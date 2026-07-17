Кокошники и городские легенды: какие выставки идут за пределами Москвы

В Русском музее рассказывают историю России через портреты великих женщин. В Эрмитаже показывают, как камень превращается в животных, цветы и фантастические образы. В Нижнем Новгороде исследуют особенности золотного шитья. В Самаре показывают работы современных художников из разных стран. В Ельце переосмысляют городские легенды, а в Липецке — знаменитое елецкое кружево. «Рамблер» выбрал выставки июля, ради которых стоит отправиться за пределы столицы.

© Пресс-служба Галереи «Буксир»

«Великая. Образ женщины в русском искусстве»

Где: Русский музей (Санкт-Петербург).

Когда: до 11 января 2027 года.

Русский музей собрал масштабную выставку о том, как менялся образ женщины в русском искусстве XVIII — начала XX века. В 11 залах Михайловского дворца представлены более 300 произведений живописи, графики и скульптуры из собственного собрания других музейных коллекций. Портреты складываются в историю страны, рассказанную через судьбы её героинь. Среди авторов — Илья Репин и Карл Брюллов, Валентин Серов и Иван Крамской, а также многие другие хрестоматийные мастера.

© Пресс-служба Русского музея

Рядом с картинами можно увидеть богато расшитые вечерние платья, аксессуары, драгоценности и изделия из фарфора, позволяющие глубже погрузиться в мир героинь выставки. Отдельного упоминания заслуживает демонстрируемый впервые после серьёзного научного исследования комплекс работ великой княгини Ольги Александровны Романовой — её автопортрет и серия камерных пейзажей.

«Современное камнерезное искусство»

Где: Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Когда: до 31 декабря.

Выставка в Эрмитаже предлагает взглянуть на камнерезное искусство не как на ремесло прошлого, а как на живую художественную практику. В экспозиции представлены более 35 произведений российских и немецких мастеров XX–XXI веков. Проект прослеживает связь между современными авторами и традицией Карла Фаберже, чьи эксперименты в начале прошлого столетия фактически определили развитие этого вида искусства на десятилетия вперёд. Художники продолжают работать с теми же материалами, но используют их уже для создания произведений с современным пластическим языком и неожиданными образами.

© Пресс-служба Эрмитажа

Особенно интересно наблюдать за тем, как сама природа камня становится соавтором произведений. В одном случае рисунок мохового агата подсказывает мастеру форму гриба, в другом — прозрачный кварц превращается в игру света благодаря контрасту полированных и матовых поверхностей. Среди самых популярных сюжетов — животные и растения: улитки, рыбы, змеи, цветы и целые каменные букеты.

«Северное солнце»

Где: НГХМ (Нижний Новгород).

Когда: до 30 августа.

Выставка «Северное солнце» рассказывает историю золотного шитья — одного из самых эффектных и трудоёмких художественных промыслов России. Посетителей ждут около 70 экспонатов из разных музейных собраний. На их примере можно проследить, как техника, родившаяся в народной среде, со временем стала частью придворной культуры. Крестьянские сарафаны, северные кокошники, парадные платья и мундиры сплетаются в единый рассказ о судьбе этого яркого декоративного ремесла.

© Пресс-служба НГХМ

Главные сокровища выставки — придворные наряды конца XIX века, принадлежавшие великой княгине Ксении Александровне и императрице Александре Фёдоровне. Одно из платьев даже упоминалось в прессе своего времени как часть приданого будущей великой княгини. Не менее впечатляют и народные костюмы, где золотая нить играет главную роль: расшитые сарафаны нижегородских крестьянок, каргопольские кокошники, праздничные головные уборы и платки. Выставка наглядно показывает, как один и тот же художественный язык объединял разные миры — от северной деревни до парадных залов императорской семьи.

«Картина мира»

Где: Третьяковская галерея (Самара).

Когда: до 23 июля.

Выставка «Картина мира» в самарском филиале Третьяковской галереи объединила работы молодых художников из самых разных уголков планеты — от Бангладеш и Сенегала до Колумбии, Вьетнама и Южной Кореи. В экспозицию вошли произведения 15 финалистов международного конкурса, на который в этом году было подано более 1600 заявок из 56 стран. Авторы работают в разных техниках — от живописи и графики до цифрового искусства, но объединяет их интерес к темам культурной памяти, семейной истории, национальной идентичности и связи поколений.

© Пресс-служба Третьяковской галереи (Самара)

Выставка принципиально не распределена по странам или регионам. Вместо своеобразной «карты мира» зрителю предлагают пространство диалога, где художники из разных культур неожиданно говорят об очень похожих вещах. Один из самых интересных проектов представлен в специальной номинации «Вдохновлённый русским». Художник Луонг Као из Вьетнама обратился к образам русского балета и авангарда, соединив танцовщиц у станка с визуальным языком Малевича и Кандинского.

«А и где жа голас брать?»

Где: Галерея «Буксир» (Елец).

Когда: до 5 сентября.

Новая площадка галереи «Буксир» в Ельце открылась выставкой по итогам проводившейся совместно с фондом «Сфера» арт-резиденции. Её участники решили исследовать город не через привычные достопримечательности, а через его скрытые истории. Художники работали с местными легендами, забытыми предметами и старыми фотографиями. Особую роль играет само пространство экспозиции — бывший купеческий магазин, где впоследствии находилась местная прокуратура.

© Пресс-служба Галереи «Буксир»

В липецком пространстве «Буксира» до 8 августа художник Артём Ляпин предлагает взглянуть на знаменитое елецкое кружево как на живой художественный язык. Для проекта он предложил мастерицам фабрики «Елецкие кружева» отказаться от шаблонных схем и создать свободные абстрактные композиции. Кружевные работы соседствуют с металлическими объектами Ляпина, который переносит хрупкую пластику нитей в непривычный материал. Название выставки отсылает к самой природе кружева: здесь важны не только линии, но и пустоты между ними.

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