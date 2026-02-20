Гид по главным выставкам февраля: что посмотреть за пределами Москвы

В Суздале выстраивают диалог между современным искусством России и Индии, в Петербурге показывают картину «Против атомной смерти» и другие работы Ганса Грундига, а в Серпухове пытаются выразить русскую душу через свет, цвет и эмоцию. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в феврале за пределами Москвы.

© Пресс-служба НГХМ

Выставка «Герои и будни»

«Ганс Грундиг. К 125-летию художника»

Где: Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Когда: с 21 февраля до 20 апреля.

В одном из залов Главного штаба петербургского Эрмитажа в ближайшие два месяца вспоминают немецкого художника Ганса Грундига (1901–1958) по случаю 125-летия со дня его рождения. Его собственные произведения дополнены работами его жены, Леи Грундиг. В годы Второй мировой войны чету надолго разлучили трагические события. Ганс был арестован и заключён в концентрационный лагерь, а Лея смогла избежать преследований благодаря переезду в Палестину. Они воссоединились лишь в 1959 году.

© Пресс-служба Эрмитажа

Ганс Грундиг, «Против атомной смерти»

В экспозицию вошли произведения, пронизанные трагическим мироощущением людей, чью судьбу поломала, но не сломила Вторая мировая война. Творчество Ганса Грундига представлено живописными полотнами, книжными иллюстрациями, серией офортов и линогравюр. Многие из них широко экспонировались в СССР.

Работы жены художника на несколько десятилетий выпали из выставочного обихода после совместного проекта 1959 года, который был показан в Москве и Ленинграде. Посетители впервые за многие годы могут увидеть её акварели, портретные зарисовки и иллюстрации к сказкам Братьев Гримм. Центром выставки стала последняя картина Ганса Грундига «Против атомной смерти» 1958 года.

«Импрессионизм с русской душой»

Где: Серпуховский историко-художественный музей (галерея «Каретный сарай»).

Когда: до 16 августа.

В Серпухове в рамках выставки «Импрессионизм с русской душой» собрали 90 полотен более чем 50 русских художников, среди которых Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Константин Коровин, Давид Бурлюк и другие. Все они служат отражением того, как импрессионизм приживался и развивался в России на рубеже XIX–XX веков. Работы происходят из пяти музейных и трёх частных коллекций, многие из них демонстрируются широкой публике впервые.

© Пресс-служба Серпуховского историко-художественный музея

А.С. Степанов, «По первопутку»

Формально экспозиция поделена на три раздела: «Город», «Усадьба» и «Сельская жизнь». Такой подход позволяет зрителям лучше понять, как темп и образ жизни прошлых эпох влияли на искусство. Кроме того, выставка построена как своеобразное путешествие по временам года: от весеннего обновления до умиротворённой зимней созерцательности. Проект также дополнен мультимедийными и интерактивными элементами и ольфакторными «портретами» отдельных работ, раскрывающими их сюжет и настроение.

«Чистая вода, каменистое дно»

Где: МИРА Центр (Суздаль).

Когда: до 27 апреля.

Творческий диалог между русским и индийским современным искусством выстраивается на новой выставке в суздальском МИРА Центре. Проект с поэтическим названием «Чистая вода, каменистое дно» стал результатом сотрудничества с MYTH Gallery (Санкт-Петербург) и Threshold Art Gallery (Нью-Дели). По своей стилистике и внешнему виду работы Ульяны Подкорытовой и Нехи Лавингиа разительно отличаются. Объединяет их медитативный подход художниц к их созданию, а от зрителя требуется внимательное, вдумчивое восприятие.

© Пресс-служба МИРА Центр

Ульяна Подкорытова, «Ночница»

Акварели Нехи Лавингиа, как будто сотканные из тончайших линий, напоминают зарисовки учёного-биолога. Сама художница подчёркивает, что своими произведениями пытается вернуть зрителю радость созерцания мельчайших деталей в эпоху пресыщения яркими визуальными образами. Объекты и графика Ульяны Подкорытовой обращаются к теме коллективной памяти. Специально для проекта во время творческой резиденции в Кидекше она создала глиняную скульптуру, вдохновлённую звериными барельефами.

«Герои и будни»

Где: НГХМ, Пакгаузы (Нижний Новгород).

Когда: до 29 марта.

Шедевры советской живописи и декоративно-прикладного искусства, воспевающие человека труда, показывают в нижегородском выставочном Пакгаузе. В экспозицию вошло более 100 работ из собственной коллекции местного художественного музея, многие из которых крайне редко покидают запасники. Посетителей ждут работы как широко известных мастеров, таких как Пётр Кончаловский, Вера Мухина и Юрий Пименов, так и работы нижегородских художников.

© Пресс-служба НГХМ

Выставка «Герои и будни» преимущественно посвящена истории города Горький (имя выдающегося писателя Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год). Представленные работы, помимо прочего, рассказывают о строительстве автомобильного гиганта ГАЗ в 1930-е годы и о развитии Сормовского завода. О том, как проходила работа на этих и других предприятиях, например, повествуют картины Лазаря Ханыгина.

Экспозицию дополняют образы рабочих, врачей, учёных и простых горьковчан, например яркий «Портрет тракториста Николая Ларина» кисти Виктора Малиновского. На выставке собрано много монументальных полотен, включая картину Алексея Варламова «По Волге широкой» и уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной.

Полный гид по выставкам, которые покажут в Москве в феврале: расписание и описание экспозиций