Врубель и костюмы Вячеслава Зайцева: какие выставки смотреть не в Москве

Символисты и барокко в Нижнем Новгороде, шедевры камнерезного искусства и костюмы Вячеслава Зайцева в Санкт-Петербурге, карта плана нападения Германии на СССР в Калужской области. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в январе за пределами Москвы.

© Пресс-служба музея Фаберже

Дарья Едалова, «Это по любви»

«Русская традиция»

Где: Русский музей (Санкт-Петербург).

Когда: до 9 марта.

От редчайших образцов крестецкой строчки до картин Бориса Кустодиева и костюмов Вячеслава Зайцева. На примере этих экспонатов в корпусе Бенуа петербургского Русского музея раскрываются темы семьи и национальных праздников. На выставке «Русская традиция» собрали более 650 работ: шедевры живописи, уникальные костюмы и изысканное кружево.

© Пресс-служба Русского музея

Андрей Рябушкин, Семья купца в ХVII веке

Посетителей ждут живописные полотна Алексея Венецианова, Константина и Владимира Маковских, Филиппа Малявина, Андрея Рябушкина и других выдающихся художников. Особое место в экспозиции занимают предметы материальной культуры. Знаменитая кустодиевская «Купчиха за чаем» висит рядом с витриной, в которой представлен исторический столовый фарфор. Неподалёку можно увидеть ярко раскрашенный макет Троице-Сергиевой лавры, который использовался как набор архитектурных игрушек: из них в начале ХХ века предлагалось собрать целостный ансамбль. Финальным аккордом выставки стали наряды модельера Вячеслава Зайцева, вдохновлённые народными традициями.

«Открытый мир. Современное искусство Ростовской области»

Где: Музей Фаберже (Санкт-Петербург).

Когда: до 12 апреля.

Музей Фаберже продолжает знакомить посетителей с искусством российских регионов в рамках проекта «Открытый мир», подготовленного совместно с фондом «Связь времён». В музее уже прошли выставки, посвящённые Уралу, Пермской и Нижегородской областям, теперь настала очередь Ростова и его окрестностей.

© Пресс-служба Музея Фаберже

Юрий Бессмертный, «Вторник» из серии «Неделя слов»

Для выставки кураторы отобрали около 180 произведений художников разных поколений, выросших на Донской земле, а затем снискавших славу в Москве или Петербурге. В экспозиции хрестоматийные пейзажи Николая Дубовского и красочные символистские полотна Мартироса Сарьяна соседствуют с работами авторов, уже ставших классиками современного искусства, вроде Валерия Кошлякова и Сергея Шеховцова. Разные стили, темы и художественные языки вплетаются в единую ткань выставки.

«Русский символизм: от Врубеля до Ларионова»

Где: НГХМ (Нижний Новгород).

Когда: до 29 марта.

Нижегородский художественный музей показывает шедевры русского символизма, полученные в дар от коллекционера Валерия Дудакова. Соответствующее соглашение с правительством Нижегородской области было подписано ещё в прошлом году. Согласно этим документам костяк дара составили четыре десятка работ. В будущем они должны заложить основу для создания нижегородского Музея русского символизма.

© Пресс-служба Нижегородского художественного музея

Переданные в дар работы — произведения Михаила Врубеля, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и других художников — выдающиеся образцы русского искусства рубежа ХIХ и ХХ веков. Среди них преобладают работы членов объединения «Голубая роза» и их современников. На открытии выставки дар Валерия Дудакова дополнился ещё одной картиной, «Портретом Василия Милиоти» кисти Петра Кончаловского. Остальные работы, переданные коллекционером музею, вскоре войдут в состав постоянной экспозиции.

«Вечное барокко»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Нижний Новгород).

Когда: до 29 марта.

Нижегородский Арсенал сравнивает искусство старых мастеров с работами современных художников. Проект «Вечное барокко» разными способами пытается достучаться до зрителя, апеллируя сразу ко всем пяти чувствам: зрению, вкусу, слуху, осязанию и обонянию. На старинных гравюрах их аллегорические изображения служат назидательным целям. Этот приём по-своему переосмысляют и современные авторы, такие как Алина Глазун, Олег Доу, Нестор Энгельке, Устина Яковлева и другие. Их работы в экспозиции соседствуют с наследием великих мастеров прошлого, включая Рембрандта и Антониса ван Дейка.

© Алексей Шевцов

Стиль барокко, появившийся в Италии в конце XVI века, отличается экспрессивной выразительностью и пышными деталями. По замыслу куратора Дарьи Колпашниковой выставка в Арсенале должна познакомить зрителя с этим феноменом не в сухом формате академического рассказа, а благодаря зрелищному погружению в саму атмосферу эпохи.

«Легенды камня»

Где: Музей ИЗО (Екатеринбург).

Когда: до 19 апреля.

Екатеринбургский Музей ИЗО подготовил выставку, приуроченную к двум юбилейным датам в истории камнерезного искусства. Одна из них — 300 лет со дня появления первой мастерской по созданию декоративных предметов из цветного камня на Урале. Вторая — 15-летний юбилей собрания Фонда семьи Шмотьевых, самой крупной коллекции произведений современных уральских художников-камнерезов. Из неё происходят около 60 работ, представленных на выставке.

© Пресс-служба Музея ИЗО

Иван Голубев, «Букет сирени»

Посетители увидят работы в технике объёмной мозаики и скульптуры из цельных кусков камня, среди которых преобладают образы из русских сказок, произведений литературы или сюжетов отечественной истории, будь то былинный богатырь Святогор или покоритель Сибири Ермак. В каждой работе изобретательно обыгрываются разные особенности конкретной каменной породы.

«Начальник Генерального штаба»

Где: Музей Жукова.

Когда: до 28 февраля.

В калужском филиале Музея Победы открылась выставка, приуроченная к 85-летию со дня назначения Георгия Жукова на пост начальника Генерального штаба Красной армии. Экспозиция, собранная из материалов музейных фондов, показывает роль Жукова в подготовке к участию в Великой Отечественной войне. Посетители увидят около 30 редких экспонатов: личные вещи, оружие, документы, фотографии, плакаты и печатные издания, включая книги из личной библиотеки маршала с его автографом или копию карты плана нападения Германии на СССР.

© Пресс-служба Музея Жукова

Русские игрушки и шедевры Саврасова: пять интересных выставок января в Москве