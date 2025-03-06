Невнятный сюжет: что не так со спортивной драмой «Роднина»

С 6 марта в российском прокате можно посмотреть «Роднину» — биографическую драму о жизни и карьере советской фигуристки (ныне депутата Госдумы) Ирины Родниной. «Рамблер» рассказывает, каким получился байопик о самой успешной и результативной фигуристке в истории парного фигурного катания.

© Телеканал «Россия 1», Рамблер

Юная Ирина бежит по коридору: в руках коньки, на лице — улыбка. Совсем скоро девочка будет порхать по льду словно бабочка и пробовать самостоятельно исполнить несложные элементы фигурного катания. C юных лет Роднина была очень целеустремлённой. Например, в подростковом возрасте ей не мешала кататься без устали даже высокая температура.

В фильме режиссёр Константин Статский («Жанна», «Отель “Белград”») показывает детство, юность и взрослые годы фигуристки. Рассказывает о разных этапах её жизни — взлётах, падениях и новых победах (только не показывает период жизни Родниной в США; сегодня такое показывать про депутата Госдумы не вполне уместно). Но в каждом из них сюжет затрагивает только общеизвестную информацию, зрителям будто показывают экранизацию странички о Родниной из «Википедии».

После одной сцены из детства следует монтажная склейка: бац! — и Роднина (фигуристку сыграла Владислава Самохина, для актрисы это дебют в полном метре) уже взрослая. Девушка уверенно стоит на льду, тренируется к грядущим соревнованиям под руководством заслуженного тренера Вячеслава Жука (Евгений Ткачук) в паре с Михаилом Булановым (звезда «Серебряных коньков» Фёдор Федотов). В реальности тренер Родниной — Станислав Жук, а первый партнёр — Алексей Уланов; вероятно, продюсеры не договорились о правах на упоминание реальных персон, так что их изменили.

За бесконечным мельтешением камеры трудно уследить, как раскрывается персонаж, — не менее трудно сопереживать ему. Казалось бы, по канонам спортивных байопиков зрители должны стать свидетелем невероятных свершений, сложнейшего пути к заоблачным результатам — олимпийским медалям и мировым рекордам в частности. Но сценаристы «Родниной» — Светлана Мигунова-Дали и Анна Озар («На автомате») — кажется, не разобрались, какую именно историю сочиняют.

© Телеканал «Россия 1»

Байопик все два часа штормит от жанра к жанру. То перед нами мелодрама о терзаниях личного характера (Буланов предлагает Родниной смешать спортивную и личную жизнь, на что она отвечает отказом), то мучительная драма о фигурном катании, без которого Ирина не представляет свою жизнь. Плохое состояние здоровья девушки, из-за которой она в реальности начала кататься на коньках по рекомендации врачей, в фильме превращается в диагноз «анемия» (снижение эритроцитов в крови).

Умалчивает «Роднина» и о других тренерах в карьере Ирины. До появления Жука юная фигуристка тренировалась с Яковым Смушкиным, Зинаидой Подгорной, а также с парой Сони и Милослава Балун из Чехословакии (те работали с ЦСКА по контракту). Почти 10 лет Роднина каталась как одиночница, но фильм пролистывает эту страницу из жизни, не показывая её даже в кратком содержании. Впрочем, возможно, это было оправдано хронометражом: кино и так идёт более двух часов.

Владислава Самохина, исполнившая главную роль, держится молодцом — актриса старательно отыгрывает целую палитру эмоций, стараясь не фальшивить и не переигрывать (в основном получается). Но главный источник эмоций и экспрессии в кадре — конечно, Евгений Ткачук. Актёр поразительно точно воплотил на экране образ прямолинейного, циничного, хамоватого и непреклонного тренера Жука. Он может и накричать, и отчитать, и едко подшутить над своими подопечными. В эпизодах, где Роднина с командой отправляется на соревнования, Жук особенно рьяно спрашивает с неё, но так же ответственно подходит и к поддержке фигуристки в сложные моменты.

Похвастаться эффектными выступлениями «Роднина» не может — создатели будто бы сэкономили, только неясно на чём (то ли пожалели времени на тренировку актёров и дублёров, то ли денег на графику и спецэффекты). Куцые эпизоды тренировок выглядят как натуральная халтура: изображение смазано, будто зритель смотрит не спортивное кино XXI века, а репортаж с провинциального турнира.

© Телеканал «Россия 1»

Авторы кино не стали погружать зрителей в основы фигурного катания — видимо, каждый и так должен знать, чем аксель отличается от лутца, а тулуп от волчка.

Главная проблема «Родниной» в том, что ничего не выдаёт в робкой, молчаливой Ирине легендарную советскую фигуристку. Да, зритель наблюдает за тяжёлыми тренировками, хамоватым тренером, литрами пота и битым стеклом, которое кто-то насыпал в коньки. Но в чём заключается талант Ирины Родниной? Почему побеждает именно она, а не кто-то другой? Чем её тренировки отличаются от стараний других на льду? Ответа на базовые вопросы кино и не пытается предложить, в результате драматургия оказывается в провале.

Те же «Легенда № 17» или «Движение вверх» наряду со свершениями детально разбирали путь, который прошли спортсмены к этой точке. Авторы «Родниной» даже не все ключевые соревнования в жизни фигуристки показывают: от дебюта на чемпионате мира в 1969-м сюжет почти сразу перескакивает на третьи Олимпийские игры в 1980-м. Где-то между выступлениями оставляют мизерное пространство для политического контекста (от нюансов холодной войны до ввода войск в Афганистан), но исключительно по касательной.

Да, Ирина Роднина — легендарная советская фигуристка. Но если зритель не знал об этом до знакомства с картиной, то рискует так и не узнать за 2 часа 17 минут (вплоть до финальных титров, где авторы добавляют сухие строчки о рекордах и победах Родниной). Это невнятное и крайне неровное кино о молодой спортсменке, которую разрывает на части необходимость быть всем, везде и сразу — дочерью, матерью, женой, фигуристкой и символом Советского Союза. О спортсменке, в которой нет ни единого изъяна, чего в реальной жизни быть не могло. Вероятно, поэтому «Роднина» воспринимается как безжизненный пластик, а не благородный металл.

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