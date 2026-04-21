Нейросетевое искусство и суровые мастера: главные выставки за пределами Москвы

В суздальском «Коллайдере» показывают нейросетевое искусство, а в Эрмитаже — «провинциальные портреты», в Калининград привезли шедевры из Третьяковки, в Суздальском кремле рассказывают о художниках Мстёрских Свободных мастерских. «Рамблер» сообщает, какие выставки стоит посетить в марте за пределами Москвы.

«Великие учителя»

Где: Филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

Когда: до 15 сентября.

Более 60 шедевров из собрания Третьяковки на несколько месяцев переехали в калининградский филиал галереи. Посетителей будут ждать работы разных поколений именитых живописцев, от хрестоматийного Константина Коровина до мастера «сурового стиля» Гелия Коржева. Все они оставили после себя талантливых учеников. После Великой Отечественной войны именно они приехали в Калининградскую область, став первыми, кто запечатлел рождение нового края. Экспозиция делится на несколько тематических разделов: «Радость жизни», «Город», «Родной край», «Люди и судьбы» и «Мир искусства». В Калининграде большинство приехавших из Москвы работ демонстрируются впервые.

«За пределами “учёного искусства”»

Где: Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Когда: до 31 мая.

Неизвестный художник. Семейный портрет. 1830-е годы

Петербургский Эрмитаж знакомит посетителей с подборкой из нескольких десятков портретов первой половины XIX века, которые раньше были совершенно неизвестны широкой публике. Это мужские, женские, детские и семейные портреты, которые принято относить к категории «провинциального искусства». В этом случае речь идёт не о географии, а о недостаточном академическом образовании художников. Тем не менее все эти картины представляют собой уникальную галерею лиц дореволюционной России. Более того, некоторая наивность живописной манеры придаёт им своё неповторимое очарование. Большинство экспонатов были тщательно отреставрированы в преддверии выставки.

«У реки два берега»

Где: «Коллайдер» (Суздаль).

Когда: до 30 августа.

Суздальское творческое сообщество МИРА ещё в прошлом году открыло в городе новую выставочную площадку под названием «Коллайдер». Снаружи это отреставрированный купеческий дом начала ХХ века, а внутри — современное выставочное пространство для демонстрации мультимедиа-арт-проектов. Работы современных художников в «Коллайдере» показывают на масштабном цифровом экране, который как будто обволакивает посетителей, создавая эффект полного погружения.

Этой весной в «Коллайдере» проходит выставка «У реки два берега». Её организаторы — команда нейрохудожников «Берёзовый промпт», которые в своём проекте исследуют влияние технологий на человека. Это яркий и гипнотический медиакалейдоскоп, созданный совместно с искусственным интеллектом.

Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2026

Где: Нижний Новгород.

Когда: 23–26 апреля.

Из года в год, каждую весну, Нижний Новгород на несколько дней расцвечивается яркими красками, когда по всему городу появляются цифровые проекции и другие световые произведения. Главный в России фестиваль света Intervals в этом году преобразит около 20 городских локаций, от выставочных площадок до набережных и индустриальных пространств. В программе заявлены работающие на стыке медиаискусства и современных технологий художники и команды не только из России, но и из других стран.

Например, фасад Академии «Маяк» украсит мэппинг китайской компании SKGPLUS, а в выставочном Пакгаузе покажут видеополиптих итальянского художника Quayola. В одном из павильонов Нижегородской ярмарки расположится скульптурная инсталляция от PANTERRA, а на Зеленском съезде появится кинетический объект художника из Испании Хосепа Поблета. Все работы в этом году объединены общей темой «Знак / Символ». Жителей и гостей Нижнего Новгорода также ждут музыкальная программа, образовательные мероприятия и многое другое.

«Свомас: Свободные мастерские авангарда»

Где: Суздальский кремль (Крестовая палата).

Когда: с 29 апреля по 14 июня.

Машков И.И. Кипарис у соборной стены. Италия. 1913

На конец апреля Владимиро-Суздальский музей-заповедник запланировал выставочный проект, посвящённый Мстёрским свободным государственным художественным мастерским (Свомас), появившимся в 1918 году. В Суздальском кремле соберут свыше 200 экспонатов, которые раскрывают ключевые этапы развития Свободных мастерских, просуществовавших до конца 1920-х. Связанные со Свомас художники прошли интересный путь от академического реализма до «производственного искусства».

Особое внимание на выставке планируют уделить фигуре уроженца Мстёры и основателя Свомас, художника-академиста Фёдора Модорова. Последователь местной иконописной школы, он в числе прочих будет представлен работой «Спас Недрёманное Око» из собрания Третьяковской галереи. Важную роль в организации Мстёрских Свомас сыграли авангардисты Ольга Розанова и Александр Родченко. Их картины будут выставлены наряду с произведениями Любови Поповой, Александры Экстер, Ильи Машкова, Роберта Фалька и других художников начала ХХ века.

Фестиваль креативных индустрий «Октава-8»

Где: Кластер «Октава» (Тула).

Когда: 25 апреля.

Тульский кластер «Октава», основанный предпринимателем Михаилом Шелковым, в конце апреля отмечает своё восьмилетие очередным фестивалем креативных индустрий. Торжества будут проходить всего один день, но программа обещает быть насыщенной. В расположенном на территории кластера Музее станка продолжается выставка «Звуковой ландшафт. Новые симфонии» (до 28 июня).

Тульские стрит-арт-художники создадут во дворе «Октавы» граффити-инсталляцию «Голос улиц». Здесь же будут работать поп-ап-фуд-проекты и маркет локальных брендов. Музыкальная программа будет включать в себя диджей-сеты, выступления танцевальных коллективов и молодых рэп-исполнителей. Главным событием просветительского блока станет серия выступлений на тему «Интерфейс жизни. Как технологии проектируют опыт будущего креативной экономики».

