собственными впечатлениями.

Рерих, нонконформисты и ожившие фотографии: какие выставки смотреть не в Москве