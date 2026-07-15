Возвращение Тагора и кубинский плакат: какие выставки смотреть в июле в Москве

Пушкинский музей готовится показать редкие кубинские плакаты. В Третьяковке раскрывают неповторимый стиль Виктора Борисова-Мусатова, в «ГЭС-2» рассказывают о наследии Рабиндраната Тагора, Музей русского импрессионизма предлагает открыть забытых мастеров русского модернизма, а в Центре «Зотов» можно увидеть, каким бывает современное искусство до того, как обретёт окончательную форму. «Рамблер» рассказывает, какие столичные выставки стоит посетить в июле.

© Пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2»

Выставка «Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора»

«Кино и революция. Кубинский плакат 1950–1970-х годов»

© Пресс-служба Пушкинского музея

Где: Пушкинский музей.

Когда: с 21 июля до 22 ноября.

Кубинский плакат 1960-х — редкий пример того, как агитация превратилась в самостоятельное художественное явление. После революции 1959 года молодые кубинские дизайнеры получили почти полную свободу эксперимента и создали свой узнаваемый визуальный стиль. Выставка в Пушкинском музее впервые представит более 140 уникальных экспонатов. Особое место среди них займут киноплакаты.

Для Кубы того времени кино было не только развлечением, но и инструментом образования и формирования новой культуры. Как отмечает в пресс-релизе куратор Марина Маслова, именно вокруг киноафиши возникла «лаборатория», сформировавшая новый визуальный язык: «Плакат занял место одного из главных рупоров и стал ни много ни мало голосом эпохи». Художники Феликс Бельтран, Альфредо Ростгаард, Рафаэль Моранте, Ньико и другие создавали работы, которые должны были быть понятны широкой аудитории, но при этом оставались смелыми произведениями графического искусства.

«Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа»

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Где: Третьяковская галерея (корпус на Кадашёвской набережной).

Когда: до 8 ноября.

Выдающийся символист конца XIX века, Виктор Борисов-Мусатов создал неповторимую художественную вселенную. Это тихий, призрачный мир старинных усадеб и мечтательных женских персонажей, словно существующих вне времени. Его картины невозможно спутать ни с какими другими: мягкий ритм, приглушённые цвета и налёт загадочности. Выставка в Третьяковской галерее впервые столь полно раскрывает этот мир, объединяя более 140 работ Борисова-Мусатова — от ранних ученических опытов до зрелых работ, определивших развитие символизма в русском искусстве.

Экспозиция показывает Борисова-Мусатова не только как создателя знаменитых «картин-воспоминаний», но и как художника-экспериментатора, который постоянно искал новые формы выразительности. Разнообразие представленных работ позволяет увидеть, как он обращался к фотографии, темперной живописи, пастели и эстетике гобелена, при этом не изменяя своему видению. Особое внимание уделено процессу создания произведений — от эскизов и подготовительных этюдов до завершённых полотен.

«Весь мир здесь обретает дом: по следам Тагора»

© Пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2»

Где: Дом культуры «ГЭС-2».

Когда: до 23 августа.

Рабиндраната Тагора часто называют великим индийским поэтом, но его наследие гораздо шире рамок одной лишь поэзии. Первый неевропейский лауреат Нобелевской премии по литературе был также философом, художником (свои работы он начал создавать в возрасте 67 лет) и педагогом. В 1921 году он основал в Западной Бенгалии университет «Вишва-Бхарати» — альтернативу колониальной системе образования, где занятия часто проходили под открытым небом. Костяк экспозиции в Доме культуры «ГЭС-2» — работы самого Тагора, дополненные произведениями современных художников.

Живопись Тагора рождалась из спонтанных линий, появлявшихся на полях рукописей. Она сочетает в себе влияние европейского модернизма с индийской традицией. В экспозиции можно увидеть 59 произведений самого мастера, а также архивные материалы о его московской выставке 1930 года. Среди представленных в рамках нынешней экспозиции современных индийских художников есть выпускники и преподаватели «Вишва-Бхарати», для которых наследие Тагора остаётся живым и по сей день.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Где: Музей русского импрессионизма.

Когда: до 4 октября.

Историю русского модернизма принято рассказывать через фигуры будущих классиков. Выставка в Музее русского импрессионизма предлагает другой путь. Зритель может погрузиться в лабораторию модернизма благодаря работам художников, которые на заре ХХ века только начинали формировать новый изобразительный язык.

В школе Елизаветы Званцевой рядом с будущими знаменитостями — Марком Шагалом, Михаилом Матюшиным, Еленой Гуро — работали мастера, чьи имена сегодня почти забыты. Более 170 произведений живописи, графики и книжного искусства превращают экспозицию в череду открытий. Посетителям предстоит встреча с авторами, чьи эксперименты с цветом, линией и формой помогали создавать облик русского модернизма. В центре выставки — три педагога, определившие атмосферу школы: Лев Бакст, Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин. Но главные герои проекта — не знаменитые наставники, а их ученики: Фавста Шихманова, Раиса Котович-Борисяк, Надежда Лермонтова и многие другие.

«Черновик будущего»

© Пресс-служба Центра «Зотов»

Где: Центр «Зотов».

Когда: до 23 августа.

Выставка «Черновик будущего» в Центре «Зотов» посвящена моменту творческого поиска молодых современных художников. В экспозиции дипломные проекты выпускников ведущих московских арт-институций соседствуют с ранними работами уже состоявшихся авторов, объединённые духом творческого азарта и экспериментаторства.

По словам куратора Евгении Соломатиной, выставка появилась из желания поддержать молодых художников в момент перехода от учёбы к профессиональной практике. Поэтому в экспозицию вошли не только законченные произведения, но и проекты на стадии идеи или эскиза. «Нам показалось важным создать для них пространство, где можно показать свои идеи, познакомиться друг с другом и получить поддержку от опытных преподавателей и кураторов, — говорит куратор “Рамблера”. — Самым важным для нас был художественный потенциал». Среди главных тем, которые объединяют работы участников, Соломатина выделяет интерес к технологиям, обращение к прошлому в эпоху неопределённости и исследование телесности в мире цифрового контроля.

Эти направления раскрываются через самые разные художественные подходы. В инсталляции Любавы Калёновой «Забота» обычный сушуар, покрытый волосами, превращается в образ памяти о советской повседневности. Глеб Жерехов в работе «Безвестная вода» исследует невидимую географию Петербурга: размытые снимки реки и города, сделанные с движущегося плота, складываются в образ пространства между реальностью и несбывшимися версиями будущего. А Ольга Белякова с помощью кинетической инсталляции «Сигнальный модулятор V1» переводит изменения окружающей среды в постоянно меняющийся рисунок, словно сама природа становится соавтором произведения.

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Третьяковская галерея: история основания, главные шедевры и цены на билеты