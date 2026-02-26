«Манюня» на сцене и выставка о «Современнике»: куда сходить 28 февраля — 1 марта

Российская приключенческая драма про путешествие внука и деда в тайгу «Мой дед», спектакль «Манюня» во Дворце на Яузе и выставка к юбилею театра «Современник» в Музее современной истории России. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Что посмотреть

Драма «Мой дед»

В российский прокат выходит приключенческая драма «Мой дед». По сюжету потерявший родителей 12-летний мальчик Ваня, страдающий агорафобией, то есть боязнью открытых пространств, приезжает в глухую тайгу к деду-леснику. Строгий, но очень любящий внука мужчина старается помочь Ване.

Однажды дед и мальчик видят, как в тайгу упал метеорит, и отправляются искать его. Но тайга коварна и готовит им множество испытаний, справиться с которыми можно, лишь преодолев собственный страх.

В фильме режиссёра Святослава Власова снялись Владимир Гостюхин, Ирина Пегова, Константин Чепурин, Артём Ткаченко и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Спектакль «Манюня» во Дворце на Яузе

28 февраля и 1 марта во Дворце на Яузе покажут спектакль для всей семьи «Манюня» по мотивам популярной повести Наринэ Абгарян и одноимённого сериала, снятого по этой книге. На сцене зрители увидят захватывающие приключения озорной Манюни и её подруг — Наринэ и Каринэ: героини будут попадать в разные истории, сражаться с выдуманными чудовищами, получать выговоры от строгой Ба, много шутить и веселиться.

Спектакль оценят поклонники сериала, ведь роли взрослых персонажей исполнят те же актёры. В роли Ба выступит Джульетта Степанян, папы Манюни Миши — Арман Навасардян, а мамы Наринэ и Каринэ Нади — Мариам Мано. Режиссёр постановки — Арина Мороз.

Начало показов в 15:00 и 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Лавр» в Театре на Малой Ордынке

28 февраля в 18:00 и 1 марта в 19:00 в Театре на Малой Ордынке покажут спектакль «Лавр» по одноимённому роману Евгения Водолазкина. В 2017 году книга вошла в десятку лучших произведений о Боге по версии британского издания The Guardian.

Режиссёр Эдуард Бояков перенёс на сцену все страдания главного героя. В центре сюжета — судьба человека, который пытается искупить трагическую ошибку юности. Потеряв возлюбленную, талантливый врач отправляется в долгий путь: он становится юродивым, а затем отшельником, чтобы через страдания и служение людям обрести прощение.

История разворачивается в средневековой Руси, но действие свободно перемещается во времени и пространстве — из прошлого в настоящее, от Пскова до берегов Средиземноморья.

В спектакле используются мультимедийные технологии, актёры выступают в необычных костюмах, а музыка варьируется от фолка и этнических ритмов до электроники и акустики. В постановке задействованы Дмитрий Певцов, Валерий Николаев, Валентин Клементьев, Леонид Якубович.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Москва без окраин» в Музее Москвы

В Музее Москвы открылась новая выставка из цикла проекта «Москва без окраин». Она посвящена Гагаринскому району столицы: его научным и техническим предприятиям, населению и знаковым событиям.

Для подготовки выставки местные жители — учёные, инженеры, сотрудники ИТ-компаний, а также предприятия поделились семейными реликвиями и архивными материалами. Среди экспонатов — макет космического телескопа, 3D-модели знаковых зданий, например Дворца пионеров, здания Президиума РАН или Большого московского цирка на Проспекте Вернадского. Также посетители смогут увидеть аркадный игровой автомат 1990-х годов из Дворца пионеров и даже поиграть на нём.

Выставка продлится до 31 мая.

Выставка «”Современник”. Вместе со страной» в Музее современной истории России

28 февраля в Музее современной истории России (МСИР) открывается выставка «”Современник”. Вместе со страной». Она посвящена 70-летию одного из самых известных театров страны — «Современнику». 15 апреля 1956 года студия молодых актёров, позже ставшая «Современником», представила на сцене свой первый спектакль — постановку пьесы Виктора Розова «Вечно живые».

Выставка, куратором которой выступил актёр и художественный руководитель «Современника» Владимир Машков, объединила более 150 экспонатов. Здесь представлены редкие фото, афиши спектаклей, живопись, графика, скульптурные композиции и личные вещи легенд театра. В их числе — записная книжка Станиславского и текст выступления к открытию театрального сезона 1958 года, написанный одним из основателей «Современника» Олегом Ефремовым.

На выставке также применяются мультимедийные технологии. Центральная инсталляция с искусственным интеллектом проецирует на макет театра фрагменты спектаклей. Отдельные зоны воссоздают атмосферу 1950-х годов: светозвуковой «Кабинет Станиславского» погружает в репетицию постановки «Тартюф», а специальная видеопроекция показывает послевоенную Москву и её жителей.

Выставка продлится до 14 июня.

Что послушать

Концерт Вадима Самойлова в VK Stadium

28 февраля на сцене VK Stadium основатель и один из лидеров легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступит на сцене VK Stadium с масштабной программой.

Группа была создана в 1988 году братьями Вадимом и Глебом Самойловыми. На её счету более 10 студийных альбомов и свыше 150 композиций. Хотя в 2010 году коллектив распался и братья начали сольные карьеры, хиты «Агаты Кристи» до сих пор на слуху. Эти песни звучат по радио и входят в саундтреки к фильмам.

Вадим Самойлов в сопровождении симфонического оркестра исполнит самые яркие композиции группы. Среди них — «Сказочная тайга», «Чёрная луна», «Ковёр-вертолёт», «В интересах революции» и другие. Шоу будут сопровождать яркие световые эффекты и видеоряд.

Начало концерта в 20:00. Приобрести билеты можно на сайте.

Концерт «Три струны. Галич, Окуджава, Высоцкий» в Музыкальной квартире на Тверской

1 марта в Музыкальной квартире на Тверской состоится концерт авторской песни, посвящённый легендарным советским бардам Александру Галичу, Булату Окуджаве и Владимиру Высоцкому. Их композиции и стихи прозвучат в исполнении актёра Ивана Щеглова.

Главной отличительной особенностью вечера станет то, что авторские песни, исполнявшиеся обычно только под гитару, будут звучать в сопровождении фортепиано. Специально для концерта фортепианные аранжировки выполнил композитор и пианист, артист Мастерской инструменталистов «Москонцерта» Александр Блок. Зрители услышат песни «Петербуржский романс», «Тонечка», «Мы за ценой не постоим», «Он не вернулся из боя», «Кони привередливые», «Скалолазка» и другие.

Начало концерта в 17:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Пешеходная экскурсия «Что спрятано на улице Тверской?»

28 февраля состоится пешеходная экскурсия «Что спрятано на улице Тверской?», посвящённая одной из самых известных столичных улиц.

Путешествие начнётся у памятника Александру Пушкину. По ходу маршрута участники пройдут по самой Тверской, а также прилегающим к ней улицам и переулкам. Экскурсантам расскажут, как и зачем в XX веке решили «перекроить» Москву, какие здания снесли, а какие удалось спасти.

Также участники увидят места, которые описал в своём «Театральном романе» Михаил Булгаков, и узнают, как жизнь писателя связана с театральной Москвой. Одной из самых интересных точек маршрута станет знаменитый дом артистов МХАТ, построенный по личному распоряжению Сталина. Экскурсантам расскажут, какую тайну хранит это огромное здание, диссонирующее с окружающей застройкой.

Завершится путешествие на Театральной площади у Большого театра: здесь гости узнают, как складывалась история одного из главных архитектурных ансамблей столицы.

Приобрести билет и записаться на экскурсию можно на сайте «Гуляем по Москве».

Китайский Новый год в кинопарке «Москино»

28 февраля и 1 марта в кинопарке «Москино» отметят китайский Новый год. Для гостей организаторы подготовили много интересного — от зажигательных танцев до интеллектуальных игр и мастер-классов.

Оба дня на Ярмарочной площади будут проходить уроки традиционного танца с зонтиками «Санву». В павильоне «Анимация» можно будет расписать бумажные фонарики и освоить азы каллиграфии на рисовой бумаге. Рядом, в стеклянном павильоне у локации «Центр Москвы», научат создавать веера из палочек и лент, а также украшать подарочные конверты поталью и резными печатями.

На площадке «Дом Деда Мороза» любой желающий сможет попробовать себя в роли актёра или оператора и снять собственный фильм. В зоне «Натурный хромакей» пройдут занятия по созданию раскадровки в китайской стилистике. Кульминацией праздника станет квест по мотивам древних легенд: участникам предстоит объединиться, чтобы выполнить задания и победить дракона.

Чтобы попасть на праздник, необходимо приобрести билет в кинопарк. Сделать это можно на официальном сайте.

