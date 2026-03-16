Формула любви и волжские пейзажи: какие выставки смотреть не в Москве

Искусство про любовь в Суздале, пейзажи в Самаре, современное искусство в Красноярске, абстракция в Екатеринбурге, советский медиаарт в Нижнем Новгороде и туркестанский авангард в Казани. «Рамблер» рассказывает, какие выставки стоит посетить в марте за пределами Москвы.

«Два авангарда» и «Над авангардом»

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Когда: до 17 мая.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств одновременно открыты две выставки, подготовленные совместно с московским коллекционером Антоном Козловым. Первая из них с заголовком «Два авангарда» объединяет произведения пионеров абстрактного искусства 1910–1920-х из собрания музея с работами неофициальных советских художников 1950–1980-х из коллекции Антона Козлова. Например, на одной и той же стене висят работы Василия Кандинского и шестидесятников Элия Белютина и Бориса Турецкого. Среди других экспонатов — произведения Казимира Малевича, Ольги Розановой и Александра Родченко, а также Эдуарда Штейнберга, Юрия Злотникова, Франциско Инфанте и многих других.

Вторая выставка — это спецпроект «Над авангардом» с работами современных российских художников 2000–2020-х из коллекции Козлова. Все они в своём творчестве тоже обращаются к исследованию возможностей абстрактного искусства сегодня.

«Дальний план»

Где: Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск).

Когда: до 26 апреля.

Московская галерея pop/off/art и петербургская Anna Nova Gallery привезли в Красноярск персональную выставку современного художника Михаила Левиуса. Его работы — это чаще всего масштабные многофигурные композиции, как будто сотканные из, казалось бы, несопоставимых фрагментов реальности. Типичная американская застройка может запросто соседствовать с чертами азиатских мегаполисов или сибирских промгородов. При этом сами работы напичканы образами из литературы, кинематографа, видеоигр, музыки, комиксов и других источников.

Такой причудливый микс приводит к разрушению идеи фиксированного смысла. «Левиус показывает, что реальность — это лишь игра в поиск ускользающих следов», — объясняет в пресс-релизе куратор проекта Алиса Николаева. Первая музейная выставка Левиуса объединила работы из государственных и частных собраний, а также произведения, созданные специально для Красноярска.

«Самое красивое место, где я когда-либо был»

Где: галерея «Виктория» (Самара).

Когда: до 17 мая.

Самарская галерея «Виктория», отмечающая своё 20-летие, этой весной заново открылась в обновлённом здании на набережной Волги после масштабного ремонта. Галерея, раньше занимавшая лишь часть пространства, получила в своё распоряжение три просторных выставочных зала. Их торжественно открыли проектом «Самое красивое место, где я когда-либо был» с работами мировых арт-звёзд — Андреаса Гурски, Питера Дойга, Такаси Мураками, Вольфганга Тильманса, Эрика Булатова и других художников.

Экспозиция знакомит посетителей с историей отечественного и мирового пейзажного искусства ХХ–XXI веков. Благодаря этому решению «Виктория» осмысляет собственную связь с Волгой и городом, для которого волжский пейзаж — часть идентичности.

«Свет и музыка»

Где: «ЦЕХ» (Нижний Новгород).

Когда: до 5 апреля.

В нижегородском пространстве «ЦЕХ» вспоминают о том, как в 1960–1980-х годах в СССР зарождалось медиаискусство. Идея синтеза света и музыки волновала творцов ещё в начале ХХ века: можно вспомнить хотя бы композитора Александра Скрябина или художника Михаила Матюшина. Но настоящий прорыв произошёл лишь ближе к концу столетия, когда в Казани возникло студенческое конструкторское бюро «Прометей». Его участники разрабатывали аппаратуру для киноконцертов, а также проводили фестивали медиаискусства.

На выставке можно увидеть объекты, приборы и видеоматериалы «Прометея», а также световые инструменты светохудожника Сергея Зорина. Выставка в «ЦЕХе» стала своего рода тизером к нижегородскому фестивалю мультимедийного искусства Intervals, который стартует в Нижнем Новгороде в конце апреля.

«ПроПорции любви»

Где: «Ларец» (Суздаль).

Когда: до 26 апреля.

В суздальском «Ларце» весну встречают выставкой про любовь. Для этого команда Творческого сообщества МИРА и куратор Дмитрий Лисицын собрали работы 12 современных художников разных поколений. Каждый из них, как настоящий алхимик, пытается создать художественную формулу любви и установить идеальные пропорции настоящего чувства. В пространстве выставки посетителям предстоит пройти весь путь от первой романтической искры до зарождения безусловной любви. Каждый из четырёх экспозиционных залов посвящён конкретному этапу её становления.

«Казань — Ташкент. Пересечения в искусстве ХХ века»

Где: Центр современной культуры «Смена» (Казань).

Когда: с 22 марта по 14 июня.

Как в прошлом столетии в СССР формировался образ нового Востока? Как на его восприятие сегодня влияет создававшееся тогда искусство? Что связывало Татарстан и Узбекистан, помимо языковой и культурной близости? На эти и другие вопросы постарается ответить новая выставка казанского Центра современного искусства «Смена», готовящаяся совместно с Фондом Марджани.

Рассказ о культурных взаимовлияниях будет вестись на примере конкретных героев и сюжетных линий. Посетители узнают о жизни и творчестве ведущих казанских художников, оказавшихся в Туркестане. В том числе и о самом ярком представителе «туркестанского авангарда» — Александре Волкове. Всего в экспозицию войдёт более 150 работ, большинство из которых будут впервые показаны в Казани.

