Новые «Три богатыря» и шоу Авербуха:  куда сходить в Москве 27–28 декабря

Новый мультфильм про приключения русских богатырей «Три богатыря и свет клином», музыкальный гала-концерт Ильи Авербуха и прославленных фигуристов «Аллилуйя любви» во Дворце Ирины Винер, выставка «Индия. Ткань времени» в Царицыне и мультконцерт «Ну, погоди!» в Московской консерватории. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Мультфильм «Три богатыря и свет клином»

В российский прокат выходит очередная серия весёлого анимационного фильма от студии «Мельница» про приключения трёх богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. На этот раз друзьям предстоит одолеть нависшую нам княжеством чёрную тучу, предвещающую конец света. А ещё — спасти Князя и коня Юлия от вредного купца Колывана, который в отсутствие богатырей решил захватить царство. Но главным сюрпризом для поклонников мультфильма станет появление на свет наследников Ильи, Добрыни и Алёши.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Комедия «Мечты сбываются»

Ещё одна новинка проката — российская новогодняя комедия «Мечты сбываются». В центре сюжета — молодая пара Настя и Паша. Девушка давно мечтает о замужестве и ждёт от возлюбленного предложение «руки и сердца», но Паша пока не готов жениться, объясняя это сложным финансовым положением.

Ситуация меняется, когда накануне Нового года молодые люди неожиданно выигрывают в лотерею миллиард рублей. Они начинают мечтать о будущем, и выясняется, что каждый видит его по-разному: Настя хочет шикарную свадьбу, а Паша — вложить деньги в музыкальную карьеру. Смогут ли влюблённые найти компромисс или им придётся расставаться, предстоит выяснить зрителям.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Выставка «Индия. Ткань времени» в Царицыне

На этой неделе в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка об индийской моде «Индия. Ткань времени». Как сообщается на сайте музея-заповедника, это большой международный проект Национального музея ремёсел в Дели и русских музеев.

В семи залах дворца представлено более 300 образцов тканей и костюмов из музейных собраний, частных коллекций и домов моды. А также картины, фотографии и другие экспонаты, посвящённые теме. На экспозиции посетители могут проследить эволюцию изделий из шёлка, шерсти и хлопка. Узнать, как создавались первые индийские ткани. Внимание уделено вышивке, окрашиванию и орнаментам. Особое место занимает традиционная индийская одежда — сари.

Также в программе выставки предусмотрены лекции и мастер-классы от ведущих дизайнеров, экскурсии для детей и взрослых, лаборатории для подростков и многое другое. Продлится проект до 12 апреля.

Ознакомиться с расписанием мероприятий и купить билет на выставку можно на сайте музея-заповедника «Царицыно».

Выставка о материнстве и детстве в Галерее на Солянке

В Галерее на Солянке стартует выставка «Просто детство» проекта «Русский стиль» при поддержке столичного Департамента культуры. Как сообщается на сайте mos.ru, экспозиция исследует темы детства и материнства через призму современного искусства. Продлится она до 1 марта 2026 года.

В экспозиции представлены более 110 работ в разных форматах. Это живопись, скульптура, арт-объекты и инсталляции. Художники изобразили моменты ожидания и рождения ребёнка, совместные праздники и путешествия семей, запечатлели важные даты. Как поясняют кураторы, узнаваемые и тёплые образы создадут атмосферу защищённого мира, наполненного любовью и вниманием, и позволят каждому обратиться к личным воспоминаниям.

Приобрести билет можно на сайте Галереи.

Гала-концерт Ильи Авербуха «Аллилуйя любви»

28 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках состоится рождественский гала-концерт на льду «Аллилуйя любви». Шоу представит режиссёр Илья Авербух.

В программе — эффектные номера в исполнении звёзд российского фигурного катания разных поколений. Среди них олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Роман Костомаров; призёры Олимпиад и чемпионы мира Оксана Домнина, Максим Шабалин и Марк Кондратюк; чемпионы России Евгений Семененко и Софья Акатьева, а также другие известные спортсмены, включая представителей действующей сборной страны.

Выступления будут сопровождаться музыкой в исполнении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением маэстро Сергея Жилина.

Приобрести билеты можно на сайте.

Что послушать

Концерт «Старинное рождество» в Храме святого Людовика

27 декабря в Храме святого Людовика пройдёт новогодний концерт классической музыки «Старинное Рождество». В программе — известные произведения Баха, Преториуса, Бальбатра. Также музыканты исполнят рождественские песнопения и органные сочинения из Европы и Латинской Америки, народные колядки Испании, Франции, Англии, Кубы, Перу и других стран.

Перед зрителями выступят выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Мария Моисеева, которая станет играть на органе. Также к ней присоединится концертный дуэт «Тьенто» в составе вокалистки Наталии Дубровской и Дмитрия Черевко. Последний будет исполнять композиции на ренессансной гитаре (старинный инструмент XVI века) и блокфлейте.

Приобрести билеты можно здесь.

Мультконцерт «Ну, погоди!» в Московской консерватории

27 декабря в Большом зале Московской консерватории Большой джазовый оркестр Петра Востокова выступит с увлекательной программой для детей и взрослых. Это будет мультконцерт, который объединит в себе музыку и анимацию.

Зрители увидят на большом экране самые смешные моменты из любимого мультсериала «Ну, погоди!». В это время музыканты будут исполнять известные мелодии из этого мультфильма. В программе прозвучат композиции «Водные лыжи», «Комарово», «Весёлый марш монтажников», «Миллион алых роз» и многие другие.

Приобрести билеты можно на сайте.

Где погулять

«Волшебная шкатулка» на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

27 декабря на 15 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» стартует интерактивная программа «Волшебная шкатулка». С этого момента и каждый день до 11 января на площадках будут проходить уникальные 45-минутные спектакли, участие в которых смогут принять сами зрители.

В программе заняты юные актёры, известные по популярным фильмам и сериалам. Действие представлений будет разворачиваться вокруг большой театральной шкатулки, из которой появляются главные герои: юный исполнитель, Дед Мороз и волшебные персонажи. Они станут вовлекать детей и взрослых в интерактивное приключение с конкурсами и танцами, призами и подарками.

Первые представления даст Карина Каграманян, известная по роли Каринэ в популярном сериале «Манюня». 27 декабря она выступит на площадке на улице Городецкой, а 28 декабря — в сквере у Гольяновского пруда. Вход на все мероприятия свободный.

