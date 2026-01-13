Русские игрушки и шедевры Саврасова: какие новые выставки посмотреть в Москве

В Зарядье переосмысляют русские игрушки, Третьяковка использует авангард для психоанализа, МАММ продлевает новогоднее настроение, в Фонде «Екатерина» изучают природу хаоса, а в Новом Иерусалиме чествуют Саврасова. «Рамблер» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в первом месяце нового года.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

«Архетипы авангарда»

Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашёвской набережной).

Когда: до 11 мая 2026 года.

Русский авангард в Третьяковке предлагают не столько рассматривать, сколько проживать. Проект «Архетипы авангарда» превращает знакомые шедевры в инструмент самопознания: перед зрителем — не просто Малевич, Кандинский или Родченко, а «бунтарь», «мудрец», «шут» или «творец». Более 120 живописных, графических и скульптурных работ отсортированы по 12 тематическим разделам в соответствии с системой архетипов американского психолога Кэрол Пирсон.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Авангардисты ломали форму, отрицали традиции и не стремились быть понятными, но именно в этой радикальной свободе проступали их характеры. Проект стремится вернуть авангарду человеческое измерение: показать, какие внутренние импульсы, страхи и желания стояли за дерзкими художественными жестами начала ХХ века.

В итоге выставка работает в двух направлениях сразу — как ключ к пониманию одного из самых сложных периодов в истории искусства и как тонкая провокация для зрителя, которому предлагается обнаружить собственный архетип среди живописных манифестов столетней давности. Лучше ориентироваться в этом психологическом лабиринте помогут цитаты самих художников, ставшие частью экспозиции.

«Новый год! 1890–2020-е годы»

© Пресс-служба МАММ

Где: Мультимедиа Арт Музей, Москва.

Когда: до 25 января 2026 года.

В МАММ новогоднее настроение будет царить вплоть до последних дней января. Выставка с работами из собственного собрания музея — это калейдоскоп праздничных мгновений с конца XIX века до совсем недавнего прошлого. Покупка ёлки и домашняя суета, катания на санках и приготовление оливье — все эти образы предстают перед глазами посетителей выставки не как набор жанровых сцен, а как живая хроника самого духа новогодних праздников, составленная из снимков классиков отечественной фотографии — Всеволода Тарасевича, Дмитрия Бальтерманца, Евгения Халдея, Варвары Родченко и их современников.

Собранные на выставке снимки и открытки фиксируют, как менялись эпохи, костюмы и привычки, оставляя нетронутым главное — ожидание чуда. Выставка работает как своего рода машина времени, возвращающая зрителя к собственным воспоминаниям и семейным историям.

«Великий беспорядок»

© Пресс-служба фонда культуры «Екатерина»

Где: Фонд культуры «Екатерина».

Когда: до 1 февраля 2026 года.

Большая выставка Школы дизайна НИУ ВШЭ «Великий беспорядок» одновременно проходит на двух площадках. Одна из них — HSE Art Gallery на «Винзаводе», а вторая — Фонд культуры «Екатерина», где хаос становится главным героем — не разрушительной силой, а способом мышления и существования. Проект объединил произведения более 100 художников, дизайнеров и исследователей, чтобы поговорить о беспорядке как о фундаментальном состоянии мира. Здесь хаос понимается широко: от философского понятия до бытового бардака, от цифровой спутанности до ощущения глобальной нестабильности.

Экспозиция в Фонде культуры «Екатерина» составлена из девяти смысловых блоков — фрагментов большого разговора о границе между распадом и созиданием, порядком и свободой. «Великий беспорядок» не предлагает готовых ответов, но настойчиво приглашает зрителя всмотреться в хаотичность современного мира и задаться вопросом: а не скрывается ли в этом беспорядке новая, ещё не распознанная логика.

«Саврасов и тишина»

© Ивановский областной художественный музей

Где: музей «Новый Иерусалим».

Когда: до 31 мая 2026 года.

В Музее «Новый Иерусалим» тишина становится полноценным художественным высказыванием. Проект, приуроченный к 195-летию Алексея Саврасова, предлагает взглянуть на русский пейзаж как на особое состояние — сосредоточенное, почти космическое. Экспозиция объединяет несколько десятков произведений XIX–XXI веков: от ключевых работ самого Саврасова до пейзажей Куинджи, Левитана, Дубовского и многих других. Их дополняют инсталляции и видеоарт современных авторов. Вместо хронологии — поэтический монтаж, в котором разные эпохи и художественные языки вступают в тихий и одновременно с этим напряжённый диалог.

Саврасов на выставке предстаёт не пыльным музейным классиком, а новатором, научившимся видеть жизнь там, где, кажется, ничего не происходит. Его внимание к внутреннему дыханию природы становится точкой отсчёта для размышлений о том, как пейзаж обретал глубину и философское звучание на протяжении полутора столетий. «Саврасов и тишина» — это приглашение к вдумчивому и медитативному восприятию искусства, из которого рождаются личные открытия и редкое чувство внутреннего покоя.

«Русская игрушка: Символ. Образ. Традиция»

© Пресс-служба «Зарядья»

Где: Подземный музей парка «Зарядье».

Когда: до 9 марта 2026 года.

Выставка «Русская игрушка» предлагает взглянуть на знакомые формы — от кукол-оберегов и матрёшек до неваляшек и плюшевых медведей — как на носителей памяти, ритуала и коллективного воображения. Экспозиция выстраивает многовековую траекторию: от сакральных предметов, охранявших дом, до символов праздника и объектов современного искусства, в которых древние смыслы звучат на новом языке. Эта выставка — не про ностальгию, а про возвращение к органичным, глубинным смыслам, которые по-прежнему говорят с нами, стоит лишь присмотреться.

Современные художники, дизайнеры и медиахудожники из разных городов переосмысляют игрушку как проекцию человека — его страхов, надежд и представлений о мире. Живопись, керамика, текстиль, резная скульптура и цифровые работы складываются в многослойное высказывание о преемственности и времени, а Новый год и Рождество становятся точками встречи поколений. Важная часть проекта — мультимедийная программа, выходящая за пределы музея и буквально встраивающая игрушку в городской ландшафт.

