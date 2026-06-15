Грани Мухиной и любимые цветы Коровина: какие выставки смотреть в июне в Москве

Всероссийский музей декоративного искусства чествует многогранные таланты Веры Мухиной. В Третьяковке рассказывают историю искусства на примере цветочных натюрмортов. В Пушкинском запустили серию моновыставок с шедеврами из частных коллекций, в «ГЭС-2» учат обживать типовые квартиры, а в «Солодовне» показывают редкие работы передвижников. «Рамблер» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в июне.

© Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства

В.И. Мухина. «Сидящая девушка» («Купальщица»)

«Вера Мухина: диалоги, грани»

Где: Всероссийский музей декоративного искусства.

Когда: до 27 сентября.

Илон Маск — имя, которое совсем не ожидаешь встретить на выставке, посвящённой Вере Мухиной, создательнице главного советского монумента «Рабочий и колхозница». В 1930-е и 1940-е годы она много экспериментировала с художественным стеклом. Под её руководством были созданы составы стекла, которые по прочности превосходят мрамор. Его использовали при строительстве уникальных резных колонн на петербургской станции метро «Автово». Пару лет назад Маск в соцсетях восхищался её интерьерами, о чём говорится и в экспликации на выставке.

Посетителей ждут и другие сюрпризы. Например, стеклянное пресс-папье в виде краба работы Рене Лалика, привезённое Мухиной из поездок по Европе в первой четверти ХХ века. Тогда же она посетила Венецианскую биеннале и остров Мурано, где и зародилась её страсть к стеклу. Не менее эффектны визуальные рифмы работ Мухиной с античной керамикой, кубистской живописью и современным искусством.

Все они подчёркивают многогранность художественного дарования Веры Мухиной. «Не бойтесь рисковать в искусстве» — эти её слова организаторы выставки используют в качестве эпиграфа к своему проекту, который объединил произведения из 16 музейных и частных собраний.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

© Пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2»

Где: Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: до 20 сентября.

Балконы-пристройки, огороды на крышах, тропические растения на подоконниках и семейные реликвии среди стандартной мебели — новая выставка в Доме культуры «ГЭС-2» рассказывает о том, как люди присваивают пространство и превращают типовое жильё в место с собственным характером. В центре проекта — советские микрорайоны и вьетнамские жилые кварталы второй половины XX века, которые, несмотря на тысячи километров между ними, оказались связаны общими представлениями о современности и комфортной жизни.

Экспозиция устроена как архитектурный лабиринт: планы московских и ханойских квартир наложены друг на друга в масштабе 1:1, образуя неожиданные пересечения и переклички. Но главная тема здесь не бетон и планировки, а человеческие привычки, воспоминания и повседневные ритуалы. Архивные материалы, произведения современных художников и личные истории показывают, как одинаковые на первый взгляд дома постепенно обретали индивидуальность, отражая климат, культуру и мечты своих обитателей.

В экспозицию вошли работы художников из России и Вьетнама, например Алексея Боголепова, Сании и Камила Саженских, Нгуена Ву Хая, Ха Нгуена Лонга.

«Мадонны Ренессанса. Из частных собраний»

© Пресс-служба Пушкинского музея

Где: Пушкинский музей.

Когда: до 26 июля.

Не каждый день музей показывает картины, которые обычно скрыты от посторонних глаз в частных коллекциях. Новый цикл моновыставок в Пушкинском музее дарит редкую возможность увидеть четыре ренессансных шедевра, объединённых одним из самых важных сюжетов в истории искусства — образом Мадонны с младенцем. Каждую работу показывают всего две недели.

Первым проектом стала картина ученика Леонардо да Винчи «Мадонна с двумя играющими младенцами», которую демонстрировали до 14 июня. Следом зрителей ждут работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли и Франческо Граначчи.

«Цветы. Символ красоты»

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашёвской набережной).

Когда: до 18 октября.

На этой выставке собраны полторы сотни ярких шедевров классиков русского искусства. У каждого из них был любимый цветок, по которому рука автора почти безошибочно узнаётся. Константин Коровин обожал розы, Наталия Гончарова — магнолии, а участники «Бубнового валета» предпочитали неприглядные на первый взгляд чертополох и кактусы.

Экспозиция в Третьяковской галерее демонстрирует, как цветочный натюрморт из скромного жанра превратился в лабораторию искусства: на нём оттачивали своё мастерство передвижники, символисты и модернисты искали новые формы, а авангардисты шаг за шагом уходили от узнаваемой реальности к беспредметности.

Отдельного упоминания заслуживают редко выставляемые натюрморты Исаака Левитана, «Букет садовых цветов» Софьи Кувшинниковой и коровинская «Дама с сиренью». Но главное открытие выставки — возможность увидеть историю русского искусства через лепестки, бутоны и соцветия, которые на протяжении десятилетий оставались уникальным художественным языком чувств и символов.

«Солодовня. Секретер»

© Пресс-служба Центра культуры «Солодовня»

Где: Центр культуры «Солодовня».

Когда: до 27 сентября.

Творчество передвижников не ограничивается хрестоматийными шедеврами, репродукции которых украшают школьные учебники. В коллекции «Солодовни» их наследие представлено малоизвестными полотнами и набросками, которые обычно остаются в тени больших музейных историй. Например, Иван Грозный на полотне Петра Геллера изображён с юродивым, который протягивает царю кусок окровавленного мяса. В соседнем зале о более известном сюжете «Иван Грозный и сын его Иван» в трактовке Ильи Репина напоминает камерный эскиз сундука, который можно увидеть и на шедевре из собрания Третьяковки.

По замыслу куратора Сергея Хачатурова метафорой выставочного проекта становится секретер — мебель для хранения писем, заметок и дорогих сердцу мелочей. Так же устроена и экспозиция, где старая живопись и современное искусство вступают в немой диалог. Например, в лестничном пролёте между этажами висит масштабный «Свиток» Данилы Толстова, на котором в формате набросков изображена вереница персонажей с картин передвижников. В целом же вместо привычного рассказа об истории искусства выставка предлагает зрителю путешествие по её тайным закоулкам, где хранятся раритеты.

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