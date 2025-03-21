«Шоугёрл»: драма про возрастную звезду кабаре-шоу с Памелой Андерсон

20 марта в российский прокат вышла драма «Шоугёрл», главную роль в картине исполнила звезда Голливуда Памела Андерсон. Автор «Рамблера» посмотрел фильм и рассказывает, как внучка американского режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы показала в своей работе увядание сексуальности и старение.

© Carolco Pictures; Рамблер

Кабаре-шоу «Раззл-Даззл» существует в Лас-Вегасе уже несколько десятилетий. Продюсер Эдди (Дэйв Батиста) курирует проект в последние годы, но получает сокрушительное известие: кабаре планируют закрыть. Его участники — танцовщицы Джони (Кирнан Шипка), Мэри-Энн (Бренда Сонг) и Шелли (Памела Андерсон) — принимают новость с болью в сердце. Девушки отдали проекту большую часть своей жизни, теперь их будущее туманно.

Старшая танцовщица Шелли (ей 57) скатывается в истерику и буквально рвёт на себе волосы. Но не остаётся без поддержки: героине подставляет плечо Аннет (Джейми Ли Кёртис), бывшая танцовщица, «вышедшая в тираж». Шелли надеется, что ещё будет танцевать, поэтому идёт на прослушивание в музыкальные шоу, но всё без толку. Параллельно женщина пытается восстановить отношения с дочерью Ханной (Билли Лурд), которая живёт в другом городе и с матерью почти не контактирует.

© Carolco Pictures

Фильм Джии Копполы — дань памяти одному из реальных шоу «Jubilee!», которое существовало с 1981-го по 2016-й в Лас-Вегасе. Сценарий картины написала Кейт Герстен («Шмигадун!»), которая успела побывать на «Jubilee!» лично. Так «Шоугёрл» превратилась в своего рода посвящение реальным танцовщицам, многие из которых действительно отдали кабаре-шоу лучшие годы своей жизни. Коппола обращает внимание на радикальный эйджизм этой жестокой индустрии.

В центре внимания Памела Андерсон — её героине уделяется больше экранного времени, её характер прописан гораздо детальнее. Образ Андерсон в массовом сознании крепко связан с сериалом «Спасатели Малибу», где её героиня предстает глупой блондинкой с большой грудью. Спустя много лет Памела предстаёт в роли оптимистки, которая слепо верит в свою мечту и её воплощение. Неудивительно, что закрытие кабаре больнее всего бьёт именно по её персонажу.

В отличие от Мэри-Энн и Шелли, у которых после «Раззл-Даззл» остаются шансы на трудоустройство, Шелли теряет почву под ногами. Для неё кабаре было смыслом ее жизни. Именно Шелли в гримёрке напоминает остальным истоки их легендарного шоу, чем нередко раздражает коллег. Но ничего не поделать — так бывает, когда работа является делом жизни, а не просто «работой, за которую платят доллары, чтобы оплачивать счета».

© Carolco Pictures

В «Шоугёрл» немного танцев, повествование в большей степени построено на диалогах героев и их душевном угасании. Ещё вчера они были большими звёздами, сегодня о закрытии проекта им сообщают по громкоговорителю. Коппола говорит об эйджизме с нескрываемым отвращением: места Шелли и её подруг на сцене и за её пределами занимают другие молодые девушки. На одном из унизительных прослушиваний героине Андерсон говорят, что в ней нет сексуальности. Так обесценивается и её танцевальный опыт, и креативный подход.

К сожалению, Памела не всегда удерживает зрительское внимание. Её героиня, может, и вызывает эмпатию в начале истории, но по ходу действия будто теряет запал. Наблюдать за её истериками и по-прежнему сопереживать персонажу, которого списали из профессии, нелегко. К середине картины внимание приковывает Джейми Ли Кёртис — чего стоит только её выдающийся танец-импровизация под Total Eclipse of the Heart в казино. Если Шелли — сердце «Шоугёрл», то Аннет — душа фильма, бесцеремонная и бунтарская.

Картина Джии Копполы ломает зрительские ожидания. Если вы предполагали увидеть пёстрый мюзикл с выступлениями на сцене, громкой музыкой и одобрительным свистом из темноты зала, стоит пройти мимо этой картины. В «Шоугёрл» балом правит псевдодокументальная оптика: никакого гламура, только тяжёлый труд, порванные костюмы, мерцающие огни и слёзы в гримёрке. Примечательны и окружающие девушек пространства Лас-Вегаса, показанные на 16-миллиметровой плёнке — она придаёт изображению зернистую структуру и дух ретро.

Это прежде всего трагическая история о триумфе, за который героиня платит огромную цену. 57-летняя танцовщица Шелли в финале выходит на сцену в последний раз, но танцует как в первый. К сожалению, «Шоугёрл» не может похвастаться ни глубиной погружения в тему, как «Рестлер» Даррена Аронофски, ни экспрессивной вульгарностью, коей с избытком в «Шоугёрлс» Пола Верховена. Джиа Коппола, в отличие от коллег, оставляет героиню в полном раздрае, не предлагая ни единого варианта будущего. Сядем погрустить — жизнь прошла.

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