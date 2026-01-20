Врубель и костюмы Вячеслава Зайцева: какие выставки смотреть не в Москве

Обзор интересных выставок в регионах России, которые проходят в январе: даты и тематика
Символисты и барокко в Нижнем Новгороде, шедевры камнерезного искусства и костюмы Вячеслава Зайцева в Санкт-Петербурге, карта плана нападения Германии на СССР в Калужской области. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в январе за пределами Москвы.
Дарья Едалова, «Это по любви»
«Русская традиция»
Где: Русский музей (Санкт-Петербург).
Когда: до 9 марта.
От редчайших образцов крестецкой строчки до картин Бориса Кустодиева и костюмов Вячеслава Зайцева. На примере этих экспонатов в корпусе Бенуа петербургского Русского музея раскрываются темы семьи и национальных праздников. На выставке «Русская традиция» собрали более 650 работ: шедевры живописи, уникальные костюмы и изысканное кружево.
Андрей Рябушкин, Семья купца в ХVII веке
Посетителей ждут живописные полотна Алексея Венецианова, Константина и Владимира Маковских, Филиппа Малявина, Андрея Рябушкина и других выдающихся художников. Особое место в экспозиции занимают предметы материальной культуры. Знаменитая кустодиевская «Купчиха за чаем» висит рядом с витриной, в которой представлен исторический столовый фарфор. Неподалёку можно увидеть ярко раскрашенный макет Троице-Сергиевой лавры, который использовался как набор архитектурных игрушек: из них в начале ХХ века предлагалось собрать целостный ансамбль. Финальным аккордом выставки стали наряды модельера Вячеслава Зайцева, вдохновлённые народными традициями.
«Открытый мир. Современное искусство Ростовской области»
Где: Музей Фаберже (Санкт-Петербург).
Когда: до 12 апреля.
Музей Фаберже продолжает знакомить посетителей с искусством российских регионов в рамках проекта «Открытый мир», подготовленного совместно с фондом «Связь времён». В музее уже прошли выставки, посвящённые Уралу, Пермской и Нижегородской областям, теперь настала очередь Ростова и его окрестностей.
Юрий Бессмертный, «Вторник» из серии «Неделя слов»
Для выставки кураторы отобрали около 180 произведений художников разных поколений, выросших на Донской земле, а затем снискавших славу в Москве или Петербурге. В экспозиции хрестоматийные пейзажи Николая Дубовского и красочные символистские полотна Мартироса Сарьяна соседствуют с работами авторов, уже ставших классиками современного искусства, вроде Валерия Кошлякова и Сергея Шеховцова. Разные стили, темы и художественные языки вплетаются в единую ткань выставки.
«Русский символизм: от Врубеля до Ларионова»
Где: НГХМ (Нижний Новгород).
Когда: до 29 марта.
Нижегородский художественный музей показывает шедевры русского символизма, полученные в дар от коллекционера Валерия Дудакова. Соответствующее соглашение с правительством Нижегородской области было подписано ещё в прошлом году. Согласно этим документам костяк дара составили четыре десятка работ. В будущем они должны заложить основу для создания нижегородского Музея русского символизма.
Переданные в дар работы — произведения Михаила Врубеля, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова и других художников — выдающиеся образцы русского искусства рубежа ХIХ и ХХ веков. Среди них преобладают работы членов объединения «Голубая роза» и их современников. На открытии выставки дар Валерия Дудакова дополнился ещё одной картиной, «Портретом Василия Милиоти» кисти Петра Кончаловского. Остальные работы, переданные коллекционером музею, вскоре войдут в состав постоянной экспозиции.
«Вечное барокко»
Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Нижний Новгород).
Когда: до 29 марта.
Нижегородский Арсенал сравнивает искусство старых мастеров с работами современных художников. Проект «Вечное барокко» разными способами пытается достучаться до зрителя, апеллируя сразу ко всем пяти чувствам: зрению, вкусу, слуху, осязанию и обонянию. На старинных гравюрах их аллегорические изображения служат назидательным целям. Этот приём по-своему переосмысляют и современные авторы, такие как Алина Глазун, Олег Доу, Нестор Энгельке, Устина Яковлева и другие. Их работы в экспозиции соседствуют с наследием великих мастеров прошлого, включая Рембрандта и Антониса ван Дейка.
Стиль барокко, появившийся в Италии в конце XVI века, отличается экспрессивной выразительностью и пышными деталями. По замыслу куратора Дарьи Колпашниковой выставка в Арсенале должна познакомить зрителя с этим феноменом не в сухом формате академического рассказа, а благодаря зрелищному погружению в саму атмосферу эпохи.
«Легенды камня»
Где: Музей ИЗО (Екатеринбург).
Когда: до 19 апреля.
Екатеринбургский Музей ИЗО подготовил выставку, приуроченную к двум юбилейным датам в истории камнерезного искусства. Одна из них — 300 лет со дня появления первой мастерской по созданию декоративных предметов из цветного камня на Урале. Вторая — 15-летний юбилей собрания Фонда семьи Шмотьевых, самой крупной коллекции произведений современных уральских художников-камнерезов. Из неё происходят около 60 работ, представленных на выставке.
Иван Голубев, «Букет сирени»
Посетители увидят работы в технике объёмной мозаики и скульптуры из цельных кусков камня, среди которых преобладают образы из русских сказок, произведений литературы или сюжетов отечественной истории, будь то былинный богатырь Святогор или покоритель Сибири Ермак. В каждой работе изобретательно обыгрываются разные особенности конкретной каменной породы.
«Начальник Генерального штаба»
Где: Музей Жукова.
Когда: до 28 февраля.
В калужском филиале Музея Победы открылась выставка, приуроченная к 85-летию со дня назначения Георгия Жукова на пост начальника Генерального штаба Красной армии. Экспозиция, собранная из материалов музейных фондов, показывает роль Жукова в подготовке к участию в Великой Отечественной войне. Посетители увидят около 30 редких экспонатов: личные вещи, оружие, документы, фотографии, плакаты и печатные издания, включая книги из личной библиотеки маршала с его автографом или копию карты плана нападения Германии на СССР.
