Соловьи, варенье и полный сюр: что посмотреть за пределами Москвы в июне

В Самаре исследуют искусство инсталляции и устраивают квартирную триеннале. В Петербурге проводят грань между работами братьев Маковских. Музей русского импрессионизма гостит в Ростове Великом. В Суздале искусство помогает услышать соловьиные трели и самих себя, а в Калининграде разбирают на части геометрическую абстракцию. «Рамблер» рекомендует выставки, которые стоит посетить за пределами Москвы в этом месяце.

© Пресс-служба галереи «Виктория»

Работа Всеволода Абазова в рамках проекта «Полный сюр!»

Выставка «Полный сюр!» и квартирная триеннале

Где: галерея «Виктория» (Самара).

Когда: до 30 августа.

В самарской галерее «Виктория» посетителям предлагают разобраться в хитросплетениях искусства арт-инсталляции. Собранные на выставке «Полный сюр!» произведения Ирины Кориной, Ивана Горшкова, Андрея Сяйлева и других авторов превращают выставочные залы в место, где привычные границы между объектом и средой растворяются. «Надувная» скульптура, «говорящая» металлоконструкция и россыпь розовых туфелек: всё это работы 2020-х годов, в которых задействованы пространственные особенности, звук, свет и зрительский опыт.

Одновременно с выставкой в городе до 21 июня проходит четвёртая квартирная триеннале. Почти 50 самарских локаций от квартир и мастерских до гаражей и дач становятся временными выставочными площадками. Искусство живёт в режиме прямого контакта со зрителем. Живопись соседствует с компьютерной игрой, фотография — с запахами, а кульминацией маршрута может стать встреча рассвета на деревянной башне.

«Когда поют соловьи»

© Пресс-служба МИРА центра, «Ларец», «Аквариум»

Где: МИРА центр, «Ларец», «Аквариум» (Суздаль).

Когда: до 7 августа.

Суздаль с его богатой историей и насыщенной культурной жизнью уже давно воспринимается как музей под открытым небом. Новый проект «Когда поют соловьи», подготовленный командами творческого сообщества МИРА и культурного проекта «СОЮЗ», предлагает увидеть в городе живой организм, который создают не только древние стены и купола, но и сами жители. Выставка, развернувшаяся сразу на трёх площадках, превращает прогулку по Суздалю в знакомство с местным сообществом.

В МИРА центре гостей встречает теплица, собранная из старинных окон, найденных во Владимирской области. В соседнем зале — необычный стол на 58 ножках, каждая из которых напоминает об одной из суздальских церквей. По соседству висят портреты горожан, написанные художницей Люсей Соловьёвой (LU), ставшей главным медиатором всего проекта.

В «Ларце» разговор продолжается через керамические изразцы и живописные работы художников разных поколений. Местный «Аквариум» преобразован в белоснежное подобие городского фонтана, в чертах которого угадываются мотивы древней резьбы и современного искусства. Название проекта «Когда поют соловьи» отсылает к фамилии Люси Соловьёвой (LU), но главные «соловьи» здесь — сами участники проекта. Их голоса складываются в целостный портрет Суздаля, в то время как искусство становится не украшением городской среды, а способом услышать и лучше понять друг друга.

«Точка и линия»

© Пресс-служба филиала Третьяковской галереи в Калининграде

К.И. Рождественский, «Встреча зари»

Где: филиал Третьяковской галереи в Калининграде.

Когда: до 28 марта 2027 года.

На первый взгляд кажется, что геометрическая абстракция — это всего лишь произвольный набор линий и фигур на плоскости. Выставка в калининградском филиале Третьяковки рассеивает это заблуждение, демонстрируя, что за квадратами, ритмами и пустотами скрывается более чем столетняя история художественных поисков.

Экспозиция прослеживает путь геометрической абстракции — от первых экспериментов русских авангардистов до работ современных художников. Здесь произведения Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Любови Поповой и Александра Родченко вступают в диалог с творениями авторов второй половины XX и начала XXI века. Шесть разделов выставки предлагают взглянуть на абстракцию с разных сторон, в том числе как на язык чистых форм или систему знаков для выражения идей, не поддающихся иной интерпретации.

Более 150 работ складываются в единый рассказ о том, как художники на протяжении 100 лет переизобретали способ смотреть на мир. В результате выставка оказывается не столько историей одного направления, сколько путешествием по художественной вселенной, где точка может стать событием, линия — движением, а пустота — источником бесконечных возможностей для искусства.

«Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная»

© Пресс-служба музея Фаберже

К. Е. Маковский, «Подвиг Ивана Сусанина»

Где: Музей Фаберже (Санкт-Петербург).

Когда: до 13 сентября.

Братья Маковские выросли под одной крышей, но на окружающий мир и искусство смотрели совершенно разными глазами. Выставка в Музее Фаберже впервые так подробно сопоставляет творчество Константина и Владимира Маковских — художников, которых объединяли происхождение и блестящая академическая выучка, но разделяли художественные темпераменты и представления о красоте.

Владимир черпал вдохновение в повседневной жизни и писал сцены из народного быта, став одним из самых известных художников-передвижников. Константин предпочитал эффектные исторические сюжеты, античные аллегории и образы аристократов. Название выставки — «Любовь земная и небесная» — точно отражает этот контраст: один из братьев изображал жизнь такой, какая она есть, а второй словно стремился превратить её в театральное зрелище.

Экспозиция объединила 168 произведений из музейных и частных собраний, включая работы, впервые привезённые в Россию из Узбекистана. Среди бесспорных шедевров — грандиозный «Суд Париса», созданный Константином Маковским для Всемирной выставки в Париже 1889 года.

«Митрополичье варенье»

© Пресс-служба музея-заповедника «Ростовский кремль»

Петр Петровичев, «Ростов Великий осенью»,1912

Где: Музей-заповедник «Ростовский кремль» (Ростов Великий).

Когда: до 20 сентября.

Своё десятилетие Музей русского импрессионизма отмечает за пределами столицы — среди древних стен Ростовского кремля. Неслучайно местом для первой региональной выставки музея стал именно Ростов Великий, где ещё в XVII веке существовал Митрополичий сад с яблонями, вишнями, лекарственными травами и огородными грядами. Именно этот уголок становится отправной точкой для разговора о том, какое место сад занимал в русской культуре.

Полотна Игоря Грабаря, Константина Юона, Владимира Маковского и его сына Александра Маковского соседствуют с ботаническими атласами, старинными лечебниками и кулинарными книгами. Вместе они складываются в историю того, как на протяжении веков люди любовались природой, изучали её и превращали в часть повседневной жизни. Открывается выставка живописными видами Ростова Великого — города, где сама история кажется продолжением сада.

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