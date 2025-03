Джон Малкович в роли поп-идола и выставка о Лиозновой: афиша событий 15–16 марта

Триллер о поп-звезде, лекции и короткометражные фильмы в рамках Московской недели моды и прогулка в поисках московского Гауди. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

© А24; Рамблер

Что посмотреть

Триллер «Опус» с Джоном Малковичем

В прокат выходит триллер «Опус», в котором Джон Малкович играет вымышленного легендарного поп-исполнителя Альфреда Моретти. Когда-то его имя гремело по всему миру, а затем он на 30 лет сделал перерыв в карьере. Наконец поп-идол выпускает долгожданный альбом и устраивает по этому поводу закрытую презентацию в своём поместье в штате Юта.

Одной из приглашённых становится Ариэль Эктон — молодая, целеустремленная и амбициозная журналистка музыкального журнала. Вместе со своим боссом Стэном, а также популярным блогером, известной ведущей подкаста и прославленной телезвездой Ариэль приезжает в поместье. Журналистка быстро понимает, что вокруг творится что-то странное: у гостей отнимают гаджеты и приставляют круглосуточных консьержей, следящих за каждым шагом приглашённых. Домработники нарциссичного Альфреда Моретти больше напоминают служителей культа, чем обычную прислугу.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Сандэнсе в 2025 году. Режиссёром фильма стал бывший сотрудник мужского журнала GQ Марк Энтони Грин — это его первая работа в полнометражном кино. Помимо Джона Малковича, в «Опусе» снялись Айо Эдебири, Джульетт Льюис и Мюррей Бартлетт.

Посмотреть сеансы и приобрести билеты можно по ссылке.

© А24

Спектакль «Гогольилиада» в «Ленкоме Марка Захарова»

15 марта в 19:00 в «Ленкоме Марка Захарова» режиссёр-постановщик, актёр и заслуженный артист России Игорь Миркурбанов покажет спектакль-коллаж, в основу которого легли произведения Николая Гоголя — «Ревизор», «Мёртвые души», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего». В центре сюжета — филолог, искусствовед и мэр города NN-ска Павел Поприщев, его жена, хозяйка салона «Царство Аиды» Аида Поприщева и их дочери Агата Мученице, Аглая Карнавал и Аделаида. В числе других героев — звезда шансона Сашка Нос, алхимик и врач-криминалист Евген Земляника, братья-бегунки Боб и Доб Чинские и режиссёр театра города NN-ска Хома Брут.

В этой постановке Миркурбанов обращается к сакральной теме в творчестве писателя — покаянию. Через сатирических персонажей команда постановки пытается передать тему личной ответственности перед высшим судом. Это первая работа Игоря Миркурбанова в качестве режиссёра в «Ленкоме Марка Захарова». Кроме того, он сам играет несколько ролей, в том числе главного героя Поприщева и Сашку Носа. Также в спектакле заняты Мария Антипп, Алёна Митрошина, Виктория Проценко.

Билеты можно приобрести по ссылке.

© lenkom.ru

Выставка «Женщина за кадром» в Еврейском музее и центре толерантности

13 марта в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссёра Татьяны Лиозновой». В числе работ Лиозновой — фильмы «Евдокия», «Им покорялось небо», «Мы, нижеподписавшиеся», но самым известным её произведением стал многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны».

В экспозицию вошли эскизы к кинокартинам Лиозновой, фотографии со съёмочных площадок, фотопробы, документы, включая режиссёрские сценарии. Также выставка рассказывает о других женщинах-режиссёрах, предшественницах и современницах Татьяны Лиозновой: Диане Асадовой, Кире Муратовой, Ларисе Шепитько.

Выставка продлится до 27 июля 2025 года. По субботам и еврейским праздникам музей закрыт.

© www.jewish-museum.ru

Московская неделя моды в «Манеже»

13 марта в центральном выставочном зале «Манеж» стартует Московская неделя моды. В рамках этого события свои коллекции представят около 200 дизайнеров из разных стран: России, ЮАР, Китая, Индонезии и так далее. Кроме того, гости бесплатно по предварительной регистрации могут посетить лекции экспертов в области моды.

Например, 15 марта в 13:00 телеведущая и модный блогер Люси Пылаева прочтёт лекцию на тему «Стиль и психология: как наш образ коррелирует с восприятием нас другими людьми». В 17:00 президент Союза байеров России Елена Бугранова расскажет об иконах стиля — от Джейн Биркин до Зендеи. 16 марта в 17:00 аналитик моды Андрей Аболенкин порассуждает, как и почему работают современные образы и тренды.

15 марта с 15:00 до 21:45 в центре дизайна Artplay в рамках Недели моды пройдёт фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. В программу войдут несколько десятков короткометражных фильмов о моде.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на события можно на официальном сайте Московской недели моды.

© moscowfashion.ru

Что послушать

Концерт «Штраус гала» в Большом зале консерватории

16 марта в 19:00 в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится концерт «Штраус гала». В его программу войдут произведения «короля вальсов» Иоганна Штрауса (сына): «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», «Весенние голоса» и «Венская кровь». Также прозвучит знаменитая полька «Пиццикато», которую Иоганн Штраус (сын) написал в соавторстве со своим братом, композитором и скрипачом Йозефом Штраусом.

Исполнять произведения будут симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и солистка Большого театра Дарья Зыкова (сопрано).

Билеты доступны по ссылке.

© Peterburg23/CC BY 3.0

Концерт «Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра» в особняке Прове

16 марта в 19:00 в особняке Прове состоится концерт, в программу которого войдут песни Фрэнка Синатры. Американский певец, киноактёр и режиссёр, обладатель знаменитого бархатного тембра стал одним из ведущих голосов своего поколения. Он записал более 2000 композиций и был отмечен одиннадцатью премиями «Грэмми».

Исполнять песни Синатры в этот вечер будет Антон Ярославский, солист филармонии «Дубравы». В ходе концерта прозвучат знаковые произведения американского певца: New York, New York, Strangers In The Night, Fly Me To The Moon и другие.

Билеты доступны по ссылке.

© Keystone Pictures USA/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Где погулять

Экскурсия «В поисках московского Гауди»

15 марта в 15:00 от выхода № 1 ст. м. «Красные Ворота» стартует экскурсия «В поисках московского Гауди». Участники прогулки будут искать здания, напоминающие творения знаменитого барселонского архитектора Антонио Гауди: дома, украшенные разноцветной мозаикой, московский дворец Юсуповых, дом, похожий на комод. Кроме того, они узнают, как выглядели московские казармы XVIII века, что означает римский шифр на доходных домах и в каких городских стенах обнаружили золотые короны.

Продолжительность экскурсии — 2 часа, стоимость билета — 500 рублей. Экскурсия проводится в рамках городской программы «Мой район» при поддержке проекта «Гуляем по Москве». Приобрести билет можно на сайте «Гуляем по Москве».

© mrsiraphol/Freepik

«Дорогая, я больше не перезвоню»: комедия о загробном мире с Никитой Ефремовым