«Под маской»: зачем идти на выставку о маскарадах в Музее русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма до 24 мая проходит выставка «Под маской». Собранные экспонаты создают красочную панораму карнавалов и маскарадов в России XIX–XX веков. «Рамблер» рассказывает про самые яркие из них.

До лета Музей русского импрессионизма предлагает своим гостям приходить на новую выставку в карнавальных масках. Так посетители смогут почувствовать себя своими среди вереницы образов, кружащихся в вихре маскарада.

На стенах — полотна Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Абрама Архипова и других классиков. В витринах — специальные веера, куклы, фарфоровые статуэтки. Всего — почти полторы сотни работ из 67 музейных и частных собраний. Все эти произведения повествуют о традиции массовых, семейных и даже императорских праздников с переодеваниями.

Маскарады в эпоху Николая I

Рассказ об истории маскарадов начинается с эпохи императора Николая I. Одна из первых работ, которую видят посетители, — его портрет в рыцарских доспехах кисти неизвестного художника.

Куратор проекта Ольга Юркина на открытии выставки рассказывала, что носить такие доспехи часто было очень неудобно, так как для маскарадов обычно использовалась чужая амуниция, изготовленная «на заказ» под конкретного человека. Поэтому на праздниках нередко случались казусы вроде поскрипывающих лат или не поднимающегося забрала.

Но даже эти сложности не останавливали Николая I, который был большим любителем маскарадов и эффектных костюмов, что несколько контрастирует с привычным зрителю образом императора как солдафона и человека жестокого. Самодержец вполне мог щеголять в казачьем мундире или одеянии китайского мандарина.

Неподалёку висит «Автопортрет в маскарадном костюме» кисти Александра Муравьёва, сына одного из декабристов, восстание которых тот же Николай I подавил железной рукой. Профессиональным художником Муравьёв не был. Он работал мировым судьёй, а рисовал скорее для души. На картине он изображён в стилизованном костюме эпохи барокко.

От шкиперского платья до костюма телеграфного столба

Стоит отметить, что историки до сих пор спорят, когда именно в России появились маскарады. Одни видят в качестве их предшественников народные гулянья с переодеваниями, которые существовали ещё при Иване Грозном.

Другие настаивают, что в более привычном нам виде маскарады возникли благодаря Петру I, подсмотревшему эту традицию во время своего Великого посольства. Одной из первых русских вариаций этого празднества стал устроенный в марте 1714 года маскарад в доме Александра Меншикова, куда Пётр I пришёл в своём излюбленном «шкиперском платье».

Впоследствии маскарадные нормы в России неоднократно менялись: в какой-то момент в моду вошёл ориентализм, то есть акцент на всё восточное, а потом верх взял русский стиль. Под конец XIX века появляются новые сюжеты, отражающие прогресс эпохи: люди могли наряжаться как паровые машины или даже телеграфный столб. Последний вариант, что любопытно, был женским костюмом, который описывается так: «короткое платье из синего и красного атласа, отделанное полосами из серебряной ткани и золотыми проводами».

Кокошник великой княгини и кукла Александра Блока

Императорскую тему на выставке продолжает кокошник великой княгини Ксении Александровны, старшей дочери Александра III, с бала 1903 года. Этот экспонат позволяет проследить, как в маскарадной традиции развивался русский мотив. Всё тот же Николай I строго следил, чтобы женские головные уборы на стилизованных балах полностью соответствовали предписаниям, и очень сердился, когда эти правила нарушались.

По поводу своего кокошника княгиня Ксения писала в дневнике: «Всё утро налаживала бриллианты на борту и кокошнике, так адски надоело, что мочи нет! Чувствую себя как разбитая лошадь — отвратительно».

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова на открытии выставки отмечала, что особенностью экспозиции стало большое число произведений декоративно-прикладного искусства. Это и веер-маска с прорезями для глаз 1900-х годов, и фарфоровая статуэтка «Дама с маской», выполненная по модели художника Константина Сомова, и кукла Пьеро, сначала подаренная Александру Блоку, а потом передаренная им близкой знакомой, переводчице Надежде Коган-Нолле.

Маскарадная экзотика

Центральный зал экспозиции, задрапированный красной тканью, посвящён преимущественно экзотике. Как и в случае с ориентальной темой, подсмотренные детали других культур нередко становились основой для маскарадных костюмов. Тут, например, можно увидеть картину «Статуя Вишну в храме Индры в Эллоре» кисти главного русского ориенталиста Василия Верещагина, которую музею на время одолжила Третьяковская галерея. По Индии художник путешествовал с 1874 по 1876 год вместе с женой, собрав обширную этнографическую коллекцию, меняя местные вещицы на предметы в русском стиле.

Совсем иная судьба у висящего неподалёку «Натюрморта с фигурой буддийского божества» Федота Сычкова. Художник — уроженец Пензенской губернии. Он чаще всего рисовал жизнь крестьян, а с диковинной скульптурой столкнулся благодаря своему учителю, который привёз её из Европы.

Есть на выставке и ряд совсем необычных экспонатов. Например, картина Александра Риццони «Голова кардинала» 1894 года. Как объясняется в каталоге, в Российской империи появляться на маскарадах в облачениях православных священников было запрещено, а красные одежды римских кардиналов или рясы францисканских монахов встречались часто.

Ещё один раритет — «Маска света» Павла Челищева, который в 1920-е годы эмигрировал сначала в Европу, а затем в США, поэтому в российских музеях его работ крайне мало. Представленное на выставке сюрреалистическое полотно он написал в 1934 году.

Кроме того, посетители выставки столкнутся с образами Татьяны и Онегина, скоморохами и петрушками, «турками» и «арапами» и многими другими. В целом экспозиция, разместившаяся на минус первом этаже музея, охватывает столетнюю историю с 1830‑х до 1930‑х годов. В оформлении выставки использованы тканевые занавесы и зеркала, усиливающие праздничную атмосферу, в то время как на стенах мелькают тени дам и кавалеров: их силуэты — результат сотрудничества музея с Театром на Таганке.

