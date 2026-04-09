Шедевры Булатова и терапевтическое искусство: какие выставки смотреть в апреле

В Пушкинском музее показывают редкие пастели Гончаровой и Ларионова, в «РОСИЗО» вспоминают Эрика Булатова, а в Третьяковке — Семёна Чуйкова, ММОМА знакомит посетителей с пространственными арт-экспериментами, а в «Сколково» собираются лечить людей при помощи искусства. Автор «Рамблера» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в апреле.

«Ларионов / Гончарова. Начало»

Где: Пушкинский музей.

Когда: до 28 июня.

Пушкинский музей предлагает посетителям уникальную возможность увидеть ранние работы главной пары русского авангарда — Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова. В камерном зале посреди Греческого дворика собрали полсотни пастелей, которые крайне редко покидают запасники музея. В этих работах уже можно узнать руку будущих пионеров лучизма, но в первую очередь они демонстрируют интерес пары к французскому искусству рубежа веков. На отдельной стене висят произведения Клода Моне, Эдуара Вюйара, Поля Синьяка и других импрессионистов, которые зрителю предлагают сравнить с работами Ларионова и Гончаровой.

Выставка позволяет проследить за историей становления двух выдающихся художников. Этап, о котором идёт речь (конец XIX — начало ХХ века), охватывает примерно шесть лет. Это годы, когда Ларионов и Гончарова знакомятся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где они осваивают азы академического мастерства и одновременно с этим увлекаются импрессионизмом. Они много работают вместе, ездят на пленэры на юг и в родовую усадьбу Гончаровых в Калужской губернии. При этом кураторы подчёркивают, что представленные на выставки работы — не иллюстрации к истории любви и совместного творчества. Это самостоятельные и важные произведения, которые стоит рассматривать вдумчиво и внимательно.

«Наследие эпохи. Семён Чуйков»

Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашёвской набережной).

Когда: с 7 апреля до 12 июня.

Семён Чуйков — классик советского искусства и основоположник киргизской школы живописи. Его хрестоматийная работа «Дочь Советской Киргизии» — признанный шедевр соцреализма. При этом образ девушки в алой косынке не превращается у Чуйкова в пропагандистское клише. Фигура наполнена жизнью, а окружающий её пейзаж как будто излучает внутреннее свечение. Эта картина завершает собой знаменитый цикл Чуйкова «Киргизская колхозная сюита». На выставке в Третьяковке он представлен в числе полусотни живописных работ и архивных материалов. Отдельное внимание кураторы уделяют полотнам Чуйкова, созданным по мотивам его поездок в Индию в 1950–1960-х годах.

«Эрик Булатов. Избранные страницы»

Где: Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Когда: до 14 июня.

В выставочных залах «РОСИЗО» вспоминают умершего прошлой осенью Эрика Булатова, выдающегося художника второй половины ХХ и первой четверти XXI века. На двух этажах центра представлено более 40 живописных и графических работ, которые раскрывают основные принципы булатовского наследия. «Стой — иди», «Живу — вижу», «Небо — море» — эти лаконичные и ёмкие фразы как бы наплывают на зрителя поверх реалистических пейзажей. Именно они, а также картины, в которых схожим образом обыгрываются советские лозунги, принесли Булатову мировую известность. В 2008 году на торгах Phillips его картина «Слава КПСС» была продана за рекордную по тем временам сумму в 2,1 миллиона долларов.

На первом этаже центра, помимо графики Булатова, созданной по мотивам стихотворений его близкого друга Всеволода Некрасова, представлена подборка детских книг. Художник почти 30 лет сотрудничал с советским издательством «Малыш» в качестве иллюстратора. Книги с его рисунками, выполненными вместе с Олегом Васильевым, продолжают выходить и сегодня. На выставке можно полистать оригинальные издания «Золушки» Шарля Перро или «Диких лебедей» Ханса Кристиана Андерсена.

«Меры пространства»

Где: ММОМА (Ермолаевский пер., 17).

Когда: до 3 мая.

Выставка «Меры пространства» в Московском музее современного искусства служит прекрасным дополнением к ретроспективе Эрика Булатова в «РОСИЗО». Этот проект посвящён интересу самых разных художников к теме пространства в искусстве. «Если возможно дать определение пространства, то я попытался бы определить его как возможность движения сквозь мир», — писал Булатов. Помимо него, схожими вопросами в своём творчестве задавались Давид Бурлюк, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, Сергей Шеховцов и многие другие. Представленные на выставке работы охватывают период с 1920-х годов до настоящего времени.

«Вместе»

Где: «Сколково» (новый лечебно-диагностический комплекс 62-й больницы).

Когда: с 17 апреля до 17 мая.

Может ли искусство быть терапевтическим? На этот вопрос пытаются ответить участники уникальной выставки в стенах медицинского учреждения. Проект под названием «Вместе» вскоре откроется в новом лечебно-диагностическом комплексе 62-й больницы в инновационном центре «Сколково». Экспозиция стартует за месяц до того, как комплекс начнёт принимать первых пациентов, но многие из представленных на выставке работ останутся в клинике.

Выставка займёт два корпуса онкоцентра: в пространстве общей площадью около 60 тысяч квадратных метров разместятся более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников из России и других стран от Белоруссии до Нигерии и Южной Кореи. Посетителей будут ждать мастерские художников, интерактивные фотозоны, лекторий и другие иммерсивные форматы.

Отзыв на выставку «Формулы вечности» в «ГЭС-2»: разбираем экспонаты и объясняем смыслы