«Дорогая, я больше не перезвоню»: комедия о загробном мире с Никитой Ефремовым

В российском прокате идет фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссёром комедийной фантастики выступил Александр Фомин, который ранее уже снимал в схожем жанре сериал «Министерство Всего Хорошего» для онлайн-кинотеатра Окко. «Рамблер» рассказывает, какой получилась новая картина.

© Okko, Рамблер

Даня (Никита Ефремов) — преуспевающий исполнительный продюсер в рекламной компании. Его жизнь кажется сказкой: у него своя оставшаяся от бабушки квартира в столице, заботливая девушка Катя (Агата Муцениеце) и нескончаемый поток крупных проектов. Довольные клиенты парня боготворят, а подчинённые уважают и прислушиваются к советам молодого наставника. Только сам Даня жизнью недоволен. Ему приходится работать на износ ради исполнения собственных грёз: покупки особняка на райском острове, где хочет жить вместе с девушкой мечты — инфлюенсеркой из соцсетей (Ангелина Пахомова), с которой даже незнаком. А пока приходится терпеть нелюбимую Катю и трудиться по 20 часов в сутки, игнорируя встречи с семьей.

Однажды организм Дани не выдерживает, и он впадает в кому. Пока тело парня подключено к аппарату ИВЛ, его душа отправляется на тот свет. После получения талончика, заполнения документов и подсчёта очков кармы сотрудники на пропускном пункте выносят парню неутешительный приговор — ад. Дане остаётся либо ждать воскрешения, либо попытаться исправить ситуацию и написать заявление на пересмотр дела.

«Дорогая, я больше не перезвоню» стал для Александра Фомина уже третьим вышедшим проектом с начала 2025 года. Первого января состоялась премьера сериала «Министерство Всего Хорошего» («МВХ»), а совсем недавно в прокате шла ностальгическая комедия «По барам». «Дорогая, я больше не перезвоню» кажется идейным продолжением «МВХ»: всё та же тема подсчета плохих и хороших поступков после смерти перед распределением, всё тот же распределительный пункт, в котором работают вредные сотрудники и царит бюрократия.

© Okko

В первую очередь персонажи проектов Фомина хотят получить второй шанс и вернуться к поворотному моменту в прошлом. В дебютном «Молодом человеке» герой Павла Табакова, прикинувшись подростком, заново проживал молодость в летнем лагере. В недавней комедии «По барам» компания товарищей среднего возраста под предводительством персонажа всё того же Табакова отправлялась в ночной бархоппинг в надежде наверстать упущенные годы дружбы. Даня в исполнении Ефремова вписывается в череду персонажей, которые желают в кратчайшие сроки закрыть массу хвостов, тянущихся за ними годами. Только ставки на этот раз куда выше, нежели упущенная молодость или потерянные годы дружбы. На кону сама жизнь.

После неудачных попыток проскользнуть в рай зайцем парень готов заключить сделку и пойти на службу в чистилище. Даня не верит в чудесное воскрешение, а перспектива провести бесконечность в аду его не очень прельщает. Но, по рассказам очевидцев, чистилище — подозрительно похожее на российскую армию место, в котором Дане придётся ходить гуськом и отжиматься в противогазе. Такой вариант парня тоже не слишком устраивает.

После неудавшейся попытки угнать самолёт, который отправляется в рай, герой невольно начинает меняться. Встречает покойную бабушку (Валентина Ляпина), влюбляется в погибшую байкершу (Мила Ершова), проникается дружеской симпатией к небесному гопнику из Хабаровска (Дмитрий Чеботарёв) и начинает радоваться мелочам. Пока на земле Даню ждёт мама, сын в коме переосмысляет собственную жизнь. Для воплотившей образ заботливой матери Евгении Добровольской «Дорогая, я больше не перезвоню» стал последним фильмом в карьере: актриса скончалась в январе этого года.

© Okko

Сентиментальные беседы с бабушкой и размышления о бесцельно проведённых на земле днях сменяются массой комичных ситуаций и неожиданных камео. В распределительной зоне можно увидеть, видимо, недавно скончавшегося Чувака — персонажа из фильма «Большой Лебовски», а в небесном баре ежедневно выступают покойные знаменитые музыканты: Эми Уайнхаус, Михай и, неожиданно, The Hatters — Юрий Музыченко в роли Юрия Музыченко шутит о пагубном влиянии алкоголя. Хватает в «Дорогая, я больше не перезвоню» и тонкой злободневной иронии: армию сравнивают с чистилищем, а выживание на пенсию в 20 тысяч рублей — с мученичеством, сразу почти канонизируя несчастных пенсионеров.

Однако в большей степени удивляет «Дорогая, я больше не перезвоню» даже не юмором и не цветастым экшеном — фильм снят с помощью технологии LED-экранов, как и «Мандалорец». Главное достоинство картины — триумф любви над смертью. Забавно, что фильм вышел одновременно с «Между нами химия» — сериалом о смертельно больной девушке, пытающейся наладить свою жизнь, одну из главных ролей в котором также исполнил Ефремов. Если в «Между нами химия» героиня Саши Бортич пытается продлить себе жизнь ради любимых детей, то Даня возвращается с того света ради молящейся за его здоровье мамы.

«Дорогая, я больше не перезвоню» — в меру смешная фэнтезийная комедия, которая вновь напоминает зрителям о старых как мир правилах. Никто не знает, сколько времени нам отведено на этой земле, поэтому нужно его провести рядом с любимыми и семьёй.

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