Копия копии: каким получился новый фильм «Опус» о поп-звезде, создавшей свою секту

С 13 марта в российском прокате идёт триллер «Опус», мировая премьера которого состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс» в 2025 году. «Рамблер» рассказывает, почему история о слепом поклонении кумиру обернулась нелепым фарсом.

© A24

Юная журналистка Ариэль Эктон (Айо Эдебири) работает в глянцевом издании. На планёрке девушка предлагает потенциально интересную тему, но главный редактор (Мюррей Бартлетт) отдаёт разрабатывать идею более «заслуженному», взрослому коллеге, оставляя Ариэль за бортом. Девушку на работе недооценивают, уже несколько лет она не может выбиться из числа рядовых авторов.

Приятель Ариэль (Янг Мазино) во время ланча выдвигает идею, почему у Эктон не получается достичь профессионального роста. Парень считает, что в её жизни не было чего-то уникального, что могло бы потенциально выделить девушку среди тысяч журналистов. Но вдруг у Ариэль подворачивается шанс получить уникальный опыт: легендарная звезда 90-х Альфред Моретти (Джон Малкович) прерывает 30-летний режим тишины и приглашает нескольких людей в свой особняк, чтобы послушать новый альбом раньше всех.

© A24

Получив персональное приглашение («Почему я?» — задумывается героиня), Ариэль отправляется в поездку. Молодая журналистка оказывается в компании своего главреда, а также известной телеведущей (Джульетт Льюис), подкастера (Марк Сиверстен), легендарной папарацци (Мелисса Чэмберс) и инфлюенсерши (Стефани Шеперд). Скоро герои оказываются в отдалённом от цивилизации ранчо, сотрудники которого забирают у них телефоны и ноутбуки. Довольно быстро пресс-тур пойдёт не по плану и всё выйдет из-под мнимого контроля журналистов.

Бывший журналист издания GQ, а ныне режиссёр Марк Энтони Грин свою дебютную полнометражную работу «Опус» выпустил вместе с легендарной студией A24. Казалось бы, репутация студии и её громкие релизы (от картин Ари Астера и Роберта Эггерса до дуэта Дэниэлов и Греты Гервиг) должны были обеспечить картине Грина некоторый кредит доверия, но этого не случилось. После премьеры на «Сандэнсе» фильм получил рейтинг 29% на Rotten Tomatoes (сейчас он чуть выше, 37%).

С первых минут «Опус» легко встроить в каталог триллеров определённого формата. Детали экспозиции автор будто взял из популярных картин последних лет. Девушку-простушку, которая случайно оказалась в роскошной локации, уже показал в «Меню» Марк Майлод. Богатого мужчину, который собирает масштабную вечеринку, но в этом есть что-то тёмное и настораживающее, уже показали в «Подай знак» Зои Кравиц. Кажется, что Марку Энтони Грину не хватает самобытности, чтобы на базе вторичного замысла сотворить что-то новое или по крайней мере предложить необычный ракурс.

Режиссёр предлагает очередной «острый» комментарий к избитым темам — от культа личности, вокруг которой не стоило бы собираться, до извращённого пузыря, в котором существуют глянцевые медиа. Как бывшему журналисту, Грину есть что рассказать об этой среде, но «Опус» не старается раскрывать темы, за которые берётся, — здесь всё поверхностно и эпизодично. Кино не сообщает ни о среде журналистов, ни о мире богатых и знаменитых ничего нового, будто опасаясь уходить в сторону от простых и прозрачных содержательных решений.

© A24

Айо Эдебири мыслит критически и первой бьёт тревогу, когда начинает что-то подозревать. Джон Малкович — безумная звезда, отыгрывающая нечто среднее между Канье Уэстом и Дэвидом Боуи. Актёры очень стараются (особенно Малкович, чьи образы меняются почти в каждом эпизоде), но далеко на выразительных образах не уедешь, если нет крепкой истории. «Опус» в этом плане ничем не примечателен. Артистам позволено всё, даже мстить много лет спустя. Журналисты — вовсе не четвёртая власть, а обслуга, которая втайне мечтает стать большими звёздами.

С точки зрения визуала дебют Марка Энтони Грина невзрачен. За исключением ярких музыкальных номеров (с необычными танцами Малковича), картина невыразительна и тривиальна, как и её аналоги ближайших лет. В попытке сатирически высмеять мир глянца фильм скатывается в пародию, в копию копии. Нелепая секта «уравнистов», окружающих героя Малковича, — самое яркое белое пятно картины. К чему нужны обряды? Во что верят «уравнисты»? Что является их конечной целью? Ответов на вопросы не будет, словно «Семью» Мэнсона смешали с «Бойцовским клубом» Паланика и оставили на обочине.

Наконец, ключевая проблема «Опуса» — прямолинейное проговаривание замысла режиссёра. Ещё один пример, когда режиссёр забывает о том, что главное — не рассказывать, а показывать. Злодей излагает масштабный заговор на финальных титрах, журналистка становится инфлюенсером. Вышла неубедительная и пресная игра в кошки-мышки без смысла и логики. Иногда студия A24 — вовсе не гарант качества и ярких впечатлений.

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