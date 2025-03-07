Сборы «Пророка» превысили миллиард, Леди Гага запустила радио — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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«Пророк» с Юрой Борисовым заработал более миллиарда рублей

Сборы картины «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли превысили 1 миллиард рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы государственного Фонда кино. Фильм стал 34-м российским релизом, сумевшим преодолеть эту планку, и третьей картиной-«миллиардером» с начала года. Вышедшие 1 января семейные ленты «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь» заработали 3,3 миллиарда рублей и 2,7 миллиарда рублей соответственно, отмечало издание.

«Пророк. История Александра Пушкина» вышел в прокат 14 февраля 2025 года. Фильм рассказывает об основных событиях в жизни поэта — от учёбы в Царскосельском лицее до роковой дуэли на Чёрной речке. Режиссёром картины стал Феликс Умаров, в «Пророке» также снялись Сергей Гилёв, Анна Чиповская, Алёна Долголенко, Светлана Ходченкова.

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Эрмитаж сделает вход бесплатным в праздничные дни

Государственный Эрмитаж поменял принцип объявления дней бесплатных посещений: теперь вместо фиксированного дня в каждом месяце музей будет отменять плату за вход по праздникам. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на слова генерального директора музея Михаила Пиотровского. Он пояснил, что просто бесплатный день «не очень работает»: получается толкучка, не всегда приходят те, кому хотелось бы. «Мы теперь будем вводить бесплатные дни по праздникам», — отметил Пиотровский.

Предыдущий бесплатный праздничный день был 23 февраля, напомнил генеральный директор музея. Следующим будет 8 марта, а после него — 18 мая, День музеев, отметил Пиотровский. Музей определил уже шесть праздничных дней, когда вход будет бесплатным, а в итоге дней со свободным входом будет столько же, сколько раньше. В летние месяцы бесплатного посещения не планируется, отметил Михаил Пиотровский.

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Леди Гага запустила собственный радиоканал

Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) запустила собственный поп-ап-радиоканал Gaga Radio. Об этом сообщило издание Billboard. На Gaga Radio будут транслироваться отобранная исполнительницей музыка и закулисные истории, связанные с созданием седьмого студийного альбома певицы Mayhem.

Радиоканал запущен совместно с американской радиовещательной корпорацией SiriusXM. Обладатели радиоприёмников могут слушать его на принадлежащем SiriusXM 15-м канале до 17 марта, а также в приложении SiriusXM до 2 апреля 2025 года. Альбом Mayhem выходит 7 марта 2025 года.

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ранее неизвестную картину Васнецова выставят на торги за 1,5 миллиона долларов

16 марта на торги Московского аукционного дома выставят ранее неизвестное полотно Виктора Васнецова «Богомольцы». Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома. Заявленная стоимость лота — 1,5 миллиона долларов.

В беседе с ТАСС совладелец Московского аукционного дома Александр Попов пояснил, что обнаружение прежде неизвестной картины Васнецова — сенсация для внутреннего рынка. Работа, у которой не было подписи, была куплена на аукционе Sotheby’s в 2003 году и тогда же передана на экспертизу в Государственный Русский музей. Произведение, на котором изображены отправившиеся в паломничество странники, оказалось одной из вариаций картины «Нищие-певцы» 1873 года. В числе предполагаемых авторов были Илья Репин, Иван Крамской, Василий Поленов, Константин Савицкий и Виктор Васнецов. Последний в итоге оказался подлинным автором полотна.

Попов отметил, что картины такого уровня музейной значимости очень редко появляются на открытых торгах. По его предположениям, итоговая стоимость работы значительно превысит заявленные 1,5 миллиона долларов.

© Московский Аукционный Дом

Спектакли-номинанты на «Золотую Маску» снова покажут в Москве

Региональные и столичные театры покажут в Москве более 40 постановок, номинированных на театральную премию «Золотая Маска». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Союза театральных деятелей (СТД), президента премии Владимира Машкова. На пресс-конференции Машков пояснил, что в прошлом году была ситуация переходного периода, необходимость в принципе сохранить премию. «И у нас не было возможности привозить спектакли в Москву. В этом году у нас появилась такая возможность», — добавил глава СТД.

Региональный этап фестиваля «Золотая Маска» стартовал 5 марта. В столице показы в рамках фестиваля начнутся 1 апреля. Церемония вручения премии, которой завершится фестиваль, в этом году пройдёт в Казани, напомнил Владимир Машков. Она состоится 26 июня в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала, открывшемся в конце января этого года.

© Алексей Никольский/РИА Новости

Леди Гага рассказала, чем Mayhem отличается от других её альбомов