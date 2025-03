О Тайгере Вудсе снимут фильм, британский король рассказал о любимых песнях — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Petter Arvidson/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

Студия Amazon MGM Studios снимет байопик Тайгера Вудса

Студия Amazon MGM Studios снимет фильм о знаменитом игроке в гольф Тайгере Вудсе. Об этом сообщило издание Deadline.

В основу сценария ляжет биографическая книга бывшего старшего редактора Sports Illustrated Кевина Кука The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played («Тигровый удар: Инсайдерская история величайшего гольфа в истории»), права на экранизацию которой приобрела компания. Речь в картине пойдёт о том, какой путь пришлось пройти Тайгеру Вудсу, от вундеркинда до одного из величайших игроков в гольф.

Режиссёром байопика станет Рейнальдо Маркус Грин, снявший спортивную драму «Король Ричард» об отце теннисисток Винус и Серены Уильямс. Компания Higher Ground Барака и Мишель Обамы ведёт переговоры о продюсировании фильма. Ещё одним продюсером станет Ирвин Уинклер, известный по картинам «Рокки», «Бешеный бык» и «Славные парни». Дата начала съёмок и выхода байопика пока неизвестны.

На «Ночи театров» в Москве анонсировали около 120 мероприятий

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдёт в Москве с 27 по 28 марта и объединит 90 учреждений культуры. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы mos.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину. Для любителей театрального искусства подготовили около 120 мероприятий. Большая часть программы будет посвящена юбилеям режиссёров, драматургов, артистов, композиторов, писателей и самих культурных площадок.

Торжественное открытие акции состоится в Театре имени Гоголя, которому в апреле этого года исполнится 100 лет. Артисты Большого театра представят отрывок из балета «Лебединое озеро», а известные актёры прочтут стихи Сергея Есенина и Александра Блока.

Расписание всех событий «Ночи театров» опубликуют на сайтах театров-участников, а также в разделе «Афиша» на портале mos.ru. Там же 20 марта в 12:00 откроется регистрация на мероприятия акции и будет рассказано об условиях посещения.

© teatrgogolya.ru

Король Великобритании Карл III рассказал о любимых песнях

Британский монарх Карл III рассказал на радио Apple Music 1 о своих любимых композициях. В его подборку вошли Crazy In Love Бейонсе, Love Me Again британской певицы Raye, Upside Down Дайаны Росс, Соuld You Be Loved Боба Марли и группы The Wailers, La Vie En Rose Грейс Джонс и другие.

Король отметил, что на протяжении всей его жизни музыка имела для него большое значение. «Она обладает удивительной способностью пробуждать счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашего сознания, утешать нас в минуты печали и уносить в далёкие края», — сказал Карл III.

Песню Кайли Миноуг The Loco-Motion монарх назвал «музыкой для танцев». Рассказывая о композиции Соuld You Be Loved, король отметил, что покойный Боб Марли обладал «удивительной, заразительной энергией, а также отличался глубокой искренностью и заботой о своём сообществе». А певицу Raye Карл III назвал «одной из самых интересных и признанных современных исполнительниц и авторов песен».

© Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Звезда сериала «Очень странные дела» сыграет в новом «Человеке-пауке»

Актриса Сэди Синк, сыгравшая Макс Мейфилд в сериале «Очень странные дела», присоединилась к актёрскому составу фильма «Человек-паук-4» с Томом Холландом. Об этом сообщило издание Deadline.

Кого именно сыграет актриса, пока неизвестно. Однако Deadline отметило, что персонаж Сэди Синк будет «значимым», и выдвинуло предположение, что артистка может предстать в образе мутантки Джин Грей из «Людей Икс», — ранее эту роль исполняли актрисы Фамке Янссен и Софи Тёрнер.

Съёмки «Человека-паука-4» должны начаться в этом году. Режиссёром фильма станет Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда о десяти кольцах»). Подробности сюжета пока не раскрываются.

Предыдущая часть франшизы, «Человек-паук: Нет пути домой», вышла на экраны в 2021 году. По данным BoxOfficeMojo, она собрала в мировом прокате 1,9 миллиарда долларов.

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Сэди Синк

Spotify отчитался о рекордных отчислениях артистам по итогам 2024 года

Шведский стриминговый сервис Spotify раскрыл размер роялти по итогам 2024 года. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Компания отчислила артистам 10 миллиардов долларов, что стало самой крупной выплатой за один год в истории музыкальной индустрии. В 2024 году 1500 артистов получили более 1 миллиона долларов в виде роялти от Spotify.

Также стриминговый сервис заявил, что за прошедшие десять лет размеры отчислений увеличились в 10 раз — с 1 миллиарда долларов в 2014 году до 10 миллиардов долларов в 2024 году. 5 миллиардов долларов в прошедшем году заработали независимые исполнители и лейблы, указано в годовом отчёте компании.

© Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

