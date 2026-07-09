Третьяковская галерея: какие уникальные шедевры хранятся в одном из главных музеев страны

Третьяковская галерея — один из наиболее посещаемых музеев в России и во всём мире. Здесь собраны самые известные шедевры русского изобразительного искусства. «Рамблер» выяснял, почему Третьяковку часто называют не просто музеем, но настоящей «сокровищницей русского духа».

© Владимир Вяткин/РИА Новости

Музей- энциклопедия русского искусства

Имена братьев Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых давно вошли в летописи российской истории. Известно, что братья происходили из семьи московских купцов и владели крупной текстильной фабрикой. Но у старшего брата Павла была ещё одна большая страсть: он увлекался коллекционированием предметов русского искусства.

Тогда среди состоятельных людей было модно собирать картины — это считалось хорошим тоном. Но собранные коллекции висели в частных домах — у тех же Шереметьевых или Юсуповых, — и ими любовались только семья коллекционера и его гости.

Третьяков же сделал коллекцию доступной всему народу, и в этом большая его заслуга, считает писатель и историк Москвы Александр Васькин.

Кроме того, добавляет он, Третьяков подал пример императорской семье, заставив её думать о национальном искусстве. Раньше цари тратили большие деньги на пополнение коллекции Эрмитажа шедеврами западного искусства. Посмотрев на Третьякова, Александр III решил учредить в Санкт-Петербурге Русский музей, а воплотил его идею в жизнь уже Николай II.

Третьяковка и Русский музей — два главных музея русского искусства в России, но у каждого из них своё лицо. Но если Русский был основан Александром III и в формировании его коллекции участвовали первые лица империи, то Павел Третьяков был меценатом и промышленником.

Он собирал в коллекцию дискуссионные работы с острой социально-политической тематикой, искал и заказывал произведения на тему религиозной и духовной жизни России — например, в его галерее был отдельный зал, посвящённый истории церковного раскола второй половины XVII века, рассказывает научный руководитель научно-музейного центра «Городок художников на Масловке» Кирилл Светляков.

В результате Третьяковка, поясняет он, стала не только музеем истории искусства, она важна для понимания культурного кода России, её духовной и политической жизни. «Рано или поздно в Третьяковку приходят все, тем более что многие картины из коллекции галереи знакомы россиянам с детства по книгам и учебникам», — замечает он. По собственным данным Третьяковской галереи, только за 2025 год музей посетили свыше 3 миллионов человек.

«Я бы назвал Третьяковскую галерею музеем-энциклопедией русского искусства от иконописи времён Древней Руси до авангарда и современной живописи. В её залах можно изучать историю России и историю национального искусства», — утверждает Александр Васькин.

Как рассказали “Рамблеру” в пресс-службе Третьяковской галерее, сейчас коллекция музея насчитывает 200 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. При этом собрание не остаётся неизменным. Оно продолжает пополняться благодаря дарам художников, коллекционеров и меценатов. Одновременно ведётся масштабная научная работа: изучаются произведения, уточняется их атрибуция, открываются новые страницы отечественного искусства, говорит представитель Третьяковской галереи.

История Третьяковки: от частной коллекции к музею

© Илья Репин/Общественное достояние

Павел Михайлович Третьяков

Днём рождения Третьяковской галереи принято считать 22 мая (10-е по старому стилю) 1856 года. В этот день Павел Михайлович Третьяков приобрёл картину художника Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». В том же году он купил полотно Николая Шильдера «Искушение».

Первоначально всё, что Третьяков приобретал, хранилось в комнатах его частного дома в Лаврушинском переулке, где он жил с 1851 года и который впоследствии стал местом расположения основного музея. К концу 1860-х годов стало понятно, что картин уже слишком много и для них нужно строить специальную галерею, которая примыкала бы к жилому дому.

В последующие годы к жилой части особняка пристраивали новые помещения, необходимые для хранения и показа произведений искусства. Свою частную галерею Третьяков предоставил для свободного посещения всем желающим ещё в 1881 году. Но официальное открытие музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» состоялось 15 августа 1893 года. На тот момент в галерее было уже 1276 картин и десять скульптур русских художников.

Но хорошо знакомый нам сегодня фасад музея появился только в 1902–1904 годах. Попечительский совет, управлявший галереей после смерти Третьякова, поручил этот проект Виктору Васнецову. Этот художник считался и считается до сих пор одним из первых мастеров, взявшихся за создание «русского стиля» в разных видах искусства. Именно Васнецову удавалось мастерски сочетать фольклорные образы, древнерусские мотивы и память о старинной архитектуре.

«Тогда в России звучал такой же призыв о возврате к истокам и возрождении национальной идеи, как сегодня. Здание должно было отвечать запросу времени и содержанию коллекции музея», — замечает Александр Васькин.

В 1913 году попечителем музея стал художник Игорь Грабарь, который изменил сам принцип формирования экспозиции: если раньше новые поступления выставлялись отдельно от постоянных выставок, то теперь картины развесили в историко-хронологическом порядке.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Новая Третьяковка на Крымском Валу

После революции Третьяковка приобрела статус государственного музея, в неё вошли собрания камерных музеев Москвы — Цветковской галереи, Музея иконописи и живописи имени И. С. Остроухова, собрания Румянцевского музея. В конце ХХ века в единый музейный комплекс влилась Государственная картинная галерея на Крымском Валу и появилась Новая Третьяковка. Тогда же, в 1980-х, к музейному комплексу присоединили Дом-музей Павла Корина, Дом-музей и квартиру Виктора Васнецова. По соседству с историческим зданием был также возведён Инженерный корпус для инженерных систем и служб, а уже в ХХI веке, в 2024 году, открылся новый корпус на Кадашевской набережной.

По словам представителя Третьяковской галереи, этот корпус позволил проводить масштабные выставочные проекты, создал современные пространства для научной, реставрационной и просветительской деятельности, а также дал возможность принимать больше посетителей. В этом году на третьем этаже здания откроются ещё книжная гостиная и кафе.

© tretyakovgallery.ru

Инженерный корпус

Ключевые шедевры прошлого: на что обратить внимание

Один из самых древних экспонатов музея - икона “Богоматерь Владимирская”, которая была привезена в Киев из Константинополя, судя по косвенным сведениям, около 1130 года. В залах искусства Древней Руси выставлены также иконы «Благовещенье устюжское», относящуюся к первой половине того же века, и «Спас Нерукотворный», написанную в последней четверти ХII века.

Почти столетие, с 1929 по 2023 год, в Третьяковской галерее находилась и знаменитая «Троица» Андрея Рублева. Но три года назад по решению президента Владимира Путина она была передана Троице-Сергиевой Лавре, что вызвало жаркие споры между учёными и верующими. Например, историк искусства Алексей Лидов в интервью журналу «Сноб» заметил, что суперблагочестивая церковная позиция состоит в том, что икона написана, чтобы на неё молились, а не разглядывали в музее, но в храмах иконы разрушаются.

«Троица» — феномен православной культуры, но она давно вошла в общечеловеческое культурное наследие, замечает Кирилл Светляков.

По его мнению, в музее этот шедевр соседствовал с другими иконами и более поздними произведениями и существовал в большом историческом контексте, что позволяло лучше оценить его роль в развитии русского и мирового искусства. В соборе оценить значение этого шедевра сложнее.

Самые известные и популярные полотна, знакомые многим с детства, посетитель Третьяковки увидит и в залах, посвящённых искусству ХVIII–ХIХ веков. Здесь много таких хрестоматийных произведений, как портрет Марии Лопухиной Владимира Боровиковского (1797 год), портрет Александр Пушкина Ореста Кипренского (1827 год), «Всадница» Карла Брюллова (1832 год), «Явление Христа народу» Александра Иванова (1837–1857 годы), «Боярыня Морозова» Василия Сурикова (1884–1887 годы).

© Орест Кипренский/Общественное достояние

Тем не менее каждый историк или искусствовед отмечает те произведения, которые кажутся наиболее важными и интересными именно ему. Эстетика русской живописи второй половины ХIХ века формировалась под воздействием русской литературы — Пушкина, Некрасова, Тютчева, поэтому в пейзажах того времени нет, как правило, ярких мотивов и красивых видов, зритель должен обнаружить и разглядеть красоту там, где её, казалось бы, нет, полагает Кирилл Светляков.

Он приводит в пример написанную в 1871 году картину художника Фёдора Васильева «Оттепель», где изображены дорога, чахлые кусты, полуразвалившаяся избушка на обочине и фигуры путников. Колорит построен на сдержанных тональных отношениях серых и коричневых цветов. Мотив завораживает, неожиданно раскрывается и обретает панорамный масштаб. Светляков отмечает, что эта картина висит в верхнем ряду и из-за этого посетители реже обращают на неё внимание.

А историк Александр Васькин особо выделяет картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (написана в 1883–1885 годах, народное название – «Иван Грозный убивает своего сына») Ильи Репина. На картине изображён один из самых трагических моментов русской истории: Иван Грозный в сильном гневе нанёс смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.

У зрителей эта картина во все времена вызывала сложные переживания. Неудивительно, говорит Васькин, что именно это произведение два раза подвергалось нападению и оба нападения происходили в канун тяжёлых испытаний в судьбе России: в первый раз за четыре года до революции на картину напал и нанёс ей три пореза душевнобольной иконописец-старообрядец Абрам Балашов, а во второй раз нападение совершил в 2018 году, за два года до пандемии, 37-летний мужчина Игорь Подпорин из Воронежской области.

© Илья Репин/Общественное достояние

Искусство конца ХIХ–ХХ веков: что посмотреть

Не меньшей популярностью пользуются у посетителей Третьяковки и залы искусства рубежа ХIХ–ХХ веков, советской и современной живописи. Здесь часто внимание привлекают работы Михаила Врубеля «Царевна-лебедь» (1900 год) и «Демон сидящий» (1890 год). В западном искусстве демон — часто обольститель с отрицательным обаянием или чудовище, но русское искусство редко бывает пугающим, говорит Кирилл Светляков. Поэтому, объясняет он, демон Врубеля, скорее, воплощает зло бессильное и страдающее. В нём ессила, но эта сила угасает буквально на глазах.

Представитель самой Третьяковки выделяет знаменитое полотно Валентина Серова «Девочка с персиками», которое стало символом нового этапа в развитии русской живописи конца ХIХ века и было написано чуть ранее двух упомянутых картин Врубеля, в 1887 году, в усадьбе Абрамцево, где сложился круг крупнейших художников своего времени. В этот круг входили Михаил Врубель, Валентин Серов, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, который в 1889–1890 годах написал тоже выставленную в Третьяковке знаменитую картину «Видение отроку Варфоломею», и многие другие.

Среди дореволюционных картин ХХ века многие обращают внимание на полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Эта картина, говорит Кирилл Светляков, была закончена в 1912 году, и художник сосредоточился на мальчике-наезднике, который очень молод, невинен и выглядит отрешённым, как будто сознание в нём ещё не пробудилось, а вот взгляд красного коня энергичный и очень осознанный. На этот образ зрители впоследствии проецировали все тревоги и исторические потрясения в России ХХ века.

© Кузьма Петров-Водкин/Общественное достояние

Среди дореволюционных авангардистских работ Светляков выделяет картину Василия Кандинского «Композиция VII» 1913 года, а среди работ советского периода — две картины Александра Герасимова: первая создана в 1938 году «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» и содержит отсылки к «Трём богатырям» Васнецова и написанный в 1939 году «Портрет балерины О. В. Лепешинской» (1939 год). По мнению Светлякова, особого внимания заслуживает ещё и созданная в том же 1939 году картина Бориса Яковлева «Советские консервы», которую можно считать предтечей американского поп-арта.

Выставки, цифровые и образовательные проекты

Помимо показа основной экспозиции, Третьяковская галерея ведёт активную выставочную деятельность, рассказали в пресс-службе музея. Выставки позволяют по-новому раскрыть коллекцию и знакомят посетителей с результатами современных научных исследований. Многие проекты строятся не только вокруг известных имён, но и вокруг отдельных тем, художественных явлений, эпох или малоизученных произведений.

Например, в июле 2026 года в здании на Кадашевской набережной открывается выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа», в которой будет представлено более 140 произведений мастера из двадцати музеев и частных коллекций. А ближе к концу года в Инженерном корпусе начнётся выставка работ Льва Бакста, приуроченная к 160-летию со дня рождения художника. Проект особо интересен тем, что Бакст состоял в родстве с семьёй Третьяковых и его потомки передали галерее уникальные произведения и материалы, связанные с его биографией.

© tretyakovgallery.ru

Есть у Третьяковки и свои цифровые проекты. С декабря 2019 года работает просветительский онлайн-проект «Лаврус», который позволяет каждому россиянину и иностранцу, где бы ни жил человек, познакомиться с художественным наследием музея. Проект объединяет статьи, видео, лекции, экскурсии, интерактивные задания от известных историков искусства, хранителей Третьяковской галереи и приглашённых экспертов.

В феврале 2021 года в Третьяковской галерее запустили масштабный проект «Моя Третьяковка», который на сегодня даёт цифровой доступ к более чем 4 тысячам произведений, хранящимся в музее. При этом виртуальное собрание постоянно пополняется новыми работами и уникальными текстами от научных сотрудников галереи. Доступ к половине произведений свободный, но остальное можно посмотреть за пожертвование в фонд Третьяковской галереи. Все средства идут на пополнение коллекции музея.

Как попасть в Третьяковскую галерею

Согласно информации с сайта музея, Третьяковская галерея работает каждый день с 10 утра до 9 вечера, за исключением понедельника. Стоимость билета для взрослого составляет 700 рублей (400 рублей в последний вторник месяца). Посетители, обладающие льготами, могут посетить музей бесплатно или заплатить за билет 350–400 рублей в зависимости от льготы.

Третьяковка предлагает своим посетителям самые разные экскурсии — обзорные, тематические, для детей и подростков, инклюзивные для посетителей с особенностями и другие.

Но какую бы экскурсию или выставку Третьяковской галереи люди ни посетили, многие, едва переступив порог Третьяковки, понимают: они попали не просто в место хранения шедевров русского искусства, а в место, где формируется культурная идентичность, где сохраняется богатое наследие русской культуры и как будто живёт сама душа России.

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