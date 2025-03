Марк Уолберг в роли пилота и Венсан Кассель в фильме-опере: афиша событий 22–23 марта в Москве

Зрительская премьера фильма «Дольче!» с Венсаном Касселем, концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова и «Фестиваль подруг» на «Хлебозаводе № 9». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в наступающие субботу и воскресенье в Москве.

Что посмотреть

Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом

В прокате идёт триллер «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом в главной роли. Звезда Голливуда играет пилота Дэрила, который перевозит из небольшого местечка на Аляске федерального маршала Мэдолин и арестованного ею финансового преступника Уинстона в ближайший крупный город на одномоторном самолёте. Уинстон и Мэдолин заключили договор: Уинстон даёт показания против главаря мафии, с которой он связан, а Мэдолин предоставляет ему защиту и помогает избежать тюрьмы.

Во время полёта Уинстон видит на удостоверении пилота фото другого человека и понимает, что Дэрил вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Постановщиком картины стал Мэл Гибсон, в списке режиссёрских работ которого значатся «Страсти Христовы», «Апокалипсис» и «Храброе сердце». Помимо Уолберга, в фильме играют Тофер Грейс и Мишель Докери.

Посмотреть расписание и приобрести билеты можно по ссылке.

Спецпоказ фильма «Дольче!» с Венсаном Касселем

22 марта в 18:00 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится зрительская премьера картины «Дольче!». Фантасмагоричная драма соединяет в себе театр и кино. В ней звучат арии и музыка из опер Джузеппе Верди, Джаккомо Пуччини и Жоржа Бизе, а помимо звёзд европейского кинематографа — Венсана Касселя, Фанни Ардан и Росси де Пальма, — в фильме играют знаменитые оперные исполнители, например Пласидо Доминго.

Сюжет представляет собой современное прочтение мифа об Орфее и Эвридике: жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется на поиски своей возлюбленной в царство мёртвых. В этом путешествии его сопровождает загадочный таксист. Костюмы для фильма создал итальянский модный дом Dolce & Gabbana. На показе в «Каро 11 Октябрь» картину представит актёр и театральный режиссёр Алексей Франдетти.

В широкий прокат «Дольче!» выходит 27 марта. Билеты на зрительскую премьеру можно приобрести по ссылке.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым

22 марта в 20:00 и 23 марта в 19:00 в Театре Эстрады пройдут показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Действие происходит в августе 1945 года в доме знаменитого учёного Альберта Эйнштейна. США только что сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Учёный, который был участником комитета по атомной энергии, разрабатывавшего ядерное оружие против Японии и Германии, остро переживает произошедшее и винит себя в причастности к созданию атомных бомб.

Он делится чувствами и размышлениями со своей возлюбленной Маргаритой — женой русского эмигранта, скульптора Сергея Конёнкова, который делал скульптурный портрет учёного для Пристонского университета. Героиня в свою очередь сообщает Эйнштейну, что скоро уезжает с мужем назад в СССР. Учёный уговаривает её остаться, но его усилия окажутся напрасными.

В основу спектакля легла пьеса советского и российского драматурга Александра Гельмана «Альмар», где автор размышлял, какой могла быть последняя встреча Эйнштейна и его возлюбленной. Режиссёром-постановщиком стал Александр Марин, известный по спектаклям «Три сестры» и «Безымянная звезда» в Театре Олега Табакова, а костюмы создала российский дизайнер Светлана Тегин.

Эйнштейна играет Алексей Серебряков, а роль Маргариты долгое время исполняла Ксения Раппопорт. В постановках, которые пройдут в Театре Эстрады, её заменит актриса Алёна Хмельницкая.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Выставка «LU. Фигура умолчания» в Московском музее современного искусства

15 марта в Московском музее современного искусства на Петровке, 25 открылась персональная выставка владимирской художницы Люси Соловьёвой (LU) «LU. Фигура умолчания». В своём творчестве художница обращается к важности невербальных способов общения, выражающихся в мимике, жестах и молчании.

В экспозицию вошло несколько серий картин, преимущественно портретных работ. Например, серия «Грустное селфи» создана на основе селфи, которые Соловьёвой присылали друзья и близкие. Отдельная серия посвящена лесу и объединению человека и растительного мира, поскольку природа также играет важную роль в творчестве Соловьёвой.

Выставка продлится до 13 апреля 2025 года.

Что послушать

Симфоническое трибьют-шоу Romantic Collection в Vegas City Hall

23 марта в 19:00 в Vegas City Hall состоится симфоническое трибьют-шоу Romantic Collection. В программу войдут романтические хиты зарубежных звёзд: «My Heart Will Go On» Селин Дион, «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон, «It Must Have Been Love» группы Roxette и другие.

Мелодии о любви прозвучат в симфонической обработке оркестра Imperialis Orchestra. Часть композиций исполнит певец Николай Тимохин — выпускник ГИТИСа и участник различных телешоу: «Голос», «Ну-ка все вместе» и «Секрет успеха». Дополнять романтическую атмосферу концерта будут фрагменты клипов и специально созданный для шоу звёздный видеоряд, которые будут транслировать на большом экране.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова «Весна идёт» в Московской консерватории

23 марта в 19:00 в Большом зале консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова «Весна идёт».

Трубач Пётр Востоков — один из самых талантливых музыкантов молодого поколения. Он увлёкся джазом в 16 лет, окончил эстрадно-джазовое отделение Российской музыкальной академии имени Гнесиных и ещё в студенчестве играл в различных джаз-бандах, например в «Арсенале» Алексея Козлова.

В 2010 году Востоков вместе с певицей Дарьей Антоновой создал Большой джазовый оркестр, который принимал участие в крупнейших джаз-фестивалях, таких как «Джаз в саду “Эрмитаж”», «Усадьба Jazz» и «Триумф джаза».

В программу концерта «Весна идёт» войдут произведения ведущих композиторов этого музыкального жанра: Джорджа Гершвина и Исаака Дунаевского, Леонарда Бернстайна и Андрея Эшпая. Композиции прозвучат как в оригинальных версиях, так и в авторской аранжировке Большого джазового оркестра.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где погулять

Архитектурная экскурсия по району Щукино

22 марта в 12:00 экскурсионное бюро Музея Москвы устраивает архитектурную экскурсию по району Щукино. Этот район знаменит большим количеством научных учреждений, например на его территории расположены Курчатовский институт и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Во время прогулки участникам покажут образцы застройки 1930–1950-х годов: архитектурные ансамбли улицы Маршала Василевского и площади Курчатова, жилые кварталы на улице Маршала Новикова и так далее.

Также в программу войдёт посещение Музея быта советских учёных, чья коллекция включает в себя предметы быта жителей домов, построенных для сотрудников Курчатовского института.

Стоимость экскурсии — 1100 рублей, приобрести билет можно на официальном сайте Музея Москвы.

«Фестиваль подруг» на «Хлебозаводе № 9»

22 марта на «Хлебозаводе № 9» пройдёт «Фестиваль подруг», посвящённый женщинам. Участниц ждёт множество мероприятий: от гаражной распродажи и обмена одеждой, книгами и аксессуарами до мастер-классов и публичных дискуссий.

Например, в 12:00 начнётся офлайн-встреча книжного клуба «Секреты», где гостьи будут обсуждать роман «Голод» с его автором, писательницей Светланой Павловой. В 19:30 состоится дискуссия «Город говорит о дружбе», чьим модератором выступит писатель и драматург Валерий Печейкин. А в 21:30 стартует дискотека «Царица», где диджей Don’t Judge будет миксовать женский хип-хоп и африканские мелодии с любимой поп-музыкой.

Также на протяжении всего дня можно принять участие в парфюмерном мастер-классе концепт-стора Nomkamo: послушать лекцию о парфюмерных компонентах и секретах мастерства и создать собственную туалетную воду.

Вход на часть мероприятий, например мастер-класс Nomkamo, будет осуществляться по билетам, а для участия в офлайн-встрече книжного клуба и дискотеке потребуется предварительная регистрация на сайте «Хлебозавода № 9».

Маркет «Гараж-Винтаж» в фудмолле «Депо»

22 и 23 марта с 11:00 до 22:00 в фудмолле «Депо» будет проходить маркет «Гараж-Винтаж». В нём примут участие 50 дизайнеров и продавцов. На маркете будут представлены локальные бренды модной одежды, косметика и парфюмерия от местных производителей, авторские украшения и винтажные наряды. Вход на мероприятие свободный.

