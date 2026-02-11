Мифы о загранице и выставка про холод: какие музеи и галереи посетить в феврале

В Музее Москвы будут отмечать китайский Новый год, на Масловке изучают заграничные поездки советских художников, а Музей русского импрессионизма приглашает на арт-маскарад. Автор «Рамблера» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в феврале.

© Евгения Баранова

«Заграница — это миф?!»

Где: Музейный центр «Масловка. Городок художников».

Когда: до 17 мая.

Как советские художники, впервые попавшие в Париж или Нью-Йорк, видели эти страны? По словам основателя Музейного центра «Масловка. Городок художников» Василия Демина, для них такие поездки были сравнимы с полётом на Луну. Доказательством тому служат более 100 работ, собранных на новой выставке.

Первый круиз «Вокруг Европы» с представителями советской интеллигенции на борту теплохода «Победа» произошёл в 1956 году. С тех пор художники, которые считались привилегированными членами общества и неплохо зарабатывали, часто выезжали за рубеж. На родину они возвращались с готовыми картинами, карандашными набросками и, разумеется, сувенирами.

На выставке виды Венеции, Парижа, Нью-Йорка и других городов соседствуют с оригинальными памятными вещами. Одни привозили с собой духи и одежду, другие — экзотические диковинки вроде африканских масок и причудливых раковин, которые впоследствии увековечивали на своих картинах. Посетителей выставки ждут работы Юрия Пименова, Гелия Коржева, Дмитрия Жилинского и других художников. А также уникальные книжные издания, фотографии и кинохроника, рассказывающие об их зарубежных поездках.

«Под маской»

© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Где: Музей русского импрессионизма.

Когда: с 13 февраля до 24 мая.

Масштабная выставка «Под маской» вскоре развернётся в пространстве Музея русского импрессионизма. Она объединит почти полторы сотни работ из 67 музейных и частных собраний, включая живопись и графику, а также произведения декоративно-прикладного искусства: статуэтки, куклы, веера, маски с кружевом, кокошники и многое другое. Все вместе они создадут яркую и красочную панораму карнавалов и маскарадов XIX и XX веков.

Интерес к массовым праздникам с переодеваниями объединяет самые разные поколения и слои русского общества от членов императорской семьи Романовых до жителей советских квартир. О том, какие образы пользовались популярностью у участников придворных балов и домашних костюмированных праздников, расскажут произведения Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Сергея Виноградова, Абрама Архипова и других художников.

Выставка охватит столетнюю историю с 1830‑х до 1930‑х годов. Экспозицию будет открывать раздел с пушкинским названием «Ветошь маскарада». Её дополнят выведенные на экран архивные фотоснимки участников праздничных вечеров прошлых столетий. Атмосферу волшебного зазеркалья обещают создать при помощи театрального антуража, а на стенах музея будут мелькать тени изящных дам и кавалеров.

«Праздник Весны. Новый год в старом Пекине»

© Пресс-служба Музея Москвы

Где: Музей Москвы.

Когда: с 17 февраля до 31 мая.

Музей Москвы готовит совместный проект со Столичным музеем Китая, который будет посвящён традициям празднования Нового года в старом Пекине. Открытие выставки намечено на первый день нового года по китайскому лунно-солнечному календарю.

В России китайский Новый год часто ошибочно принимают за аналог нашего собственного зимнего праздника. Организаторы новой выставки настаивают: если уж и с чем-то его и сравнивать, то лучше с Масленицей. По сути он связан с весенним пробуждением природы и началом нового сельскохозяйственного цикла. Кроме того, традиции празднования китайского Нового года могут сильно отличаться в зависимости от конкретного региона. Об этих и других особенностях и будет рассказывать готовящаяся выставка.

Экспозиция будет трёхчастная: «Подготовка», «Встреча» и «Празднование». Раскрывать специфику этих этапов планируют на примере произведений искусства разных эпох, начиная с терракотовых статуэток империи Тан и заканчивая работами современных мастеров. Они помогут посетителям выставки узнать, как появились символы 12 зодиакальных животных и с каких блюд в Пекине принято начинать новогоднее веселье.

«Король шутов и дураков»

© Пресс-служба Центра Вознесенского

Где: Центр Вознесенского.

Когда: с 18 февраля до 17 мая.

Полное название новой экспозиции в Центре Вознесенского звучит так: «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Этот громоздкий заголовок подражает нравоучительным романам прошлых веков, при этом сам проект обещает не скатываться в сухое академическое исследование. По словам кураторов, его формат будет чем-то средним между мистификацией, детективом и аттракционом.

Центральная фигура выставки — Тиль Уленшпигель, которого принято считать главным шутом Европы, известным массовой аудитории в первую очередь по роману бельгийского писателя Шарля де Костера. В рамках выставки Тиль будет выступать скорее как собирательный образ, ставший прародителем всей смеховой культуры от скоморохов и уличных балаганов до современной сатиры и стендапа. На выставке гравюры старых мастеров будут соседствовать с иллюстрациями советских художников к изданиям де Костера и произведениями современного искусства.

«Формулы вечности»

© Пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2»

Где: Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: с 26 февраля по 19 июля.

Работы Рембрандта, Бориса Кустодиева, Константина Коровина и современных художников обещают собрать в Доме культуры «ГЭС-2» на выставке, посвящённой теме холода. Рассматриваться она будет как универсальный феномен. «Холод, часто кажущийся людям чем-то враждебным, иногда может оказаться залогом их внимания и чувствительности к вещам и событиям, которые иначе остались бы просто незаметны», — пишут организаторы в пресс-анонсе. Раскрывать многогранную природу холода обещают сквозь призму науки, искусства и философии.

«Великолепие русского костюма»

© Пресс-служба Музея-заповедника «Царицыно»

Где: Музей-заповедник «Царицыно» (Хлебный дом).

Когда: до 7 июня.

В Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» на ближайшие несколько месяцев воссоединяться уникальные образцы «русской старины». Все они происходят из коллекции Натальи Шабельской (1841–1904) . После смерти владелицы, на заре ХХ века, собранные ей вещи судьба разбросала по всему миру. Для выставки в «Царицыно» экспонаты отбирались из 19 российских музеев и частных собраний.

Наталья Шабельская в первую очередь уделяла внимание вещам допетровской Руси, которые одновременно демонстрируют как общие закономерности народной традиции, так и весь спектр её разнообразия. Посетителей ждут мастерски выполненные предметы быта, в первую очередь — текстиль. В коллекции нашлось место женским костюмам разнообразных русских губерний, кружевам, церковному шитью и многому другому. Экспозиция поделена на несколько тематических разделов. Знакомство с коллекцией начнётся с её «Сокровищницы», а продолжится «Линией судьбы» Натальи Шабельской и историей вещей, которые она коллекционировала.

