Иномарки и рабочий с колхозницей: какие выставки смотреть в мае

Центр «Зотов» приглашает в гости к Родченко, Степановой и другим художникам первой половины ХХ века, библейские акварели Александра Иванова показывают в Третьяковке, ГИМ готовит ретроспективу Веры Мухиной, а также новые экспозиции про иномарки и эмальерное искусство. Автор «Рамблера» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в мае.

«Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение»

Где: Третьяковская галерея (корпус в Лаврушинском переулке).

Когда: до 25 октября.

Картина Александра Иванова «Явление Христа народу» — монументальное полотно и одно из важнейших произведений религиозной живописи в истории русского искусства. Духовные поиски занимали художника на протяжении всей его жизни. «Явление Христа» — их самое известное, но далеко не единственное проявление. Третьяковка обладает богатейшим в стране собранием графики Иванова. Важное место в нём занимает цикл «Библейские эскизы». Именно с него музей начал знакомить посетителей с графическим наследием художника.

Над серией «Библейские эскизы» Иванов работал в последнее десятилетие своей жизни. Задумывались эти работы как эскизы к настенным росписям. Они должны были украсить собой отдельное здание, которое так и не было построено. Посетители выставки увидят 25 акварелей на евангельские и ветхозаветные сюжеты.

«Вера Мухина. Навстречу ветру»

Где: Государственный исторический музей.

Когда: с 20 мая до 17 августа.

Вера Мухина — гранд-дама советской скульптуры, автор знаменитой композиции «Рабочий и колхозница», ставшей неофициальной эмблемой советского государства. Её наследию будет посвящена выставка, которую совместно готовят «РОСИЗО» и Государственный исторический музей. Цель проекта — показать всё разнообразие творческих поисков Мухиной. Посетители увидят эскизы неосуществлённых монументов и живописные полотна, архивные фотографии и бронзовый эскиз скульптурной группы «Рабочий и колхозница».

Экспозиция открывается в год 100-летия первой выставки Общества русских скульпторов (ОРС), на которой Мухина дебютировала как скульптор, показав две работы: деревянную «Юлию» и гипсовое «Пламя революции». Ровно 100 лет спустя обе работы вновь окажутся в выставочных залах ГИМ и дополнят собой ретроспективу Мухиной.

«Дом 21. В гостях у художников»

Где: Центр «Зотов».

Когда: до 30 августа.

Александр Родченко и Варвара Степанова, Александр Древин и Надежда Удальцова, Пётр Митурич и Вера Хлебникова — эти знаменитые пары художников первой половины ХХ века творили не только в одно время, но и в одном месте. В разные годы они занимали квартиры в двух домах на Мясницкой улице в Москве, которые принадлежали Высшим художественно-техническим мастерским. Этой творческой коммуне, которую называли «московским Монпарнасом», посвящена новая выставка в Центре «Зотов».

Экспозиция, полностью занявшая собой один из этажей центра, объединила 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний. Все они распределены по пяти стилизованным под реальные квартиры пространствам. Произведения конструктивистского искусства и уникальные свидетельства эпохи дополняют звуковыми, световыми и ольфакторными элементами. Например, в «квартире» Родченко и Степановой играет джаз, у Древина и Удальцовой звучат разговоры об искусстве и пахнет свежей краской, а «в гостях» у Сергея Сенькина посетители могут собрать коллаж, напоминающий советские агитплакаты.

«Огненное письмо. Искусство эмали»

Где: Всероссийский музей декоративного искусства.

Когда: с 13 мая до 9 августа.

Огненным письмом искусствоведы обычно называют эмальерное искусство. Глянцевые, напоминающие жидкое стекло изображения создаются путём сплавления стекловидного порошка с металлической основой при очень высоких температурах. Шедеврам этого прикладного искусства и посвящена новая выставка «Огненное письмо».

Экспозиция охватывает более чем восьмивековую историю эмальерного искусства — от средневековых шедевров XII столетия до произведений современных мастеров. Посетители увидят произведения фирмы Фаберже и ювелирной мастерской Павла Овчинникова, а также творения, созданные в знаменитом имении Талашкино княгини Тенишевой. В число экспонатов также вошли изделия французских мастеров из города Лимож — важного центра эмальерного производства. Ларцы, кубки и прочие драгоценные экспонаты выставки украшены эмалью в самых разных техниках.

«Иномарка»

Где: Павильон № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Когда: до 25 января 2027 года.

На время вернуться в эпоху 1990-х предлагает выставка «Иномарка». Она посвящена стихийным авторынкам той поры. В экспозиции они рассматриваются не просто как уникальное экономическое явление, а как культурный феномен. Именно он во многом формировал новые навыки, язык и представления о социальном статусе. На авторынках 1990-х россияне учились торговаться, там же появились фразы вроде «не бита, не крашена», прочно вошедшие в речевой обиход.

На выставке посетителей ждут более 25 автомобилей из Европы, Азии и США от BMW 7-й серии до Volvo 850. Их дополняют произведения современного искусства, включая инсталляцию «Сектор-приз» художников Романа Мокрова, Егора Гиве и Андрея Соула.

