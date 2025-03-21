Марк Эйдельштейн в Голливуде, инопланетянин Спилберга на аукционе — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Соцсети Марка Эйдельштейна, Рамблер

Звезда «Аноры» подписал контракт с голливудским кастинг-агентством

Российский актёр Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским кастинг-агентством William Morris Endeavor (WME). Об этом сообщило отраслевое издание Deadline. Агентство сотрудничало с такими звёздами, как Роберт Дауни — младший, Анджелина Джоли, Кристофер Нолан и Киран Калкин. Офисы WME расположены в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Сиднее и других городах.

Марку Эйдельштейну — 23 года. Среди его актёрских работ — сериал «Монастырь», фантастический фильм «Сто лет тому вперёд» и американская комедийная драма «Анора», завоевавшая пять премий «Оскар». Следующим зарубежным проектом Эйдельштейна станет второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит» стриминговой платформы Amazon Prime Video. Марк сыграет роль мистера Смита.

Помимо WME, актёр продолжит сотрудничество с креативным агентством ColorCreative, также интересы Эйдельштейна представляют Sunshine Sachs Morgan & Lylis и Mylan Greenspan.

Программа «Пушкинская карта» подвела итоги 2024 года

В 2024 году участники программы «Пушкинская карта» купили 26,7 миллиона билетов на культурные мероприятия на сумму около 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову. В прошлом году было выдано 1,7 миллиона таких карт, добавила глава ведомства.

Социальная программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Она предназначена для молодежи от 14 до 22 лет и нацелена на повышение доступности культурных учреждений: музеев, театров, кинотеатров, филармоний. «Пушкинская карта» позволяет посещать участвующие в программе заведения за счёт федерального бюджета.

Номинал карты на 2025 год составляет, по данным портала «Госуслуги», 5 тысяч рублей. Сумму перечисляют на карту «Мир». В программе участвуют более 12 тысяч культурных учреждений.

Комик Конан О’Брайен снова станет ведущим на «Оскаре»

© IMAGO/globallookpress.com

Американский комик Конан О’Брайен, который в этом году вёл церемонию вручения премии «Оскар», снова станет её ведущим в 2026 году. Об этом сообщило отраслевое издание Variety со ссылкой на генерального директора Американской киноакадемии Билла Крамера и президента киноакадемии Джанет Янг. К работе над новым шоу также привлекут команду продюсеров Раджа Капура и Кэти Маллан, которые ставили два предыдущих «Оскара».

Решение принято в связи с успехом прошедшей церемонии: в 2025 году она собрала наибольшее количество зрителей за последние пять лет. Трансляцию посмотрели 19,39 миллиона человек. В соцсетях шоу упомянули 104,2 миллиона раз, что превзошло количество упоминаний «Грэмми» и Суперкубка.

Следующая церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 15 марта 2026 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе.

Памела Андерсон снимется у известного венгерского режиссёра

Звезда сериала «Спасатели Малибу» и фильма «Шоугёрл» Памела Андерсон снимется в новой драме знаменитого венгерского режиссёра Корнеля Мундруцо (Place To Be). Об этом сообщило отраслевое издание Deadline. Речь в картине пойдёт о пожилой женщине Брук (Эллен Бёрстин), которая вместе с разведённым мужчиной Нельсоном (Тайка Вайтити) путешествует из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы вернуть потерявшегося почтового голубя.

Андерсон сыграет роль Молли — дочери главной героини. Она приходит в себя после второго развода, переживает из-за матери и сопротивляется планам по переселению Брук в дом престарелых.

Корнель Мундруцо известен по фильмам «Любящий сын Франкенштейн» (2010), «Белый Бог» (2014), «Спутник Юпитера» (2017) и «Фрагменты женщин» (2020). «Любящий сын Франкенштейн» и «Спутник Юпитера» были номинированы на «Золотую пальмовую ветвь» — главную награду Каннского кинофестиваля. «Белый Бог» получил на Каннском кинофестивале премию «Особый взгляд».

Картина «Фрагменты женщин» была удостоена номинации на главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва», а сыгравшая главную героиню актриса Ванесса Кирби получила приз за лучшую женскую роль — «Кубок Вольпи». За эту же роль Кирби была номинирована на премию «Оскар».

Оригинальную модель инопланетянина из фильма Спилберга выставят на аукцион

© Universal Pictures

Кадр из фильма «Инопланетянин» (1982)

Оригинальная модель пришельца из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» будет выставлена на аукцион Sotheby’s «Такие вещи: ужасы, научная фантастика и фэнтези ХХ века на экране». Об этом сообщило издание The Guardian. Торги пройдут в апреле этого года. Оценочная стоимость лота колеблется от 600 тысяч до 900 тысяч долларов. Ожидается, что её продадут за 1 миллион долларов.

Это одна из трёх моделей, использованных во время съёмок блокбастера. Её создал специалист по спецэффектам, покойный Карло Рамбальди, работавший над «Инопланетянином», «Кинг-Конгом» и «Чужим». По окончании съёмок Рамбальди забрал её себе. Дочь Карло Рамбальди Даниэла, чьи слова процитировало издание, выразила надежду, что созданные её отцом произведения «принесут огромную радость тем, кто будет дорожить ими в будущем».

В 2022 году ещё одна оригинальная модель пришельца была продана за 2,6 миллиона долларов на торгах «Символы и кумиры: Голливуд», которые проводил в Беверли-Хиллз аукционный дом Julien’s Auctions.

Фильм «Инопланетянин» Стивена Спилберга вышел в 1982 году. Картина рассказывает о мальчике, подружившемся с прибывшим на Землю пришельцем. «Инопланетянин» был номинирован на «Оскар» в девяти категориях и выиграл в четырёх из них, включая категорию «Лучшие спецэффекты».

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