Ледяной трон и царь-холодильник: чем удивят на новой выставке в «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» до 19 июля проходит выставка «Формулы вечности». Среди экспонатов есть гравюра Рембрандта, инсталляция с лазерными лучами и ледяной трон. «Рамблер» выяснил, как эти и другие экспонаты позволяют лучше понять природу холода.

© Даниил Анненков

Выставка «Формулы вечности» открылась в Доме культуры «ГЭС-2» в последние дни зимы и продлится до середины лета. Она рассказывает о том, как тема холода раскрывается в архитектуре, изобразительном искусстве и науке. По замыслу кураторов экспонаты будут постепенно терять своё буквальное значение по мере того, как за окном будет теплеть. Одновременно с этим в одном из выставочных залов еле заметно будет таять самый зрелищный экспонат — ледяной трон.

Уже сейчас работы старых мастеров и современных художников скорее повод поговорить о том, что холод может восприниматься не только как что-то стерильное и устрашающее. С подбора других, более оптимистичных ассоциаций начинается медиация по выставке, которую лучше всего посещать именно в этом формате. Он подразумевает не передачу посетителю фиксированного набора знаний, а живой диалог.

© Даниил Анненков

«На первый взгляд, холод — это простой повседневный феномен и к тому же одна из наиболее ярких и стереотипных характеристик нашей страны, — объясняет в пресс-релизе к выставке её сокуратор Артём Тимонов. — Но более пристальное внимание к этому явлению открывает возможность философского размышления о горячем и холодном, малом и великом, мимолётном и вечном». Для размышлений об этом в «ГЭС-2» выделили три зала, в каждом из которых природа холода раскрывается по-разному.

Царь-холодильник и ледяной трон

Первый раздел выставки посвящён холодильнику, но не бытовому, а промышленному и вполне конкретному. Этот архитектурный гигант, расположенный на Открытом шоссе в Москве, до сих пор работает, но его сегодняшний облик далёк от первоначального замысла. Его проектированием в середине прошлого века занимался именитый архитектор Иван Жолтовский, взявший за основу венецианский Дворец дожей. Но когда дело дошло до стройки, в СССР началась инициированная Хрущёвым «борьба с излишествами», и проект пришлось кардинально менять.

© Даниил Анненков

Эскизы и наброски Жолтовского соседствуют на выставке с современными фотографиями Юрия Пальмина. Сделанные им снимки многократно увеличены и превращены в самостоятельные арт-объекты. Благодаря выбранным ракурсам и вниманию Пальмина к деталям зритель может попытаться представить себе, как мог выглядеть этот царь-холодильник, если бы идеи Жолтовского не были переиначены.

Из двух концов зала друг на друга смотрят два самых зрелищных экспоната. Один из них — это величественное кресло Жолтовского из резного дерева. По рассказам очевидцев, именно в нём престарелого мастера вносили в университетские аудитории, когда приходило время принимать экзамены у молодых архитекторов. По диагонали от кресла расположен объект, напоминающий трон Снежной королевы. Это арт-объект Дарьи Арбузовой, созданный из настоящего льда. Несмотря на то что он помещён в специальную морозильную камеру, по чуть оплывшим деталям можно видеть, как лёд постепенно тает.

© Даниил Анненков

«Генерал Мороз бреет Бонапарта», картины Коровина и Кустодиева

Второй раздел выставки называется «Зимний путь». Попадая в него, в первую очередь обращаешь внимание на белоснежные волнистые шторы, которые в прошлом веке можно было видеть в каждом втором концертном зале СССР. На фоне штор, как иней на зимнем окне, висят белые таблички с поэтическими строками. Это проект Андрея Черкасова, который взял за основу текст вокального цикла Франца Шуберта «Зимний путь». Работая с текстом, Черкасов использует метод «блэкаут-поэзии», вымарывая из оригинала целые фрагменты, оставляя на их месте пустоты, как после канцелярской замазки. Оставшиеся слова складываются во фразы, обретающие новый смысл, например: «Еле слышно колышется жизнь».

Главный герой шубертовского «Зимнего пути» — молодой странник, погружающийся в пучину одиночества. Ближе к концу пути он встречает старика-шарманщика. Этот образ можно встретить сразу в нескольких произведениях искусства, собранных в этом зале, будь то гравюра Рембрандта «Сидящий нищий с собакой» или на время позаимствованная из Третьяковки картина Владимира Боровиковского «Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня».

© Даниил Анненков

Благодаря своему размаху (три на два с половиной метра) среди экспонатов выделяется полотно Антона Рафаэля Менгса «Суд Париса». Из-за своей смерти художник не успел дописать картину до конца. Возможно, именно поэтому центральные женские фигуры на ней выглядят чуть обескровленными и скорее напоминают безжизненные статуи. Висящая неподалёку «Зима» Петера Снейерса полна образов увядания. Главный из них — россыпь пожухлых овощей. При этом сама картина написана яркими и сочными красками. Совсем иначе выглядит работа современного художника Корси. Это чёрно-белая фотография висящей в Эрмитаже картины Яна Вильденса «Охотник с собаками на фоне пейзажа». Убрав краски, Корси заставляет зрителя сосредоточиться на психологической составляющей образа охотника.

В этом же разделе собраны картины Николая Рериха, Константина Коровина и других художников. Среди них стоит отметить ироничный офорт Уильяма Эльмса «Генерал Мороз бреет Бонапарта» и афишу Бориса Кустодиева к выставке русского искусства 1924 года. Центральный образ извозчика художник позаимствовал с собственной одноимённой картины, которая в 2012 году была продана на торгах Christie’s за рекордные £4,5 миллиона.

© Даниил Анненков

Звуки космоса и отменённые созвездия

Завершает выставку раздел на стыке искусства и науки. Его центральный экспонат — часовая мультимедийная инсталляция, позволяющая услышать звуки космоса в прямом эфире. Над её созданием трудились режиссёры, операторы, художники, танцоры и настоящие учёные из Специальной астрофизической обсерватории в посёлке Нижний Архыз.

Современная художница Александра Паперно воссоздала прямо на стене этого зала несколько своих живописных работ из цикла «Отменённые созвездия». Когда в 1922 году Международный астрономический союз утверждал список созвездий, он отверг около 50 названий, существовавших до этого. Именно их и изображает художница.

© Даниил Анненков

Специально для проекта «Формулы вечности» художник Северин Инфантэ создал лазерную инсталляцию, позволяющую увидеть, как вспыхивают и гаснут капли воды. Эти случайные вспышки похожи на моменты озарения, которые могут произойти в голове у посетителей выставки, если они задумаются о том, что понятие «холод» значит лично для них.

